Résultat de l'élection municipale 2026 à Lillers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lillers

Le deuxième tour des élections municipales à Lillers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Flajollet
Christophe Flajollet Liste Divers
LILLERS AUTREMENT
  • Christophe Flajollet
  • Alexia Corriette
  • Jeremy Montvoisin
  • Sandrine Tellier
  • Alan-Karl Blot
  • Dominique Lefebvre
  • Samir Aidoudi
  • Pascale Bonvarlet
  • Patrice Descamps
  • Virginie Alloucherie
  • Gaëtan Fournez
  • Sandrine Luchart
  • Fabrice Bray
  • Lilou Flajollet
  • Fabrice Luchart
  • Nadine Dubois
  • Stephane Duhamel
  • Adeline Dufour
  • Christophe Tillie
  • Cindy Bois
  • Bruno Lustre
  • Pascale Mercier
  • Théo Nys
  • Pauline Florin
  • Alexandre Marien
  • Karine Darras
  • Fabien Lelong
  • Delphine Deprez
  • Mathis Megret
  • Manon Blondel
  • Francis Grehl
  • Loane Descarpentrie
  • Pierre Corriette
  • Sylvie Grehl
  • David Montvoisin
Raphaël Eraldi
Raphaël Eraldi Liste du Rassemblement National
Un nouveau souffle pour Lillers !
  • Raphaël Eraldi
  • Véronique Burmer
  • Jules évrard
  • Dorothee Dubreucq
  • Herve Josien
  • Stephanie Pruvost
  • Jean-Charles Fostier
  • Beatrice Garbez
  • Christopher Ligny
  • Émilie Trepczynski
  • Grégory Nowicki
  • Murielle Jacquelin
  • Corentin Bouchez
  • Lucie Van Der Elst
  • Jean-Loup Briffard
  • Irma Trouessin
  • Guy Boulan
  • Patricia Salomez
  • Sébastien Ledermann
  • Christine Buire
  • Sébastien Rybczak
  • Cloxinia Mariette
  • Bertrand Loots
  • Céline Détré
  • Éric Motte
  • Sandrine Marchal
  • Florian Dubois
  • Marie Casterman
  • Dominique Veste
  • Valérie Ségard
  • Noha Leroy
  • Lucienne Barois
  • Maxelin Bernard
  • Marianne Courbot
  • Dimitry Fornasari
Carole Dubois
Carole Dubois Liste divers gauche
LILLERS EN COMMUN
  • Carole Dubois
  • Michel Dassonval
  • Cathy Maureau
  • David Verkempinck
  • Régine Merlin
  • Jean-Philippe Gilles
  • Maryse Margez
  • Patrick Carlier
  • Claudine Delanoy
  • Sébastien Gheeraert
  • Bernadette Gouillard
  • Bruno Westrelin
  • Delphine Coeugniet
  • Jean-Claude Danel
  • Marie-France Marliere
  • Alain Caron
  • Suzy Saelen
  • Ludovic Feutry
  • Brigitte Barois
  • Guillaume Lansiaux
  • Stéphanie Galot
  • Alain Tailly
  • Amandine Delory
  • Pascal Delory
  • Isabelle Fontaine
  • Sébastien Ratel
  • Christine Legay
  • Sylvain Brief
  • Laurence Mesaglio
  • Bruno Berrier
  • Annie Martel
  • Jean-Louis Paquet
  • Carine Philippe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lillers

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole DUBOIS
Carole DUBOIS (Ballotage) LILLERS EN COMMUN 		1 839 43,11%
Raphaël ERALDI
Raphaël ERALDI (Ballotage) Un nouveau souffle pour Lillers ! 		1 756 41,16%
Christophe FLAJOLLET
Christophe FLAJOLLET (Ballotage) LILLERS AUTREMENT 		671 15,73%
Participation au scrutin Lillers
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 4 338

Source : ministère de l’Intérieur

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