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19:19 - Démographie et politique à Limonest, un lien étroit En marge des municipales, Limonest regorge de diversité et d'activités. Avec ses 34,42% de cadres pour 3 933 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 035 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (78,80%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 211 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,95%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 889 euros/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Limonest contribue à façonner l'avenir français.

17:57 - Les votants de Limonest toujours plus séduits par le RN Le Rassemblement national ne figurait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Limonest il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 17,12% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,49% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,43% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Limonest comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,16% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,94% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 40,35% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 42,32 % d'abstention à Limonest L'envie d'aller voter des électeurs de Limonest constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette municipale. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 57,68 % des inscrits se déplacer aux urnes dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays. C'étaient 1 570 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir beaucoup de votants. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 84,44 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 64,52 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 77,51 % au premier tour, contre 59,13 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Limonest ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Limonest portaient leur choix sur Blandine Brocard (Ensemble !) avec 35,55% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Blandine Brocard culminant à 47,41% des votes localement. Le choc des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Limonest avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,16%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 20,33% des votes. La physionomie politique de Limonest a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Limonest : les points à analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Limonest s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Limonest voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 39,26% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 17,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,51% pour Emmanuel Macron, contre 33,49% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Limonest soutenaient en priorité Blandine Brocard (Ensemble !) avec 39,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 80,66% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Limonest À Limonest, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 2 498 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 898 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 25,73 % en 2024 (contre 14,70 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 110 360 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 052 690 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,81 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - La liste "Ensemble Pour Limonest" grande gagnante de la dernière élection à Limonest À Limonest, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Max Vincent (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 1 013 bulletins (66,82%). En deuxième position, Eric Mazoyer (Divers droite) a obtenu 503 suffrages en sa faveur (33,17%). Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Limonest, cette dynamique pose les bases. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.