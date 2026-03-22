Résultat de l'élection municipale 2026 à Limas : les résultats du 2e tour

Programme de Véronique Grondin à Limas (Limas ensemble pour l'avenir)

Démocratie locale

Le programme propose d'écouter et d'agir en collaboration avec les habitants de Limas. Il vise à créer de véritables conseils de quartier, permettant des rencontres régulières et un budget pour les initiatives locales. Un élu sera également dédié au soutien des entreprises de la commune afin de favoriser le développement économique.

Transition écologique

Un plan canicule sera élaboré pour faire face aux défis climatiques. La rénovation et l'isolation des équipements publics sont également au programme, tout comme le soutien au maraîchage et à l'agriculture biologique. Des solutions pour améliorer l'approvisionnement de la cantine et gérer les déchets verts seront proposées.

Mobilités douces

Le développement des mobilités douces inclut l'augmentation des pistes cyclables et des dessertes de bus. La sécurité des piétons sera renforcée, notamment par le développement de trajets pédibus vers les écoles. Des infrastructures comme des aires de covoiturage et des bornes de recharge pour véhicules électriques seront également mises en place.

Cadre de vie apaisé

Le programme vise à lutter contre les rodéos urbains et la vitesse automobile pour garantir un cadre de vie sûr. Le soutien à la police municipale et une gestion efficace de la vidéo surveillance sont des priorités. Des mesures seront prises pour adapter l'éclairage public et entretenir la voirie, tout en étudiant des solutions contre les nuisibles comme les moustiques tigres.