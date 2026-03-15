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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Limours Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Limours se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 33,53% de cadres supérieurs pour 6 408 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 489 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 566 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,63%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Limours abrite une communauté diversifiée, avec ses 439 résidents étrangers, soit 6,85% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 43,07% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 631,19 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Limours, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN à Limours : quel score aux municipales ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Limours il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 15,22% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 27,35% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 10,87% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Limours comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,71% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 25,45% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 28,57% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Limours En marge de cette élection municipale 2026, le niveau d'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Limours. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 57,35 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 42,65 %) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 19,60 % dans la ville (contre 80,40 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 44,60 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,35 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,37 %. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Limours comme une ville moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Limours nettement ancré à droite il y a deux ans Lors des européennes, le podium à Limours s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,71%), à la première place devant Valérie Hayer (19,62%) et Raphaël Glucksmann (18,37%). Les élections des députés à Limours qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 40,25% au premier tour, devant Amadou Deme (Union de la gauche) avec 30,14%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-Pierre Rixain culminant à 71,43% des votes dans la localité. La physionomie politique de Limours a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Limours ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Limours tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,64% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 19,78%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,65% pour Emmanuel Macron, contre 27,35% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Limours plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 33,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,46%. Globalement, ce paysage électoral fait de Limours un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Chantal THIRIET a-t-elle contenu la fiscalité locale à Limours ? À Limours, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 330 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 304 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 35,57 % en 2024 (contre près de 19,20 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 90 100 euros de recettes en 2024, contre 2,23666 millions d'euros (2 236 660 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,72 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Chantal Thiriet gagnante de la dernière élection municipale à Limours À Limours, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Chantal Thiriet (Divers) a viré en tête en recueillant 1 395 soutiens (67,45%). Juste derrière, Simone Cassette (Divers gauche) a rassemblé 673 bulletins valides (32,54%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Limours, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.