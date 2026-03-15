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19:21 - Comment la composition démographique de Limoux façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Limoux mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections municipales. Avec 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,00%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (53,21%) souligne l'importance des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2 033 euros/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4411 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,94% et d'une population immigrée de 10,57% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Limoux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,77% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Limoux : des scrutins marqués par la poussée RN Le Rassemblement national cumulait 17,69% des voix comptabilisées lors des municipales à Limoux en 2020. Le mouvement atteignait lors du second tour 17,68% des voix comptabilisées. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 28,03% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,44% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 33,13% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 58,35% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,93% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 44,40% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 49,86% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Limoux aux dernières élections ? La désertion des urnes à Limoux constituera un véritable pivot de ces élections municipales. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 44,02 % à la fin du premier tour, une abstention modeste. 3 382 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le Covid se propageait dans la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 21,25 % des inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 41,76 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,45 %, loin des 43,03 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Limoux classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Limoux avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 39,93% des votes. Julien Rancoule (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Limoux après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 44,40%. Philippe Andrieu (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 36,33%. Au second tour, c'est en revanche Philippe Andrieu (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 50,14% des suffrages exprimés.

14:57 - Au regard des élections passées, Limoux reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Globalement, le paysage électoral fait de Limoux un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Limoux voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 28,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,44% pour Marine Le Pen, contre 47,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Limoux portaient leur choix sur Julien Rancoule (RN) avec 33,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,35% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Limoux voteront-ils sur la question fiscale ? Concernant la pression fiscale de Limoux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 362 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 947 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 63,86 % en 2024 (contre près de 33,17 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 210 500 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1,66461 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,84 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue du résultat des élections municipales de 2020 à Limoux Les forces politiques en présence demeurent influencées par le verdict des dernières élections à Limoux. Au soir du premier passage aux urnes, Pierre Durand (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 47,70% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Pierre Bac (Divers droite) a recueilli 20,71% des suffrages. Julien Rancoule (Rassemblement National) suivait, avec 575 voix (17,69%). Un écart marqué. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Pierre Durand l'a finalement emporté avec 1 846 bulletins (57,66%), face à Pierre Bac avec 789 électeurs (24,64%) et Julien Rancoule réunissant 17,68% des bulletins. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a certainement profité du report de voix des listes éliminées, gagnant 296 voix supplémentaires entre les deux tours.