Résultat de l'élection municipale 2026 à Limas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Limas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Limas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Limas.
L'actu des élections municipales 2026 à Limas
11:45 - Pascal Girin largement en tête de l'élection dimanche dernier
Pascal Girin (Divers droite) a remporté le premier round des municipales à Limas la semaine dernière, avec 46,81 % des bulletins valides. À sa suite, Gilles Bouvant (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 26,59 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Véronique Grondin, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Limas, l'élection a mobilisé 58,01 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Limas
Le deuxième tour des élections municipales à Limas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Girin
Liste divers droite
VIVRE ET AGIR A LIMAS
|
|
Véronique Grondin
Liste divers gauche
Limas ensemble pour l'avenir
|
|
Gilles Bouvant
Liste divers droite
LIMAS UNIS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Limas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal GIRIN (Ballotage) VIVRE ET AGIR A LIMAS
|896
|46,81%
|Gilles BOUVANT (Ballotage) LIMAS UNIS POUR DEMAIN
|509
|26,59%
|Véronique GRONDIN (Ballotage) Limas ensemble pour l'avenir
|509
|26,59%
|Participation au scrutin
|Limas
|Taux de participation
|58,01%
|Taux d'abstention
|41,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|1 952
Source : ministère de l’Intérieur
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