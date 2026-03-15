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19:21 - Élections municipales à Lindry : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Lindry, les élections s'achèvent. Avec ses 1 334 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 72 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 423 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1617,23 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Lindry, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Lindry : des scrutins marqués par le vote RN Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Lindry en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,26% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 51,62% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 25,91% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national arrachait 51,29% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,42% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,03% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,24% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Daniel Grenon.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 65,96 % d'abstention Dans le cadre de cette élection municipale à Lindry, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle pivot sur les résultats. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 34,04 % lors du premier round, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que sévissait l'épidémie de Covid. Soulignons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été évalué à 80,26 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 50,05 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 74,07 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 59,94 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville soucieuse de voter.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Lindry en 2024 Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Lindry accordaient leurs suffrages à Daniel Grenon (Rassemblement National) avec 44,03% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Daniel Grenon culminant à 55,24% des votes dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Lindry avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,42%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 11,15% des suffrages. La physionomie politique de Lindry a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Dernière présidentielle à Lindry : les résultats qu'il faut analyser Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Lindry privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,26%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 25,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,62% pour Marine Le Pen, contre 48,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lindry soutenaient en priorité Florence Loury (Nupes) avec 27,26% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Daniel Grenon (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 51,29%. Cette physionomie politique de Lindry dessine donc une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La commune de Lindry a généralement augmenté les impôts Du côté de la fiscalité locale de Lindry, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 739 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 622 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 46,00 % en 2024 (contre 22,01 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 17 680 € en 2024. Un montant loin des 233 930 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 16,08 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Lindry Les résultats des précédentes élections municipales à Lindry ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Michaël Taton a logiquement engrangé 304 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lindry, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).