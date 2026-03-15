Résultat municipale 2026 à Lindry (89240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lindry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lindry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lindry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël TATON
Michaël TATON (13 élus) Continuons de "Bien vivre à LINDRY" 		464 69,57%
  • Michaël TATON
  • Séverine CORDIER
  • Joaquim TORRAO
  • Nathalie ADNET
  • Arnaud GOYON
  • Marie-Claire RÉROLE
  • Sébastien BARDOT
  • Charlotte VIAUX-CAMBUZAT
  • Charly THIBAULT
  • Edith DOLIN-SABRE
  • Mathieu MOREAU
  • Élise LACOUR
  • Arnaud OSBÉRY
Olivier DEPRET
Olivier DEPRET (2 élus) Agir ensemble pour Lindry 		203 30,43%
  • Olivier DEPRET
  • Sandrine WESNOSKER
Participation au scrutin Lindry
Taux de participation 64,01%
Taux d'abstention 35,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 690

Source : ministère de l’Intérieur

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