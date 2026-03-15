Résultat municipale 2026 à Limay (78520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Limay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Limay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Limay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Djamel NEDJAR
Djamel NEDJAR (28 élus) LIMAY ENSEMBLE 2026 		2 643 69,55%
  • Djamel NEDJAR
  • Ghyslaine MACKOWIAK
  • Denis BOURÉ
  • Ghislane TIZNITI
  • Samir MENIRI
  • Rachida EL HAJOUI
  • Mickaël BOUTRY
  • Isabelle BOULET
  • Mohamed DADDA
  • Sofia NAZEF
  • Joël JEGOUZO
  • Muriel SARRAZIN
  • Gaston NITOU
  • Maria JUMEL
  • François MAILLARD
  • Sana JAABIRI
  • Jean Marc RUBANY
  • Ndeye DIOP
  • Stéphane PEULVAST
  • Estelle LÉPINARD
  • Gérard PROD'HOMME
  • Karima GAMRAOUI
  • Bruno BIRACH
  • Amel HAI
  • Brahim SAHED
  • Havin BAYKAN
  • François ENGUEHARD
  • Francelina BION
Alain FLORIN
Alain FLORIN (5 élus) Limay autrement avec vous 		1 157 30,45%
  • Alain FLORIN
  • Elisabeth GOMEZ Y MORILLAS
  • Miguel DE SA TORRES
  • Aïcha DIALLO
  • Jean-Marie FAVREAU
Participation au scrutin Limay
Taux de participation 40,50%
Taux d'abstention 59,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 4 048

Source : ministère de l’Intérieur

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