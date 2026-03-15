Résultat de l'élection municipale 2026 à Lingolsheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lingolsheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lingolsheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lingolsheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Lingolsheim
13:09 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Lingolsheim
Les résultats des dernières municipales à Lingolsheim ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Catherine Graef-Eckert (Divers droite) a décroché la pole position en recueillant 54,02% des soutiens. À sa poursuite, Valérie Wackermann (Parti socialiste) a engrangé 1 048 voix (32,57%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Xavier Dannel (Divers droite), glanant 13,39% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers droite a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Lingolsheim, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire retentissante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Municipales à Lingolsheim : les horaires des 12 bureaux de vote
Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. À titre de rappel, le premier tour des précédentes élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du covid, suscitant de nombreuses controverses. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Lingolsheim. Pour voter, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Lingolsheim. Les résultats du premier tour à Lingolsheim seront visibles ici à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lingolsheim
|Tête de listeListe
|
Philippe Basley
Liste divers gauche
LINGOLSHEIM SOLIDAIRE
|
|
Ronan Bernéde
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS LINGOLSHEIM
|
|
Catherine Graef-Eckert
Liste divers droite
S'engager pour Lingolsheim
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Graef-Eckert (26 élus) S'engager pour lingolsheim
|1 738
|54,02%
|
|Valérie Wackermann (5 élus) Lingolsheim autrement 2020
|1 048
|32,57%
|
|Xavier Dannel (2 élus) Vivre ensemble lingolsheim
|431
|13,39%
|
|Participation au scrutin
|Lingolsheim
|Taux de participation
|27,48%
|Taux d'abstention
|72,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 298
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Bur (27 élus) Ensemble, continuons pour lingolsheim
|3 558
|64,47%
|
|Valérie Wackermann (6 élus) Osons lingolsheim autrement
|1 960
|35,52%
|
|Participation au scrutin
|Lingolsheim
|Taux de participation
|48,03%
|Taux d'abstention
|51,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,22%
|Nombre de votants
|5 822
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