Résultat municipale 2026 à Limonest (69760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Limonest a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Limonest, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Limonest [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Max VINCENT
Max VINCENT (24 élus) LIMONEST ENSEMBLE POUR DEMAIN 		1 419 73,83%
  • Max VINCENT
  • Béatrice REBOTIER
  • Dominique PELLA
  • Lola Olivera SALIPUR
  • François GAY
  • Christine GODARD
  • Grégory DONABEDIAN
  • Françoise WATRELOT-ROSSO
  • Pascal FREYDIER
  • Elodie BOIN
  • Thierry BERTRAND
  • Bérangère FREYCHET
  • Raphaël GUYONNET
  • Florence MATHIEU
  • Amaury Charles Alban MITANCHET
  • Sylvie STARK HERVÉ
  • Jean-Philippe GARCIA
  • Elisa DEBLAERE
  • Jérémy MAZILLE
  • Christelle PETROSSI
  • Hadrien LORIDON
  • Karine BATISTA
  • Valentin LAMY
  • Héla THEVENARD
Eric MAZOYER
Eric MAZOYER (3 élus) LIMONEST EN AVANT - GENERATION 2026 		503 26,17%
  • Eric MAZOYER
  • Elisabeth MUNOZ
  • Augustin NEYRAND
Participation au scrutin Limonest
Taux de participation 68,14%
Taux d'abstention 31,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 987

Source : ministère de l’Intérieur

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