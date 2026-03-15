Résultat municipale 2026 à Limours (91470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Limours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Limours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Limours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Armand DOUIN
Armand DOUIN (26 élus) Aimons Limours 		2 327 79,20%
  • Armand DOUIN
  • Claude MAGNETTE
  • Philippe BALLESIO
  • Nadine ASSRIR
  • Stéphane PATRIS
  • Chantal THIRIET
  • Jean-Raymond HUGONET
  • Véronique ROBERT
  • Laurent VERON
  • Nolwenn LE GOASDUFF
  • Christophe CONREUR
  • Claire HUGONET
  • Erwan HAMON
  • Aline DAVID
  • Nicolas MARIAUD
  • Sandrine DA SILVA
  • Julien MARTINS
  • Sophie GIRAUD
  • Denis BERMUDEZ
  • Evelyne CERIO
  • Christophe FOUGERAY
  • Melanie PACHEU-BUNEL
  • Thierry PIGE
  • Sandra DIMBOUR
  • Gérard DEZALY
  • Anne-Gaëlle HAMON
Tony GOMES
Tony GOMES (3 élus) A la reconquête de Limours 		611 20,80%
  • Tony GOMES
  • Wendy LONCHAMPT
  • Alexis CHANDEBOIS
Participation au scrutin Limours
Taux de participation 62,85%
Taux d'abstention 37,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 3 070

Source : ministère de l’Intérieur

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