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19:20 - Limalonges : démographie et socio-économie impactent les municipales La structure démographique et socio-économique de Limalonges détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 35 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,28%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (69,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 358 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,85% et d'une population étrangère de 12,90% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,96%, comme à Limalonges, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Vers une poussée du RN à Limalonges aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste était absent à la dernière bataille municipale à Limalonges il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 29,90% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,28% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 24,43% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Limalonges comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,16% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 46,51% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,13% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Delphine Batho.

16:58 - Quelle abstention attendre à Limalonges aux municipales ? Le nombre de bulletins dans les urnes de Limalonges sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces municipales. En 2020, la participation était évaluée à 44,28 % à la fin du premier round (un niveau conforme aux 44,7 % du pays). 236 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 75,14 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 49,17 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 66,67 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 53,92 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent in fine une zone assez participative face aux moyennes nationales.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Limalonges ? Le panorama politique de Limalonges a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,16%). Mélody Garault (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Limalonges après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 46,51%. Delphine Batho (Ecologistes) était à la deuxième place avec 27,03%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mélody Garault culminant à 52,13% des voix dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Limalonges ? Globalement, le paysage électoral fait de Limalonges une commune politiquement très disputée. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Limalonges privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,90%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,28% pour Marine Le Pen, contre 49,72% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Limalonges soutenaient en priorité Delphine Batho (Nupes) avec 31,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,64% des suffrages.

12:58 - Limalonges frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Limalonges, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 4,89 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 9 900 euros. Un montant loin des 39 890 € engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Limalonges s'est établi à un peu moins de 24,50 % en 2024 (contre 5,30 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison utile. Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Limalonges s'est chiffrée à 402 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 171 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Limalonges Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels à Limalonges demeurent aujourd'hui encore influencés par le résultat des dernières élections. Soulignons que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Valérie Deschamps a réuni le plus de suffrages avec 223 soutiens (96,53%). Juste derrière, Nadia Bouyer a recueilli 90,47% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Philippe Guillaud, rassemblant 206 voix (89,17%). Un écart significatif a été creusé par le candidate arrivée première. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Limalonges, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très particulier. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.