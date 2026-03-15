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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Linas A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Linas fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 310 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 627 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 000 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,56%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 590 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,92%, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 373 euros/an, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Linas, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Avant les municipales 2026, l'avancée du vote RN à Linas Le RN restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Linas en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 27,17% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,33% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 23,44% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Linas comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,48% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 41,06% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 46,21% le dimanche suivant.

16:58 - Linas : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Linas, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Il y a six ans, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 60,07 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 39,93 %) alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 25,01 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 57,22 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 33,40 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,95 % d'abstention. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Il y a deux ans, Linas s'était tournée vers la droite Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avait performé au premier tour des élections législatives à Linas après la dissolution de 2024 avec 41,06%. Amadou Deme (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 27,62%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 53,79%. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,48%). Le panorama politique de Linas a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Linas était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Linas privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,17%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 26,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,67% pour Emmanuel Macron, contre 45,33% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Linas accordaient leurs suffrages à Amadou Deme (Nupes) avec 26,64% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marie-Pierre Rixain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,41% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Linas s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Linas Pour ce qui est de la fiscalité de Linas, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 961 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 071 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 37,17 % en 2024 (contre environ 20,80 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 100 300 euros en 2024, bien en deçà des 1 909 010 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,70 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Linas Dans la ville de Linas, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin municipal. Dès le dimanche du premier tour, Christian Lardiere (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 482 voix (28,12%). Deuxième, Ludovic Hertz (Divers droite) a capté 413 bulletins valides (24,09%). Le faible gap entre les concurrents ne pouvait que déboucher sur un 2e tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Christian Lardiere l'a finalement emporté avec 42,25% des votes, face à Ludovic Hertz avec 25,86% des électeurs et Rui Matias réunissant 14,63% des électeurs. Alors que le premier tour avait été disputé, la décision s’est montrée nettement en faveur du vainqueur au second tour. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié des voix des électeurs des listes de droite, ajoutant 263 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation concurrente se doit absolument de créer des réserves bien plus solides ce dimanche dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.