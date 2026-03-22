Résultat de l'élection municipale 2026 à Linas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Linas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Linas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Linas.
L'actu des élections municipales 2026 à Linas
11:47 - Les premiers résultats des élections 2026 à Linas
Dans le cadre du premier tour des municipales à Linas, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 49,07 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Sara Dali qui a pris la tête en rassemblant 24,08 % des voix. À sa suite, Eric Fievet a pris la position de dauphin avec 22,78 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 21,07 %, Philippe Rodari est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, François Pelletant, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 17,17 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Linas
Le deuxième tour des élections municipales à Linas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Fievet
Liste Divers
Linas notre avenir
|
|
François Pelletant
Liste divers droite
Linas de coeur
|
|
Sara Dali
Liste Divers
S'unir pour Linas
|
|
Philippe Rodari
Liste Divers
Linas avant tout 2026
|
|
Rosa Fernandes
Liste Divers
Un nouvel élan à Linas
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Linas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sara DALI (Ballotage) S'unir pour Linas
|593
|24,08%
|Eric FIEVET (Ballotage) Linas notre avenir
|561
|22,78%
|Philippe RODARI (Ballotage) Linas avant tout 2026
|519
|21,07%
|François PELLETANT (Ballotage) Linas de coeur
|423
|17,17%
|Rosa FERNANDES (Ballotage) Un nouvel élan à Linas
|367
|14,90%
|Participation au scrutin
|Linas
|Taux de participation
|50,93%
|Taux d'abstention
|49,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|2 503
Source : ministère de l’Intérieur
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