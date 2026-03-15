Résultat de l'élection municipale 2026 à Lillers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lillers

Tête de listeListe
Christophe Flajollet
Christophe Flajollet Liste Divers
LILLERS AUTREMENT
  • Christophe Flajollet
  • Alexia Corriette
  • Jeremy Montvoisin
  • Sandrine Tellier
  • Alan-Karl Blot
  • Dominique Lefebvre
  • Samir Aidoudi
  • Pascale Bonvarlet
  • Patrice Descamps
  • Virginie Alloucherie
  • Gaëtan Fournez
  • Sandrine Luchart
  • Fabrice Bray
  • Lilou Flajollet
  • Fabrice Luchart
  • Nadine Dubois
  • Stephane Duhamel
  • Adeline Dufour
  • Christophe Tillie
  • Cindy Bois
  • Bruno Lustre
  • Pascale Mercier
  • Théo Nys
  • Pauline Florin
  • Alexandre Marien
  • Karine Darras
  • Fabien Lelong
  • Delphine Deprez
  • Mathis Megret
  • Manon Blondel
  • Francis Grehl
  • Loane Descarpentrie
  • Pierre Corriette
  • Sylvie Grehl
  • David Montvoisin
Raphaël Eraldi
Raphaël Eraldi Liste du Rassemblement National
Un nouveau souffle pour Lillers !
  • Raphaël Eraldi
  • Véronique Burmer
  • Jules évrard
  • Dorothee Dubreucq
  • Herve Josien
  • Stephanie Pruvost
  • Jean-Charles Fostier
  • Beatrice Garbez
  • Christopher Ligny
  • Émilie Trepczynski
  • Grégory Nowicki
  • Murielle Jacquelin
  • Corentin Bouchez
  • Lucie Van Der Elst
  • Jean-Loup Briffard
  • Irma Trouessin
  • Guy Boulan
  • Patricia Salomez
  • Sébastien Ledermann
  • Christine Buire
  • Sébastien Rybczak
  • Cloxinia Mariette
  • Bertrand Loots
  • Céline Détré
  • Éric Motte
  • Sandrine Marchal
  • Florian Dubois
  • Marie Casterman
  • Dominique Veste
  • Valérie Ségard
  • Noha Leroy
  • Lucienne Barois
  • Maxelin Bernard
  • Marianne Courbot
  • Dimitry Fornasari
Carole Dubois
Carole Dubois Liste divers gauche
LILLERS EN COMMUN
  • Carole Dubois
  • Michel Dassonval
  • Cathy Maureau
  • David Verkempinck
  • Régine Merlin
  • Jean-Philippe Gilles
  • Maryse Margez
  • Patrick Carlier
  • Claudine Delanoy
  • Sébastien Gheeraert
  • Bernadette Gouillard
  • Bruno Westrelin
  • Delphine Coeugniet
  • Jean-Claude Danel
  • Marie-France Marliere
  • Alain Caron
  • Suzy Saelen
  • Ludovic Feutry
  • Brigitte Barois
  • Guillaume Lansiaux
  • Stéphanie Galot
  • Alain Tailly
  • Amandine Delory
  • Pascal Delory
  • Isabelle Fontaine
  • Sébastien Ratel
  • Christine Legay
  • Sylvain Brief
  • Laurence Mesaglio
  • Bruno Berrier
  • Annie Martel
  • Jean-Louis Paquet
  • Carine Philippe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole Dubois
Carole Dubois (22 élus) Lillers en commun 		1 300 46,72%
  • Carole Dubois
  • Michel Dassonval
  • Maryse Margez
  • David Verkempinck
  • Régine Merlin
  • Lucien Andries
  • Cathy Maureau
  • Bruno Westrelin
  • Bernadette Gouillard
  • Patrick Carlier
  • Delphine Coeugniet
  • Jean-Claude Danel
  • Sébastienne Zaglio
  • Alain Caron
  • Marie-France Marliere
  • Jean-Louis Legras
  • Suzy Saelen
  • Ludovic Feutry
  • Claudine Delanoy
  • Alain Lelong
  • Isabelle Fontaine
  • Jean-Philippe Gilles
Christophe Flajollet
Christophe Flajollet (5 élus) Lillers, c'est vous ! 		937 33,68%
  • Christophe Flajollet
  • Stéphanie Cremaux
  • Franck Bremeersch
  • Catherine Desquirez
  • Marino Andrzejewski
Jean-Michel Bailleul
Jean-Michel Bailleul (2 élus) Agir ensemble pour lillers 		545 19,59%
  • Jean-Michel Bailleul
  • Séverine Colbaut
Participation au scrutin Lillers
Taux de participation 46,17%
Taux d'abstention 53,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 894

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole Dubois
Carole Dubois Lillers en commun 		1 094 38,17%
Christophe Flajollet
Christophe Flajollet Lillers, c'est vous ! 		774 27,00%
Jean-Michel Bailleul
Jean-Michel Bailleul Agir ensemble pour lillers 		626 21,84%
Michel Rose
Michel Rose Lillers le renouveau 		372 12,97%
Participation au scrutin Lillers
Taux de participation 47,51%
Taux d'abstention 52,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 962

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Barois
Pascal Barois (25 élus) Lillers en positif 		1 913 43,44%
  • Pascal Barois
  • Carole Dubois
  • Alain Lelong
  • Maryse Margez
  • Lucien Andries
  • Régine Merlin
  • Xavier Kolakowski
  • Carine Philippe Gallois
  • Michel Lefebvre
  • Nathalie Duquenne Lemort
  • Jean-Louis Paquet
  • Rolande Faes
  • Michel Dassonval
  • Isabelle Fontaine
  • Jean-Claude Danel
  • Claudine Delanoy
  • Bruno Westrelin
  • Christelle Decaesteker
  • André Vin
  • Karine Rosiaux
  • Patrick Carlier
  • Bernadette Gouillard
  • Jean-Louis Legras
  • Marie-France Marliere
  • Adrien Mayeur
Sylvain Leblanc
Sylvain Leblanc (6 élus) Lillers, c'est vous ! 		1 587 36,04%
  • Sylvain Leblanc
  • Isabelle Duplouy
  • Christophe Flajollet
  • Marie Leroy
  • François Desfachelles
  • Michèle Delwaulle
Jules-Bernard Evrard
Jules-Bernard Evrard (1 élu) Lillers notre ville 		457 10,37%
  • Jules-Bernard Evrard
Eric Demandrille
Eric Demandrille (1 élu) Auprès de vous, pour lillers 		446 10,12%
  • Eric Demandrille
Participation au scrutin Lillers
Taux de participation 68,49%
Taux d'abstention 31,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 4 560

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Barois
Pascal Barois Lillers en positif 		1 874 42,24%
Sylvain Leblanc
Sylvain Leblanc Lillers, c'est vous ! 		1 105 24,90%
Eric Demandrille
Eric Demandrille Auprès de vous, pour lillers 		732 16,50%
Jules-Bernard Evrard
Jules-Bernard Evrard Lillers notre ville 		725 16,34%
Participation au scrutin Lillers
Taux de participation 70,47%
Taux d'abstention 29,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,46%
Nombre de votants 4 692

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