Résultat de l'élection municipale 2026 à Limay : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limay

Tête de listeListe
Alain Florin
Alain Florin Liste divers gauche
Limay autrement avec vous
  • Alain Florin
  • Elisabeth Gomez Y Morillas
  • Miguel de Sa Torres
  • Aïcha Diallo
  • Jean-Marie Favreau
  • Chadia Ala
  • Jean-Charles Kololo-Samba
  • Julie Sermanson
  • Laurent Velé
  • Ahlam Maichouf
  • Alexis Olivier
  • Elya Nikpeyma
  • Chafik Sellak
  • Laëtitia Imbert
  • Jawad Ibn Elhadek
  • Sarah Bedaoudia
  • Hamza Badra
  • Seynabou Dieme
  • Paulo Rodrigues
  • Jihane Zaidane
  • Hicham Jidabenjida
  • Halima Macht
  • Thomas Sextius
  • Coumba-Mariam Thiam
  • Romain Thoumazet
  • Télya Toure
  • Rachid Kacete
  • Jannick Rondeau
  • Anis Peche
  • Sondess Elalem
  • Alexandre Rethoré
  • Corinne Olivier
  • Yanis Waïdi
  • Fatima Aït Lahbib
  • Adrien Coly
Djamel Nedjar
Djamel Nedjar Liste divers gauche
LIMAY ENSEMBLE 2026
  • Djamel Nedjar
  • Ghyslaine Mackowiak
  • Denis Bouré
  • Ghislane Tizniti
  • Samir Meniri
  • Rachida El Hajoui
  • Mickaël Boutry
  • Isabelle Boulet
  • Mohamed Dadda
  • Sofia Nazef
  • Joël Jegouzo
  • Muriel Sarrazin
  • Gaston Nitou
  • Maria Jumel
  • François Maillard
  • Sana Jaabiri
  • Jean Marc Rubany
  • Ndeye Diop
  • Stéphane Peulvast
  • Estelle Lépinard
  • Gérard Prod'Homme
  • Karima Gamraoui
  • Bruno Birach
  • Amel Hai
  • Brahim Sahed
  • Havin Baykan
  • François Enguehard
  • Francelina Bion
  • Omar Boumarouf
  • Monique Obondo
  • Stéphane Buisine
  • Fatima Cipriani
  • Apollinaire Sindayigaya
  • Keenojah Umakanthan
  • Roland Villemain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Roulot
Eric Roulot (24 élus) Limay avance pour vous et avec vous 		1 647 44,26%
  • Eric Roulot
  • Ghyslaine Mackowiak
  • Djamel Nedjar
  • Elisabeth Gomez
  • Denis Bouré
  • Ryslene El Manani
  • Alain Florin
  • Rachida El Hajoui
  • Mohamed Dadda
  • Ghislane Tizniti
  • Yaya Ba
  • Muriel Dangerville
  • Gérard Prod'homme
  • Isabelle Boulet
  • Alexis Olivier
  • Martine Le Roux
  • Jean-Marc Rubany
  • Rojin Cetinkaya
  • Jean-Claude Poessel
  • Sofia Nazef
  • Samir Meniri
  • Aïcha Diallo
  • Gaston Nitou Samba
  • Nicole Bock
Cécile Dumoulin
Cécile Dumoulin (5 élus) Limay demain 2020 		1 235 33,19%
  • Cécile Dumoulin
  • Jean-Luc Maisonneuve
  • Aminata Diallo
  • Sébastien Duprat
  • Emily Le Lepvrier
Mickaël Boutry
Mickaël Boutry (4 élus) Un nouveau souffle pour limay 		839 22,54%
  • Mickaël Boutry
  • Servane Saint-Amaux
  • François Maillard
  • Josiane Samba
Participation au scrutin Limay
Taux de participation 40,07%
Taux d'abstention 59,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 805

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Roulot
Eric Roulot Limay avance pour vous et avec vous 		1 234 33,29%
Cécile Dumoulin
Cécile Dumoulin Limay demain 2020 		1 089 29,38%
Mickaël Boutry
Mickaël Boutry Un nouveau souffle pour limay 		975 26,30%
Sébastien Duprat
Sébastien Duprat Envie d'avenir pour limay 		408 11,00%
Participation au scrutin Limay
Taux de participation 40,61%
Taux d'abstention 59,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 843

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Roulot
Eric Roulot (26 élus) Pour limay, continuons ensemble 		2 508 52,18%
  • Eric Roulot
  • Dominique Boure
  • Mickaël Boutry
  • Servane Saint-Amaux
  • Djamel Nedjar
  • Catherine Couturier
  • François Maillard
  • Nicole Bock
  • Julien Rouziere
  • Catherine Martinez
  • Gérard Prod'homme
  • Caroline Mordelet
  • Boniface Mpunga
  • Muriel Dangerville
  • Jean-Marc Rubany
  • Ghyslaine Mackowiak
  • Stephen Gapteau
  • Martine Le Roux
  • Denis Boure
  • Betty Tifi Mambi
  • Daniel Jumel
  • Viviane Thiboust
  • Yaya Ba
  • Nicole Cordier
  • Jacques Saint-Amaux
  • Salima Zemouri
Pierre-Yves Challande
Pierre-Yves Challande (5 élus) Agir pour limay 		1 489 30,98%
  • Pierre-Yves Challande
  • Virginie Verdiere
  • Jean-Luc Maisonneuve
  • Louiza Ouzeri
  • Eric Izaute
Tristan Brams
Tristan Brams (2 élus) Construisons limay autrement 		809 16,83%
  • Tristan Brams
  • Pascale Sibaud
Participation au scrutin Limay
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,85%
Nombre de votants 5 051

Villes voisines de Limay

En savoir plus sur Limay