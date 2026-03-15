En direct

19:21 - Lillers : municipales et dynamiques démographiques A mi-chemin des municipales, Lillers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 200 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 465 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 2 869 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,66%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 132 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,32%, révélant une situation économique précaire. À Lillers, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN monte-t-il à Lillers ? Le parti d'extrême droite cumulait 21,84% des voix lors des municipales à Lillers il y a 6 ans. Le parti revendiquait lors du deuxième tour 19,59% des voix. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 43,29% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 37,58% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 64,78% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 53,77% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 56,60% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,40% lors du vote définitif et la victoire de Caroline Parmentier.

16:58 - Une abstention de 52,49 % à Lillers aux dernières municipales La mobilisation s'élevait à 47,51 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Lillers, un score dans la norme, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 4 801 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,82 % de participation. Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 48,03 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 63,88 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 51,83 % des électeurs (soit environ 3 363 votants). Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller. La participation des électeurs de Lillers sera en définitive une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Lillers : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Lillers avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 53,77% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Lillers avaient ensuite favorisé Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 56,60% au premier tour, devant Estelle Harremoes (Union de la gauche) avec 19,84%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Caroline Parmentier culminant à 63,40% des votes localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Lillers : les résultats qu'il faut analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lillers portaient leur choix sur Caroline Parmentier (RN) avec 37,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Parmentier virant de nouveau en tête avec 64,78% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Lillers plaçaient Marine Le Pen en tête avec 43,29% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui obtenait 19,50%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 64,26% pour Marine Le Pen, contre 35,74% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Lillers : la fiscalité relevée à l'approche des municipales Tandis que les impôts locaux ont progressé à Lillers entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 21,11 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 148 800 euros la même année, loin des quelque 1,3156 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Lillers s'est établi à un peu moins de 68,72 % en 2024 (contre 42,96 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lillers s'est chiffrée à 1 037 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 892 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Lillers S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Lillers peut s'avérer éclairant. Dès le premier tour de scrutin, Carole Dubois (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 1 094 soutiens (38,17%). À ses trousses, Christophe Flajollet (Divers) a recueilli 774 votes (27,00%). Jean-Michel Bailleul (Rassemblement National) était troisième, glanant 21,84% des électeurs. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Carole Dubois l'a finalement emporté avec 1 300 bulletins (46,72%), face à Christophe Flajollet avec 937 votants (33,68%) et Jean-Michel Bailleul avec 545 électeurs inscrits (19,59%). La domination de la liste 'Lillers en commun' s'est amplifiée, aboutissant à une victoire sans bavure et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes de gauche éliminées, engrangeant 206 voix supplémentaires entre les deux tours.