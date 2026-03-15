Résultat de l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Limeil-Brévannes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Limeil-Brévannes.
L'actu des élections municipales 2026 à Limeil-Brévannes
13:10 - Élections de 2020 à Limeil-Brévannes : un résultat sans suspense
L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Limeil-Brévannes est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes, Françoise Lecoufle (Les Républicains) a décroché la première place en recueillant 3 178 suffrages (65,49%). Derrière, Raymond Cathala (Parti socialiste) a recueilli 14,03% des votes. Delphine Borgna (Divers gauche) suivait, avec 9,83% des bulletins. Ce succès d'emblée de la candidate Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Limeil-Brévannes, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche une épreuve titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote à Limeil-Brévannes : les horaires d'ouverture
Les 13 bureaux de vote de la commune de Limeil-Brévannes sont ouverts de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Limeil-Brévannes. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes
|Tête de listeListe
|
Malik Yettou
Liste divers gauche
Notre ville, notre avenir
|
|
Françoise Lecoufle
Liste des Républicains
LIMEIL-BRÉVANNES EN CONFIANCE AVEC FRANÇOISE LECOUFLE
|
|
Emmanuel Mbedey
Liste d'union à gauche
UN NOUVEL ELAN A LIMEIL-BREVANNES
|
|
Sébastien Roby
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Limeil-Brévannes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Lecoufle (31 élus) Limeil-brévannes avance avec vous
|3 178
|65,49%
|
|Raymond Cathala (2 élus) Mieux vivre sa ville
|681
|14,03%
|
|Delphine Borgna (1 élu) Limeil-brévannes ensemble avec delphine borgna
|477
|9,83%
|
|Stephane Kozjan (1 élu) Brévannais avant tout
|427
|8,80%
|
|Gilles Périn L'union des brevannais pour retablir la democratie
|89
|1,83%
|Participation au scrutin
|Limeil-Brévannes
|Taux de participation
|38,29%
|Taux d'abstention
|61,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 037
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Lecoufle (28 élus) Limeil brevannes autrement
|3 277
|50,97%
|
|Raymond Cathala (4 élus) L'essentiel c'est vous
|1 593
|24,77%
|
|Jean-Jacques Lejemble (2 élus) Rassemblement front national pour limeil-brevannes
|849
|13,20%
|
|Jocelyne Pigrée (1 élu) Une liste combative, pour une ville solidaire et innovante
|592
|9,20%
|
|Fabrice Peyrega Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|118
|1,83%
|Participation au scrutin
|Limeil-Brévannes
|Taux de participation
|58,26%
|Taux d'abstention
|41,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|6 634
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