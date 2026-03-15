Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoux : les infos en direct

Programme de Pierre Durand à Limoux (AGIR ENSEMBLE EN CONFIANCE)

Identité et fierté locale

La ville de Limoux se distingue par son identité forte et sa fierté collective. Cette fierté est perçue comme un ciment qui unit les habitants et contribue à un vivre-ensemble harmonieux. Les projets municipaux visent à préserver cette identité tout en modernisant la ville.

Protection et sécurité

La municipalité met un accent particulier sur la protection des plus fragiles et la sécurité des citoyens. Des mesures telles que le renforcement de la vidéoprotection et l'amélioration des services de santé sont envisagées. L'objectif est de garantir un cadre de vie apaisé pour tous les Limouxins.

Culture et dynamisme économique

La culture limouxine, riche et variée, est au cœur des préoccupations de la municipalité. Des projets comme la relocalisation de la bibliothèque au parc Cluny visent à renforcer l'accès à la culture et à soutenir le tissu associatif. Parallèlement, des initiatives sont prévues pour dynamiser l'économie locale et soutenir les commerçants.

Engagement et avenir

La liste municipale « Agir ensemble, avec confiance » s'engage à poursuivre le développement de Limoux avec détermination. Elle vise à obtenir des financements pour concrétiser ses projets ambitieux tout en protégeant les finances communales. L'engagement des élus se veut total, centré sur l'écoute et le service aux habitants.