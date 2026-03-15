Résultat municipale 2026 à Limeil-Brévannes (94450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Limeil-Brévannes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Limeil-Brévannes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Limeil-Brévannes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise LECOUFLE
Françoise LECOUFLE (28 élus) LIMEIL-BRÉVANNES EN CONFIANCE AVEC FRANÇOISE LECOUFLE 		3 668 56,91%
  • Françoise LECOUFLE
  • Philippe LLOPIS
  • Cathy BRUN
  • Philippe GERBAULT
  • Corine KOJCHEN
  • Ambroise TOIN
  • Aïcha GASSET
  • Dominique RODRIGUEZ
  • Peggy TRONY
  • Romain BLONDEL
  • Nora KOUYATÉ
  • Cédric LONGATTE
  • Virginie FROMENTIN
  • Eric LÉANDRE
  • Corinne DUBOIS
  • Julien LAUDET-HADDAD
  • Aurélie ARCHIMÈDE
  • Mostafa AÏSSA
  • Marie-Laure BATAILLE
  • Ibra FAYE
  • Marylou LOYEZ
  • Sylvain AUBERT
  • Mahab CHAUDHRY
  • Gilles DAUVERGNE
  • Christine LIAMBO
  • Adlane BOURAS
  • Cathy NETO DOS SANTOS
  • Pascal RAFFLIN
Malik YETTOU
Malik YETTOU (4 élus) Notre ville, notre avenir 		1 571 24,38%
  • Malik YETTOU
  • Valbone RAHMANI
  • Abdelghani SEDRATI
  • Rachida BENHABCHI
Sébastien ROBY
Sébastien ROBY (2 élus) Faire mieux pour Limeil-Brévannes 		682 10,58%
  • Sébastien ROBY
  • Séfora RAMNARAÏNE
Emmanuel MBEDEY
Emmanuel MBEDEY (1 élu) UN NOUVEL ELAN A LIMEIL-BREVANNES 		524 8,13%
  • Emmanuel MBEDEY
Participation au scrutin Limeil-Brévannes
Taux de participation 48,87%
Taux d'abstention 51,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 6 616

Source : ministère de l’Intérieur

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