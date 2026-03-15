Résultat de l'élection municipale 2026 à Lillers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lillers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lillers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lillers.
L'actu des élections municipales 2026 à Lillers
13:46 - Lillers : la fiscalité relevée à l'approche des municipales
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Lillers entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 21,11 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 148 800 euros la même année, loin des quelque 1,3156 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Lillers s'est établi à un peu moins de 68,72 % en 2024 (contre 42,96 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lillers s'est chiffrée à 1 037 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 892 € quatre ans auparavant.
11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Lillers
S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Lillers peut s'avérer éclairant. Dès le premier tour de scrutin, Carole Dubois (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 1 094 soutiens (38,17%). À ses trousses, Christophe Flajollet (Divers) a recueilli 774 votes (27,00%). Jean-Michel Bailleul (Rassemblement National) était troisième, glanant 21,84% des électeurs. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Carole Dubois l'a finalement emporté avec 1 300 bulletins (46,72%), face à Christophe Flajollet avec 937 votants (33,68%) et Jean-Michel Bailleul avec 545 électeurs inscrits (19,59%). La domination de la liste 'Lillers en commun' s'est amplifiée, aboutissant à une victoire sans bavure et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes de gauche éliminées, engrangeant 206 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Lillers
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Lillers sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Les municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Lillers d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lillers
|Tête de listeListe
|
Christophe Flajollet
Liste Divers
LILLERS AUTREMENT
|
|
Raphaël Eraldi
Liste du Rassemblement National
Un nouveau souffle pour Lillers !
|
|
Carole Dubois
Liste divers gauche
LILLERS EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole Dubois (22 élus) Lillers en commun
|1 300
|46,72%
|
|Christophe Flajollet (5 élus) Lillers, c'est vous !
|937
|33,68%
|
|Jean-Michel Bailleul (2 élus) Agir ensemble pour lillers
|545
|19,59%
|
|Participation au scrutin
|Lillers
|Taux de participation
|46,17%
|Taux d'abstention
|53,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 894
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole Dubois Lillers en commun
|1 094
|38,17%
|Christophe Flajollet Lillers, c'est vous !
|774
|27,00%
|Jean-Michel Bailleul Agir ensemble pour lillers
|626
|21,84%
|Michel Rose Lillers le renouveau
|372
|12,97%
|Participation au scrutin
|Lillers
|Taux de participation
|47,51%
|Taux d'abstention
|52,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 962
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Barois (25 élus) Lillers en positif
|1 913
|43,44%
|
|Sylvain Leblanc (6 élus) Lillers, c'est vous !
|1 587
|36,04%
|
|Jules-Bernard Evrard (1 élu) Lillers notre ville
|457
|10,37%
|
|Eric Demandrille (1 élu) Auprès de vous, pour lillers
|446
|10,12%
|
|Participation au scrutin
|Lillers
|Taux de participation
|68,49%
|Taux d'abstention
|31,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|4 560
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Barois Lillers en positif
|1 874
|42,24%
|Sylvain Leblanc Lillers, c'est vous !
|1 105
|24,90%
|Eric Demandrille Auprès de vous, pour lillers
|732
|16,50%
|Jules-Bernard Evrard Lillers notre ville
|725
|16,34%
|Participation au scrutin
|Lillers
|Taux de participation
|70,47%
|Taux d'abstention
|29,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|4 692
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