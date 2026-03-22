Résultat de l'élection municipale 2026 à Linas : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Linas

Le deuxième tour des élections municipales à Linas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Fievet
Eric Fievet Liste Divers
Linas notre avenir
  • Eric Fievet
  • Aurore Ciret
  • Julien Genicq
  • Colette Pequery
  • Goethe Versayo
  • Béatrice Boutin
  • Cédric Gié
  • Sabine Ravi
  • Olivier Khellafi
  • Melvine Sinza
  • Dominique Bajard
  • Françoise Macé
  • Olivier Aubry
  • Véronique Aubry
  • Alpha-Saliou Camara
  • Anh Thu To
  • Jonathan Jean
  • Bénédicte Privé-Grandin
  • Stylian Da Silva
  • Evelyne Roger-Pauvert
  • Julien Perier
  • Akilina Gié Vocanson
  • Pierre Rossé
  • Noemi Tô Mai Pham
  • Kévin Barthelemy
  • Marie-Hélène Kisita
  • Louis-Julien Iannarelli
  • Nathalie Larquier
  • Jacques Pequery
  • Isabelle Toussaint
  • Nicolas Dairiam
François Pelletant
François Pelletant Liste divers droite
Linas de coeur
  • François Pelletant
  • Annie Eliezer Bordier
  • Rui Matias
  • Mireille Trentin
  • François-Xavier Macel
  • Elodie Ferreira
  • Paulo Barroso
  • Cindy Ferreira
  • Jean Lumbu
  • Maria Del Carmen Castelo Huerta
  • William Barsanti
  • Laurence Cousin
  • Patrice Bruera
  • Edwige Figueira
  • Kévin Noé
  • Marie-Hélène Ferreira
  • Thierry Bordier
  • Rosa Almeida de Oliveira
  • Willis James Mignot
  • Marie Sandrine Silvestre
  • Fabrice Sulio
  • Helyette N'Kambani Kyaba
  • Sergio Barroso
  • Véronique Villette
  • Patrick Sommelet
  • Maria De Fatima Veloso
  • Joao Quintas Da Quinta
  • Cassandra Ippolito
  • Adrien Lallement
  • Marie-Thérèse Fontes épouse Domingos
Sara Dali
Sara Dali Liste Divers
S'unir pour Linas
  • Sara Dali
  • Antoine Langot
  • Mireille Cuniot-Ponsard
  • Olivier Jauffres
  • Anne Pichot
  • Dominique David
  • Audrey Bernable
  • Aurelien Goumand
  • Annick Guichard
  • François Xavier Duboulet
  • Laetitia Lawson
  • Gilles Bourgeois
  • Claudine Suffisseau
  • Frédéric Roz
  • Vanessa Dartus
  • Anthony Saraceni
  • Stéphanie Wu
  • Michael Sanrey
  • Carminda Pereira
  • Antoine Ponroy
  • Aurélie Goumand
  • Philippe Benigno
  • Rebecca Vassieux
  • Nicolas Jully
  • Clémence Le Moigno
  • Fredérick Lawson
  • Nathalie Rozier
  • Gaetan Ulmet
  • Francine Koelsch
  • Florian Cron
  • Camille Pichot
Philippe Rodari
Philippe Rodari Liste Divers
Linas avant tout 2026
  • Philippe Rodari
  • Cassandra Lasry
  • Dominique Louis Demichel
  • Corinne Bernard
  • Laurent Charpentier-Chollet
  • Marion Doussot
  • Ousmane Balde
  • Alison Bertiaux
  • Pascal Robin
  • Jessica Douce
  • Julien Guillamot
  • Frédérique Quinot
  • Jean Chiquet
  • Anais Malbrouck
  • Giovanni Almonte
  • Sophie Kassem
  • Alain Zardé
  • Athena Gatineau
  • Laurent Le Drogo
  • Megane Gameiro
  • Kiliann Miché
  • Marion Voisey
  • Henri Zinaï
  • Maria Goncalves
  • Michel Baillet
  • Karine Maillot
  • Jean-Luc Hillereau
  • Vanessa Vieira Castilho
  • Gérard Gaudet
  • Silvia Da Costa
  • Thierry Marquet
Rosa Fernandes
Rosa Fernandes Liste Divers
Un nouvel élan à Linas
  • Rosa Fernandes
  • Pascal Manson
  • Sandrine Pires
  • Christophe Vandaele
  • Rosa Caridade
  • Anthony Galassi
  • Fanny Singeot
  • Korane Manson
  • Maria Pereira
  • Joël Chables
  • Denisa Bud
  • Ousmane Fall
  • Christel Albert
  • Didier Petit
  • Severine Tourne
  • Emmanuel Brasseur
  • Alexandra Duarte
  • Philippe Charles
  • Ludiane Dorimond
  • Philippe Demenier
  • Sandrine Fernandes
  • Nourddine Rassoul
  • Raymonde Jumeau
  • Baptiste Vernaire
  • Olga Da Costa Ilario
  • Alexandru Nodis
  • Isabelle Porte
  • Kenzo Pires
  • Marie-José Espirito Santo
  • Romain Bruley
  • Mélissa Rassoul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Linas

Tête de listeListe Voix % des voix
Sara DALI
Sara DALI (Ballotage) S'unir pour Linas 		593 24,08%
Eric FIEVET
Eric FIEVET (Ballotage) Linas notre avenir 		561 22,78%
Philippe RODARI
Philippe RODARI (Ballotage) Linas avant tout 2026 		519 21,07%
François PELLETANT
François PELLETANT (Ballotage) Linas de coeur 		423 17,17%
Rosa FERNANDES
Rosa FERNANDES (Ballotage) Un nouvel élan à Linas 		367 14,90%
Participation au scrutin Linas
Taux de participation 50,93%
Taux d'abstention 49,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 2 503

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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