Résultat de l'élection municipale 2026 à Lingolsheim : les infos en direct

Programme de Ronan Bernéde à Lingolsheim (RASSEMBLONS LINGOLSHEIM)

Sécurité publique

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un projet de création d'une police municipale est envisagé pour garantir la tranquillité des habitants. Des actions seront également mises en place pour lutter contre le trafic de drogues dans la commune.

Engagement citoyen

Des consultations locales régulières seront instaurées pour permettre aux habitants de s'exprimer sur les décisions importantes. L'objectif est de favoriser une gouvernance participative et d'écouter les préoccupations de la population. Cela inclut également la création d'une permanence du maire sans rendez-vous.

Développement économique

Le soutien aux commerces de proximité est une priorité pour le candidat. Une politique active d'incitation à l'installation de nouveaux commerces sera lancée pour dynamiser l'économie locale. De plus, des mesures seront prises pour geler les taux locaux d'imposition afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants.

Transparence financière

Un audit indépendant des finances de la commune sera réalisé dès l'arrivée au pouvoir de l'équipe. Cette démarche vise à assurer une gestion transparente et responsable des dépenses municipales. La remise en concurrence des prestations régulées par la ville est également prévue pour garantir un juste prix pour les services offerts.