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19:21 - Limeil-Brévannes : municipales et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Limeil-Brévannes peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? Avec 44% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,95%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (52,22%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (24,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8449 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,46% et d'une population immigrée de 22,00% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,86%), témoignent d'une population instruite à Limeil-Brévannes, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Élections de 2026 : vers une avancée du RN à Limeil-Brévannes ? Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Limeil-Brévannes en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 15,84% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 33,38% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 12,55% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Limeil-Brévannes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 24,91% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,11% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il achèvera sa course avec 26,21% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Limeil-Brévannes : le point sur l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche à Limeil-Brévannes, le premier round des municipales avait vu 38,29 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un taux inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 61,71 %), de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 75,11 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Même si les logiques varient d'un type d'élection à l'autre, il est instructif d'analyser l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 41,81 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 64,12 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 45,01 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée en retrait des urnes. En ce jour d'élections municipales 2026 à Limeil-Brévannes, cette particularité sera en conséquence très observée.

15:59 - Comment Limeil-Brévannes a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le scrutin des Européennes de 2024 à Limeil-Brévannes avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (28,13%), suivie par Jordan Bardella qui s'était arrogée 24,91% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Limeil-Brévannes portaient leur choix sur Louis Boyard (Union de la gauche) avec 44,80% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Louis Boyard culminant à 51,74% des votes dans la localité. .

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Limeil-Brévannes s'était résolument tournée vers la gauche Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Limeil-Brévannes choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 38,32% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,51%. Lors de la finale de l'élection à Limeil-Brévannes, les électeurs accordaient 66,62% pour Emmanuel Macron, contre 33,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Limeil-Brévannes accordaient leurs suffrages à Louis Boyard (Nupes) avec 35,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,57%. Cette physionomie politique de Limeil-Brévannes dessine donc un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en baisse à Limeil-Brévannes À Limeil-Brévannes, où les impôts locaux ont reculé depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à 29,24 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 429 300 euros. Un apport qui est loin des 11,17384 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Limeil-Brévannes est passé à 36,64 % en 2024 (contre 22,89 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Limeil-Brévannes a représenté environ 852 euros en 2024 (contre 1 220 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Limeil-Brévannes : un résultat sans suspense L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Limeil-Brévannes est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes, Françoise Lecoufle (Les Républicains) a décroché la première place en recueillant 3 178 suffrages (65,49%). Derrière, Raymond Cathala (Parti socialiste) a recueilli 14,03% des votes. Delphine Borgna (Divers gauche) suivait, avec 9,83% des bulletins. Ce succès d'emblée de la candidate Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Limeil-Brévannes, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche une épreuve titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.