Résultat de l'élection municipale 2026 à Lingolsheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lingolsheim

Tête de listeListe
Philippe Basley
Philippe Basley Liste divers gauche
LINGOLSHEIM SOLIDAIRE
  • Philippe Basley
  • Assiya Cariou
  • Adam Smail
  • Faten Ajili
  • Venceslas Freyermuth
  • Margault Willkomm
  • Michel Schweitzer
  • Lima Amini
  • Muhamed Ali Kara
  • Joëlle Basley
  • Friedrich Valentin Ossenbrunner
  • Rachel Bourouba
  • Hakim Beliouz
  • Andrée Bauer
  • Michel Frogneux
  • Naïma Bouzid
  • Jean-Pierre Buchmann
  • Denise Nguyen
  • Abdelatif Atmani
  • Camille Fillon
  • Wassim El Mehdaoui
  • Guillemette Rabine
  • Jean-Philippe Frey
  • Dominique Ulrich-Elles
  • Louis Prost
  • Mélodie Zikamabahari
  • Denis Rabine
  • Suheda Kizildag
  • Laurent Dené
  • Christelle Nicolas
  • Hocine Sadok
  • Tiana Lala
  • François Portal
  • Nadia Chakroun
  • Hassan Amrouh
  • Jessica Nebinger
Ronan Bernéde
Ronan Bernéde Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS LINGOLSHEIM
  • Ronan Bernéde
  • Tania Lewerenz
  • Freddy Lossel
  • Véronique Renck
  • Antonio Forgione
  • Christine Mischler
  • François-Xavier Delaporte
  • Anny Guth
  • Maxime Rousset
  • Jessica Stephan
  • Yann Haenel
  • Rachel Werly
  • Laurent Schaeffer
  • Marie Claire Pierson
  • Guy Haegel
  • Valérie Haegel
  • Mehdi Narjoux
  • Céline Messmer
  • Matthieu Carette
  • Natacha Wolff
  • Gaston Bittmann
  • Christelle Gerard
  • Olivier Sauget
  • Ella Fricard
  • Cédric Schneider
  • Géraldine Cerina
  • Maxime Fernand Wolbert
  • Simone Lauffer
  • Manie Gless
  • Caroline Maginot
  • Hugo Batot
  • Julie Gless
  • Bernard Lauffer
  • Astrid Lewerenz
  • David Koller
  • Jacqueline Grisanti
Catherine Graef-Eckert
Catherine Graef-Eckert Liste divers droite
S'engager pour Lingolsheim
  • Catherine Graef-Eckert
  • Gildas Le Scouezec
  • Christine Gontram
  • Aymric Knemp
  • Mélanie Chardine
  • Julien Klamecki
  • Elodie Steinmann
  • Nordine Sassi
  • Mathilde Koffler
  • Luc Kronbacher
  • Roseline Kirsch
  • Murat Guldal
  • Fabienne Rovigo
  • Jean-Emmanuel Medina
  • Frédérique Lotz
  • Pascal Bergantino
  • Stéphanie Richet
  • Frédéric Rebstock
  • Maryline Braun
  • Julien Kandel
  • Farida Bendarraz
  • Stéphane Arnould
  • Marion Bechennec
  • Bernard Nicolas
  • Brigitte Herrmann
  • Stéphane Jumeau
  • Aurore Laurent
  • Matthieu Koell
  • Marina Hurel
  • Denis Vetter
  • Marjolaine Imbs
  • Jean-Paul Rimaire
  • Caroline Burgel
  • Pierre Ries
  • Sabine Charbonnier
  • Fabrice Michel
  • Martine Fromholz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Graef-Eckert
Catherine Graef-Eckert (26 élus) S'engager pour lingolsheim 		1 738 54,02%
  • Catherine Graef-Eckert
  • Gildas Le Scouezec
  • Martine Fromholz
  • Christian Baehr
  • Roseline Kirsch
  • Aymric Knemp
  • Stéphanie Jung
  • Pierre Ries
  • Fabienne Rovigo
  • Nordine Sassi
  • Elodie Steinmann
  • David Cazier
  • Brigittte Herrmann
  • Thierry Hissler
  • Farida Yakhlef
  • Julien Klamecki
  • Marion Bechennec
  • Patrick Gabaglio
  • Christine Gontram
  • Murat Güldal
  • Marie-Luce Matz
  • Bernard Nicolas
  • Stéphanie Richet
  • Frédéric Rebstock
  • Aurore Laurent
  • Stéphane Arnould
Valérie Wackermann
Valérie Wackermann (5 élus) Lingolsheim autrement 2020 		1 048 32,57%
  • Valérie Wackermann
  • Jean-Luc Rehspringer
  • Ruth Bitsch
  • Stéphane Jumeau
  • Adrienne Hahn
Xavier Dannel
Xavier Dannel (2 élus) Vivre ensemble lingolsheim 		431 13,39%
  • Xavier Dannel
  • Najat El Khallouqi
Participation au scrutin Lingolsheim
Taux de participation 27,48%
Taux d'abstention 72,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 298

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Bur
Yves Bur (27 élus) Ensemble, continuons pour lingolsheim 		3 558 64,47%
  • Yves Bur
  • Martine Fromholz
  • Laurent Ehresmann
  • Catherine Graef-Eckert
  • Nordine Sassi
  • Élodie Truchasson-Steinmann
  • Ralph Schiermeyer
  • Fabienne Rovigo
  • André Hetzel
  • Roseline Laigaisse
  • Laurent Fischer
  • Cécile Cloirec
  • Patrick Gabaglio
  • Catherine Gogniès
  • Christian Baehr
  • Aurore Laurent
  • Murat Guldal
  • Christine Gontram
  • Stéphane Arnould
  • Patricia Ravisé
  • Thierry Hissler
  • Carine Bourg
  • Xavier Dannel
  • Claudine Neurohr
  • Bernard Nicolas
  • Marion Bechennec
  • Maurice Cuvillier
Valérie Wackermann
Valérie Wackermann (6 élus) Osons lingolsheim autrement 		1 960 35,52%
  • Valérie Wackermann
  • Antoine Gancedo
  • Francine Fleury
  • Grégory Hoffmann
  • Ruth Bitsch
  • Richard Goscicki
Participation au scrutin Lingolsheim
Taux de participation 48,03%
Taux d'abstention 51,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,22%
Nombre de votants 5 822

Villes voisines de Lingolsheim

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