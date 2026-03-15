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19:21 - Limay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Limay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 1532 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,78%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (78,69%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 5925 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 21,97% et d'une population étrangère de 17,62% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Limay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,37% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à Limay ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Limay il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,69% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 38,94% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 22,62% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Limay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 30,94% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,31% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,15% lors du vote final.

16:58 - Limay : 40,61 % de votants aux dernières municipales À l'occasion de l'élection municipale 2026, le degré de la participation jouera sur les résultats de Limay. Pour rappel, la participation s'élevait à 40,61 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part largement mobilisé, avec 71,90 % de participation dans la ville (contre une abstention à 28,10 %). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 37,52 % au premier tour en 2022 à 60,43 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 42,45 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Limay a-t-elle voté ? Benjamin Lucas (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des législatives à Limay suite à la dissolution en 2024 avec 51,17%. Cyril Nauth (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 29,31%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Benjamin Lucas culminant à 65,85% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous des Européennes près d'un mois plus tôt à Limay avait cette fois vu s'imposer la liste de Manon Aubry (33,27%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait récolté 30,94% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Limay restait à l'époque un secteur très ancré à gauche.

14:57 - À Limay, l'élection en 2022 fut marquée par un vote pour la gauche Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Limay privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (42,49%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 21,69%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 61,06%, contre 38,94% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Limay accordaient leurs suffrages à Benjamin Lucas (Nupes) avec 42,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Benjamin Lucas virant de nouveau en tête avec 66,15% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Limay comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Avant les municipales, comment a évolué l'imposition à Limay ? Concernant la pression fiscale à Limay, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 904 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 632 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 33,08 % en 2024 (contre 13,93 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 100 950 € en 2024. Un montant loin des 3,01571 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 11,84 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Eric Roulot vainqueur des dernières municipales à Limay Les résultats du scrutin municipal précédent à Limay se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Eric Roulot (Parti communiste français) a distancé ses concurrents avec 1 234 suffrages (33,29%). À ses trousses, Cécile Dumoulin (Divers droite) a capté 1 089 bulletins valides (29,38%). Le trio de tête a été complété par Mickaël Boutry (Divers gauche), glanant 26,30% des suffrages. Avec un écart aussi ténu, l'issue du 2ème tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Roulot l'a finalement emporté avec 1 647 bulletins (44,26%), face à Cécile Dumoulin s'adjugeant 33,19% des électeurs et Mickaël Boutry réunissant 839 électeurs inscrits (22,54%). À l'inverse du premier tour, la différence s’est nettement accentuée de façon spectaculaire pour aboutir à une victoire large et incontestée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Parti communiste français a certainement profité du report de votes des listes éliminées, sécurisant 413 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Limay, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat.