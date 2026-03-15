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19:21 - Lingolsheim : élections municipales et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs de Lingolsheim exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 11,55% et une densité de population de 3635 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8041 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,71% et d'une population immigrée de 17,65% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Lingolsheim mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,55% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Lingolsheim Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Lingolsheim en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,33% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 34,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 15,56% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lingolsheim comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,15% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,34% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,12% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 27,48 % de participation Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Lingolsheim sera capitale dans le dénouement du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent que 3 298 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 27,48 % (une démobilisation notable) alors que le coronavirus avait rendu prudents beaucoup de votants. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 70,69 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 29,31 %). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 42,31 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 62,78 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 48,69 % des électeurs. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville assez peu mobilisée.

15:59 - Lingolsheim : le vote des électeurs l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Lingolsheim a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Lingolsheim avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,15% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Raphaële Krattinger (Union de la gauche) aux avants-postes avec 32,30% au premier tour, devant Delphine Daubenberger (Rassemblement National) avec 28,34%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Françoise Buffet (Majorité présidentielle), avec 65,88%.

14:57 - Lingolsheim : des résultats très significatifs lors des scrutins en 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Lingolsheim votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,91%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 25,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,68% pour Emmanuel Macron, contre 34,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lingolsheim portaient leur choix sur Françoise Buffet (Ensemble !) avec 26,98% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,26%. Cette physionomie politique de Lingolsheim dessine ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les premières municipales à Lingolsheim depuis la réforme fiscale À Lingolsheim, où les impôts locaux ont baissé depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 17,03 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 135 980 €. Une recette bien loin des quelque 4,00965 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Lingolsheim est passé à près de 26,88 % en 2024 (contre 13,71 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lingolsheim s'est chiffrée à environ 582 euros en 2024 (contre 643 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Lingolsheim Les résultats des dernières municipales à Lingolsheim ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Catherine Graef-Eckert (Divers droite) a décroché la pole position en recueillant 54,02% des soutiens. À sa poursuite, Valérie Wackermann (Parti socialiste) a engrangé 1 048 voix (32,57%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Xavier Dannel (Divers droite), glanant 13,39% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers droite a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Lingolsheim, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire retentissante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.