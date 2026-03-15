Résultat municipale 2026 à Linas (91310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Linas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Linas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Linas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sara DALI
Sara DALI S'unir pour Linas 		593 24,08%
Eric FIEVET
Eric FIEVET Linas notre avenir 		561 22,78%
Philippe RODARI
Philippe RODARI Linas avant tout 2026 		519 21,07%
François PELLETANT
François PELLETANT Linas de coeur 		423 17,17%
Rosa FERNANDES
Rosa FERNANDES Un nouvel élan à Linas 		367 14,90%
Participation au scrutin Linas
Taux de participation 50,93%
Taux d'abstention 49,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 2 503

Source : ministère de l’Intérieur

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