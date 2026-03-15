Résultat de l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes : les infos en direct

Programme de Malik Yettou à Limeil-Brévannes (Notre ville, notre avenir)

Équilibre budgétaire

La gestion des finances de la commune est une priorité essentielle pour assurer un avenir serein à Limeil-Brévannes. Un pilotage rigoureux permettra de mettre fin aux dépenses inefficaces et de désendetter la ville. Cela contribuera à stabiliser les taux d'imposition et à garantir des ressources pour les projets futurs.

Sécurité publique

Renforcer la sécurité est primordial pour garantir la tranquillité des habitants de Limeil-Brévannes. La municipalité prévoit d'accroître les moyens de la Police municipale pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité. Cette initiative vise à restaurer un sentiment de sécurité parmi les citoyens.

Revitalisation du centre-ville

Le projet de réinventer le centre-ville de Limeil-Brévannes est conçu pour en faire un pôle d'attractivité et de convivialité. Cela implique de stimuler l'économie locale et d'attirer de nouveaux commerces. Un centre-ville dynamique est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Nouveaux services pour la jeunesse

La création de nouveaux services publics est une priorité pour mieux accompagner les jeunes de Limeil-Brévannes. Des initiatives comme un Office municipal des Sports et une Maison de la Réussite visent à soutenir l'emploi et la formation. Ces services sont cruciaux pour construire un avenir prometteur pour les enfants et les familles.