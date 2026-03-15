Résultat de l'élection municipale 2026 à Limay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Limay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Limay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Limay.
L'actu des élections municipales 2026 à Limay
13:09 - Eric Roulot vainqueur des dernières municipales à Limay
Les résultats du scrutin municipal précédent à Limay se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Eric Roulot (Parti communiste français) a distancé ses concurrents avec 1 234 suffrages (33,29%). À ses trousses, Cécile Dumoulin (Divers droite) a capté 1 089 bulletins valides (29,38%). Le trio de tête a été complété par Mickaël Boutry (Divers gauche), glanant 26,30% des suffrages. Avec un écart aussi ténu, l'issue du 2ème tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Roulot l'a finalement emporté avec 1 647 bulletins (44,26%), face à Cécile Dumoulin s'adjugeant 33,19% des électeurs et Mickaël Boutry réunissant 839 électeurs inscrits (22,54%). À l'inverse du premier tour, la différence s’est nettement accentuée de façon spectaculaire pour aboutir à une victoire large et incontestée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Parti communiste français a certainement profité du report de votes des listes éliminées, sécurisant 413 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Limay, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Limay
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Limay de se faire entendre sur la façon dont est organisée leur localité. À titre de rappel, c'est Eric Roulot (Parti communiste français) qui a gagné la mairie au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Limay. Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Limay. Pour connaître les résultats à Limay, rendez vous ici à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limay
|Tête de listeListe
|
Alain Florin
Liste divers gauche
Limay autrement avec vous
|
|
Djamel Nedjar
Liste divers gauche
LIMAY ENSEMBLE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Roulot (24 élus) Limay avance pour vous et avec vous
|1 647
|44,26%
|
|Cécile Dumoulin (5 élus) Limay demain 2020
|1 235
|33,19%
|
|Mickaël Boutry (4 élus) Un nouveau souffle pour limay
|839
|22,54%
|
|Participation au scrutin
|Limay
|Taux de participation
|40,07%
|Taux d'abstention
|59,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 805
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Roulot Limay avance pour vous et avec vous
|1 234
|33,29%
|Cécile Dumoulin Limay demain 2020
|1 089
|29,38%
|Mickaël Boutry Un nouveau souffle pour limay
|975
|26,30%
|Sébastien Duprat Envie d'avenir pour limay
|408
|11,00%
|Participation au scrutin
|Limay
|Taux de participation
|40,61%
|Taux d'abstention
|59,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 843
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Roulot (26 élus) Pour limay, continuons ensemble
|2 508
|52,18%
|
|Pierre-Yves Challande (5 élus) Agir pour limay
|1 489
|30,98%
|
|Tristan Brams (2 élus) Construisons limay autrement
|809
|16,83%
|
|Participation au scrutin
|Limay
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,85%
|Nombre de votants
|5 051
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