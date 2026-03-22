Résultat de l'élection municipale 2026 à Lillers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lillers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lillers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lillers.
L'actu des élections municipales 2026 à Lillers
11:48 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Lillers la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Lillers, le rendez-vous a vu 65,20 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Carole Dubois (Divers gauche) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 43,11 % des voix. À sa suite, Raphaël Eraldi (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 41,16 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Comme il y a six ans, Carole Dubois est restée au sommet du classement, et elle a aussi vu son pourcentage grimper de 4,94 points. Pour compléter ce tableau, avec 15,73 %, Christophe Flajollet est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lillers
Le deuxième tour des élections municipales à Lillers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Flajollet
Liste Divers
LILLERS AUTREMENT
|
|
Raphaël Eraldi
Liste du Rassemblement National
Un nouveau souffle pour Lillers !
|
|
Carole Dubois
Liste divers gauche
LILLERS EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lillers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole DUBOIS (Ballotage) LILLERS EN COMMUN
|1 839
|43,11%
|Raphaël ERALDI (Ballotage) Un nouveau souffle pour Lillers !
|1 756
|41,16%
|Christophe FLAJOLLET (Ballotage) LILLERS AUTREMENT
|671
|15,73%
|Participation au scrutin
|Lillers
|Taux de participation
|65,20%
|Taux d'abstention
|34,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|4 338
Source : ministère de l’Intérieur
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