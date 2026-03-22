Résultat de l'élection municipale 2026 à Limas : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Limas

Le deuxième tour des élections municipales à Limas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Girin
Pascal Girin Liste divers droite
VIVRE ET AGIR A LIMAS
  • Pascal Girin
  • Edith Laforet
  • Daniel Brayer
  • Catherine Giraud
  • Gilbert Jomain
  • Annie Deck
  • Lucien Jacques
  • Marie-Christine Petozzi
  • Claude Mas
  • Anne Rivet
  • Jean-Christophe Wadbled
  • Sylvie Lachize
  • Pascal Maio
  • Sylvie Aucagne
  • Lionel Jothie
  • Lorène Sellem
  • Raymond Cimetière
  • Dominique Jomard
  • Guy Segard
  • Eloïse Chabert
  • Patrick Fine
  • Sylvie Gonnard
  • Hélios Cuenca
  • Valérie de Sigoyer
  • Didier Thelly
  • Lou-Anne Beguet
  • Olivier Gacogne
  • Marie Claude Beaubernard
  • Michel Thien
Véronique Grondin
Véronique Grondin Liste divers gauche
Limas ensemble pour l'avenir
  • Véronique Grondin
  • Frédéric Labaeye
  • Michelle Duron
  • Jean-Louis Saeij
  • Marie-Pierre Sabatier
  • Martin Thieffry
  • Lucie Rivière
  • Xavier Bedos
  • Clémence Garçon
  • Andreas Agathocleous
  • Aurélie Quinault
  • Bruno Pajamandy
  • Nora Amarouche
  • Alexandre Baratin
  • Saliha Mezghiche
  • Christophe Quivron
  • Sophie Pallanchard
  • Sébastien L'Oison
  • Anne-Sophie Djennat
  • Philippe Solelhac
  • Olivia Bigourden
  • Jean-Paul Guillaume
  • Marie Christine La Greca
  • Gérard Guillot
  • Sophie Mirlicourtois
  • Corentin Dubois
  • Sophie Berne
  • Christophe Grondin
  • Sandrine L'Oison
Gilles Bouvant
Gilles Bouvant Liste divers droite
LIMAS UNIS POUR DEMAIN
  • Gilles Bouvant
  • Véronique Pariot
  • Paul Trouvé
  • Marie-Pierre Colombel
  • Olivier Massina
  • Martine Savetier
  • Franck Voisin
  • Jocelyne Michon
  • Jean-Luc Chevalier
  • Bérengère Varlet
  • Claude Kalfon
  • Laurie Caillouet
  • Ludovic Pinçon
  • Orchia Bentamra
  • Marc Moine
  • Charlotte Gelot
  • Samir Gouali
  • Françoise Monnet
  • Antoine Di Luzio
  • Martine Marion
  • Bertrand Silvy
  • Muradiye Gurgen
  • Yann Martin
  • Maud Jacquemin Martin
  • Pierre-Henri Trouvé
  • Yvette Jonchy
  • Robert Mathias
  • Delphine Duc
  • Guillaume Lavaure

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Limas

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal GIRIN
Pascal GIRIN (Ballotage) VIVRE ET AGIR A LIMAS 		896 46,81%
Gilles BOUVANT
Gilles BOUVANT (Ballotage) LIMAS UNIS POUR DEMAIN 		509 26,59%
Véronique GRONDIN
Véronique GRONDIN (Ballotage) Limas ensemble pour l'avenir 		509 26,59%
Participation au scrutin Limas
Taux de participation 58,01%
Taux d'abstention 41,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 952

Source : ministère de l’Intérieur

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