Résultat municipale 2026 à Lingolsheim (67380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lingolsheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lingolsheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lingolsheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine GRAEF-ECKERT
Catherine GRAEF-ECKERT (30 élus) S'engager pour Lingolsheim 		4 094 67,79%
  • Catherine GRAEF-ECKERT
  • Gildas LE SCOUEZEC
  • Christine GONTRAM
  • Aymric KNEMP
  • Mélanie CHARDINE
  • Julien KLAMECKI
  • Elodie STEINMANN
  • Nordine SASSI
  • Mathilde KOFFLER
  • Luc KRONBACHER
  • Roseline KIRSCH
  • Murat GULDAL
  • Fabienne ROVIGO
  • Jean-Emmanuel MEDINA
  • Frédérique LOTZ
  • Pascal BERGANTINO
  • Stéphanie RICHET
  • Frédéric REBSTOCK
  • Maryline BRAUN
  • Julien KANDEL
  • Farida BENDARRAZ
  • Stéphane ARNOULD
  • Marion BECHENNEC
  • Bernard NICOLAS
  • Brigitte HERRMANN
  • Stéphane JUMEAU
  • Aurore LAURENT
  • Matthieu KOELL
  • Marina HUREL
  • Denis VETTER
Ronan BERNÉDE
Ronan BERNÉDE (3 élus) RASSEMBLONS LINGOLSHEIM 		1 066 17,65%
  • Ronan BERNÉDE
  • Tania LEWERENZ
  • Freddy LOSSEL
Philippe BASLEY
Philippe BASLEY (2 élus) LINGOLSHEIM SOLIDAIRE 		879 14,56%
  • Philippe BASLEY
  • Assiya CARIOU
Participation au scrutin Lingolsheim
Taux de participation 47,28%
Taux d'abstention 52,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 6 130

Source : ministère de l’Intérieur

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