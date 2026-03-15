Résultat municipale 2026 à Limalonges (79190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Limalonges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Limalonges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Limalonges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadia BOUYER
Nadia BOUYER (13 élus) Limalonges demain, c'est vous 		246 69,10%
  • Nadia BOUYER
  • Claude STOFFEL
  • Cathy LOHUES
  • Philippe GUILLAUD
  • Valérie DESCHAMPS
  • Fabien LE TUAL
  • Isabelle LIGEARD
  • Guillaume CLUSEAU
  • Marion SAULNIER
  • Xavier NICOLAS
  • Alexandra NEPOUX
  • Anthony DESCHAMPS
  • Emmanuelle BECHET
Denis BONNISSEAU
Denis BONNISSEAU (2 élus) LIMALONGES POUR TOUS 		110 30,90%
  • Denis BONNISSEAU
  • Milica BONNISSEAU
Participation au scrutin Limalonges
Taux de participation 69,39%
Taux d'abstention 30,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 374

Source : ministère de l’Intérieur

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