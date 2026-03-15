Résultat de l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes

Tête de listeListe
Malik Yettou
Malik Yettou Liste divers gauche
Notre ville, notre avenir
  • Malik Yettou
  • Valbone Rahmani
  • Abdelghani Sedrati
  • Rachida Benhabchi
  • Nicolas Ratz
  • Delphine Borgna
  • Thierry Mauray
  • Dalila Sidhoum
  • Aleksandar Nicic
  • Carol Gain
  • Cyril Rigault
  • Diadji Soukouna
  • Touvir Hadji
  • Karima Bensaid
  • François Borel
  • Julie Bonnet
  • Abdoulaye Diakite
  • Zahia Djiaba
  • Julien Fosse
  • Lilia Aglae
  • Gérard Assangu
  • Laëtitia Reynaud
  • Jean-Yves Dias
  • Aurélie Polak
  • Rayane Oudjhani
  • Samira Hamzi
  • David Mendes
  • Fatoumata Fofana
  • Stéphane Saidani
  • Elisette Goncalves
  • Marc Chevalier
  • Clarisse Mannier
  • Bruce Messika
  • Jeyatharchiny Jayagopal
  • Jonathan Szerman
  • Johanna Bourga
  • Guillaume Marchandise
Françoise Lecoufle
Françoise Lecoufle Liste des Républicains
LIMEIL-BRÉVANNES EN CONFIANCE AVEC FRANÇOISE LECOUFLE
  • Françoise Lecoufle
  • Philippe Llopis
  • Cathy Brun
  • Philippe Gerbault
  • Corine Kojchen
  • Ambroise Toin
  • Aïcha Gasset
  • Dominique Rodriguez
  • Peggy Trony
  • Romain Blondel
  • Nora Kouyaté
  • Cédric Longatte
  • Virginie Fromentin
  • Eric Léandre
  • Corinne Dubois
  • Julien Laudet-Haddad
  • Aurélie Archimède
  • Mostafa Aïssa
  • Marie-Laure Bataille
  • Ibra Faye
  • Marylou Loyez
  • Sylvain Aubert
  • Mahab Chaudhry
  • Gilles Dauvergne
  • Christine Liambo
  • Adlane Bouras
  • Cathy Neto Dos Santos
  • Pascal Rafflin
  • Rosa Lopes
  • Ahmed Chetouane
  • Martine Vallet
  • Thierry Jacquard
  • Emma Saint-Genies
  • Manuel Albuquerque
  • Christine Nguyen
  • Philippe Guezais
  • Olinda Vicente
Emmanuel Mbedey
Emmanuel Mbedey Liste d'union à gauche
UN NOUVEL ELAN A LIMEIL-BREVANNES
  • Emmanuel Mbedey
  • Clémence Ngo Liboho
  • Pascal Ferret
  • Fatoumata Saounera
  • Loïc Poulouin
  • Catherine Leblanc
  • Michel Aili
  • Morgane Mbedey
  • Justin Bahi
  • Rimshah Afzal
  • Louis Ratsimbazafy
  • Fatou Sakho
  • Alain Evina
  • Muriel Chemin
  • Anicet Morelle
  • Claudia Plumasseau
  • Roger Baudry
  • Désirée Moukoko
  • Abdoulaye Kouyate
  • Monique Jeanson
  • Yücel Ozen
  • Kadidiatou Kouyate
  • Valentin Riviere
  • Catherine Lavau
  • Bruno Rabardel
  • Mallaury Bruneau
  • Mehdi Bernard
  • Pelda Ozen
  • Raoul Hermoso
  • Anaïs Nzoumba Dilou Samba
  • Guy Malzac
  • Neïla Diarassouba
  • Diakha Seye
  • Diouma Diane
  • Marc Semprucci
  • Martine Cordier
  • William Demange
Sébastien Roby
Sébastien Roby Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Limeil-Brévannes
  • Sébastien Roby
  • Séfora Ramnaraïne
  • Mohamed Bourmani
  • Anne-Laure Mager
  • André Bonnin
  • Soraya Ifersen
  • Patrick Magnin
  • Sabrina Pizzo
  • Antoine Roby
  • Syrine Nedhif
  • Nassim Bourzoufi
  • Elisa de Figueiredo
  • Nasri Dagher
  • Hawa Boiguile
  • Mohamed Bellahouel
  • Djenaba Diallo
  • Jason Mibuanga-Lundoloki
  • Françoise Desjardin
  • Agostino Nzuzi Mavinga
  • Stéphanie Métais
  • Guy Bisso Maguena
  • Hajer Betbout
  • Kyllian Metier
  • Chekeba Ghani
  • Ewan Pichon
  • Chantal Ollivier
  • Souleymane Diallo
  • Laura Boukaroui
  • Maxime Ghani
  • Féda Koita
  • Maher Ayeb
  • Nora Mansouri
  • Ibraimeh Koita
  • Goudo Traore
  • Michel Wagner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Lecoufle
Françoise Lecoufle (31 élus) Limeil-brévannes avance avec vous 		3 178 65,49%
  • Françoise Lecoufle
  • Philippe Llopis
  • Cathy Brun
  • Philippe Gerbault
  • Dorothée Brodhag
  • Daniel Gasnier
  • Corine Kojchen
  • Gilles Dauvergne
  • Aïcha Gasset
  • Ambroise Toin
  • Carol Gain
  • Romain Blondel
  • Marie-Laure Bataille
  • Dominique Rodriguez
  • Rosa Lopes
  • Eric Leandre
  • Martine Vallet
  • Kamel Nebbache
  • Jennifer Raffray
  • Ibra Faye
  • Peggy Trony
  • Sylvain Aubert
  • Martine Munoz
  • Thierry Jacquard
  • Mahab Chaudhry
  • Manuel Albuquerque
  • Martine Médaille
  • Cédric Longatte
  • Christine Liambo
  • André Blanchet
  • Aurélie Archimède
Raymond Cathala
Raymond Cathala (2 élus) Mieux vivre sa ville 		681 14,03%
  • Raymond Cathala
  • Dalila Sidhoum
Delphine Borgna
Delphine Borgna (1 élu) Limeil-brévannes ensemble avec delphine borgna 		477 9,83%
  • Delphine Borgna
Stephane Kozjan
Stephane Kozjan (1 élu) Brévannais avant tout 		427 8,80%
  • Stephane Kozjan
Gilles Périn
Gilles Périn L'union des brevannais pour retablir la democratie 		89 1,83%
Participation au scrutin Limeil-Brévannes
Taux de participation 38,29%
Taux d'abstention 61,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 037

