Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Limoux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Limoux.
L'actu des élections municipales 2026 à Limoux
13:46 - Les contribuables de Limoux voteront-ils sur la question fiscale ?
Concernant la pression fiscale de Limoux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 362 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 947 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 63,86 % en 2024 (contre près de 33,17 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 210 500 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1,66461 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,84 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.
11:59 - Une majorité Divers gauche issue du résultat des élections municipales de 2020 à Limoux
Les forces politiques en présence demeurent influencées par le verdict des dernières élections à Limoux. Au soir du premier passage aux urnes, Pierre Durand (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 47,70% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Pierre Bac (Divers droite) a recueilli 20,71% des suffrages. Julien Rancoule (Rassemblement National) suivait, avec 575 voix (17,69%). Un écart marqué. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Pierre Durand l'a finalement emporté avec 1 846 bulletins (57,66%), face à Pierre Bac avec 789 électeurs (24,64%) et Julien Rancoule réunissant 17,68% des bulletins. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a certainement profité du report de voix des listes éliminées, gagnant 296 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Elections à Limoux : les horaires des 6 bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Limoux sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Les municipales sont l'occasion pour les 6 252 électeurs de Limoux de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur territoire. À titre de rappel, c'est Pierre Durand qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limoux
|Tête de listeListe
|
Pierre Durand
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE EN CONFIANCE
|
|
Maxime Bot
Liste du Rassemblement National
TOUS POUR LIMOUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Durand (26 élus) Agir ensemble pour limoux
|1 846
|57,66%
|
|Pierre Bac (4 élus) Limoux renouveau
|789
|24,64%
|
|Julien Rancoule (3 élus) Rassemblement pour limoux
|566
|17,68%
|
|Participation au scrutin
|Limoux
|Taux de participation
|55,52%
|Taux d'abstention
|44,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 346
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Durand Agir ensemble pour limoux
|1 550
|47,70%
|Pierre Bac Limoux renouveau
|673
|20,71%
|Julien Rancoule Rassemblement pour limoux
|575
|17,69%
|Sylvie Cabanas Limoux demain
|451
|13,88%
|Participation au scrutin
|Limoux
|Taux de participation
|55,98%
|Taux d'abstention
|44,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 382
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Dupré (26 élus) Limoux pour tous
|2 232
|51,88%
|
|Pierre Bac (6 élus) Limoux renouveau
|1 581
|36,75%
|
|Jean-Didier Carré (1 élu) Limoux à gauche, enfin !
|489
|11,36%
|
|Participation au scrutin
|Limoux
|Taux de participation
|68,63%
|Taux d'abstention
|31,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,87%
|Nombre de votants
|4 522
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