Résultat municipale 2026 à Lillers (62190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lillers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lillers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lillers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole DUBOIS
Carole DUBOIS LILLERS EN COMMUN 		1 839 43,11%
Raphaël ERALDI
Raphaël ERALDI Un nouveau souffle pour Lillers ! 		1 756 41,16%
Christophe FLAJOLLET
Christophe FLAJOLLET LILLERS AUTREMENT 		671 15,73%
Participation au scrutin Lillers
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 4 338

Source : ministère de l’Intérieur

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