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Lecoufle
Françoise Lecoufle (28 élus) Limeil brevannes autrement 		3 277 50,97%
  • Françoise Lecoufle
  • Philippe Llopis
  • Martine Sorba
  • Serge Dalex
  • Sylvie Chabalier
  • Philippe Gerbault
  • Catherine Brun
  • Daniel Gasnier
  • Dorothée Brodhag
  • Gilles Dauvergne
  • Laëtitia Durieupeyrou
  • Ambroise Toin
  • Nadia Nur
  • Romain Blondel
  • Jennifer Raffray
  • Dominique Rodriguez-Silva
  • Evelyne Brun
  • Eric Leandre
  • Martine Munoz
  • Sylvain Aubert
  • Valérie Langlois
  • Fatah Bendali
  • Josette Rochet
  • Dimitri Advedissian
  • Sylvie Vanwalleghem
  • Philippe Le Roux
  • Rosa Lopes
  • Cédric Longatte
Raymond Cathala
Raymond Cathala (4 élus) L'essentiel c'est vous 		1 593 24,77%
  • Raymond Cathala
  • Claude Simon
  • Thierry Mauray
  • Helene Ostaszewski
Jean-Jacques Lejemble
Jean-Jacques Lejemble (2 élus) Rassemblement front national pour limeil-brevannes 		849 13,20%
  • Jean-Jacques Lejemble
  • Dominique Vernhes
Jocelyne Pigrée
Jocelyne Pigrée (1 élu) Une liste combative, pour une ville solidaire et innovante 		592 9,20%
  • Jocelyne Pigrée
Fabrice Peyrega
Fabrice Peyrega Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		118 1,83%
Participation au scrutin Limeil-Brévannes
Taux de participation 58,26%
Taux d'abstention 41,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 6 634

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