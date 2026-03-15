Résultat municipale 2026 à Limoux (11300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Limoux. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Limoux, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoux [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Pierre DURAND
Pierre DURAND AGIR ENSEMBLE EN CONFIANCE 		1 035 56,31%
Maxime BOT
Maxime BOT TOUS POUR LIMOUX 		803 43,69%
Participation au scrutin Limoux Partiels *
Taux de participation 69,85%
Taux d'abstention 30,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 1 916

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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