Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limoux

Tête de listeListe
Pierre Durand
Pierre Durand Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE EN CONFIANCE
  • Pierre Durand
  • Michele Bareil-Guerin
  • Francois Khoury
  • Marie-Ange Larruy
  • Jean-Pierre Tailhan
  • Magalie Berlioz
  • Gilbert Aupin
  • Elodie Garcia
  • Pierre Rouquairol
  • Anne-Marie Combes
  • Yves Guiraud
  • Melanie Escobedo
  • Aime Munoz
  • Caroline Marty-Fontanet
  • Alain Lapeyre
  • Stephanie Balme
  • Didier Buxeda
  • Leïla Kebir
  • Alain Simon
  • Nathalie Fiorotto Esteve
  • José Navio
  • Amandine Birba
  • Jean-Marie Amigues
  • Julie Mestre
  • Eric Housset
  • Helen Bingham
  • Florian Robles
  • Anne Averseng
  • Nicolas Clary
  • Sylvie Gasparotto
  • Mohamed Yousfi
  • Anne-Marie Clergue
  • Jason Sinoquet
Maxime Bot
Maxime Bot Liste du Rassemblement National
TOUS POUR LIMOUX
  • Maxime Bot
  • Mathilde Clergues-Subiros
  • Julien Rancoule
  • Nadine Devaud
  • Victor Chabert
  • Delphine Autret-Dupont
  • Philippe Ombrouck
  • Marielle Garcia
  • André Laffont
  • Danièle Luquet-Pages
  • Jacques Clastres
  • Brigitte Marquet
  • Alexandre Candau
  • Véronique Fernandez
  • Roger Tisseyre
  • Alona Poudrik
  • Frédéric Fabbi
  • Angélique Prunevielle
  • Stéphane Rodriguez
  • Elodie Alignol
  • Patrice Devaud
  • Valérie Lozinguez
  • Geoffroy Lavau
  • Daniella Burriez
  • Michel Mandicourt
  • Véronique Granier
  • Louis-René Ausserre
  • Christelle Hintzy
  • Patrice Dudoux
  • Sylvie Jeanmougin
  • Michel Kaspruk
  • Fabiola Gilles
  • Louis Peralta
  • Yvonne Rivals-Billard
  • Thierry Martinez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Durand
Pierre Durand (26 élus) Agir ensemble pour limoux 		1 846 57,66%
  • Pierre Durand
  • Michèle Bareil-Guerin
  • François Khoury
  • Marie-Ange Larruy
  • Jean-Pierre Tailhan
  • Magalie Berlioz
  • Gilbert Aupin
  • Leïla Kebir
  • Pierre Rouquairol
  • Elodie Garcia
  • David Fernandez
  • Caroline Marty-Fontanet
  • Albert Nadal
  • Anne-Marie Combes
  • José Navio
  • Mélanie Bach
  • Aimé Munoz
  • Anne-Marie Clergue
  • Alain Simon
  • Catherine Marie Abadie
  • Yves Guiraud
  • Nadine Buoro
  • Jean-Marie Amigues
  • Shirley Vesco
  • Alain Lapeyre
  • Nathalie Fiorotto-Briaut
Pierre Bac
Pierre Bac (4 élus) Limoux renouveau 		789 24,64%
  • Pierre Bac
  • Sylvie Cabanas
  • Christophe Bachere
  • Danièle Luquet-Pages
Julien Rancoule
Julien Rancoule (3 élus) Rassemblement pour limoux 		566 17,68%
  • Julien Rancoule
  • Delphine Autret-Dupont
  • Maxime Bot
Participation au scrutin Limoux
Taux de participation 55,52%
Taux d'abstention 44,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 346

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Durand
Pierre Durand Agir ensemble pour limoux 		1 550 47,70%
Pierre Bac
Pierre Bac Limoux renouveau 		673 20,71%
Julien Rancoule
Julien Rancoule Rassemblement pour limoux 		575 17,69%
Sylvie Cabanas
Sylvie Cabanas Limoux demain 		451 13,88%
Participation au scrutin Limoux
Taux de participation 55,98%
Taux d'abstention 44,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 382

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Dupré
Jean-Paul Dupré (26 élus) Limoux pour tous 		2 232 51,88%
  • Jean-Paul Dupré
  • Michèle Henarejos
  • Pierre Durand
  • Michèle Bareil-Guerin
  • Jean-Pierre Tailhan
  • Marie-Ange Larruy
  • François Khoury
  • Magalie Berlioz
  • Angel Sanchez
  • Leïla Kebir
  • José Navio
  • Marie-José Aparicio
  • Alain Castan
  • Colette Lagoutte
  • David Fernandez
  • Aline Moncada
  • Nicolas Piccolo
  • Marie-Claude Cazanove-Sauzede
  • Henri Fiorotto
  • Isabelle Lapeyre
  • Gérard Badia
  • Mélanie Bach
  • Gérard Bertrand
  • Audrey Siret
  • Victor Chabert
  • Anne-Marie Clergue
Pierre Bac
Pierre Bac (6 élus) Limoux renouveau 		1 581 36,75%
  • Pierre Bac
  • Martine Perez
  • Jacques Mantoux
  • Martine Azaïs
  • René Cuomo
  • Danielle Luquet-Pages
Jean-Didier Carré
Jean-Didier Carré (1 élu) Limoux à gauche, enfin ! 		489 11,36%
  • Jean-Didier Carré
Participation au scrutin Limoux
Taux de participation 68,63%
Taux d'abstention 31,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,87%
Nombre de votants 4 522

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