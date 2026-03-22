Résultat municipale 2026 à Linzeux (62270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Linzeux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Linzeux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Linzeux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël FOURDINIER
Jean-Noël FOURDINIER (9 élus) LINZEUX L'ESPRIT VILLAGE AVANT TOUT 		72 54,55%
  • Jean-Noël FOURDINIER
  • Justine MEILLIER
  • Mathieu BENEDIT
  • Aurélie DOUAY
  • Laurent NICOLAS
  • Aude GRESSIER
  • Remi FOURDINIER
  • Dolores VINCENT-ROIG
  • Kevin FOICHE
Raymond HOCHART
Raymond HOCHART (2 élus) POUR LINZEUX ET SON CADRE DE VIE 		60 45,45%
  • Raymond HOCHART
  • Valérie COUDEVILLE
Participation au scrutin Linzeux
Taux de participation 94,29%
Taux d'abstention 5,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 132

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Linzeux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond HOCHART
Raymond HOCHART (Ballotage) POUR LINZEUX ET SON CADRE DE VIE 		58 50,00%
Jean-Noël FOURDINIER
Jean-Noël FOURDINIER (Ballotage) LINZEUX L'ESPRIT VILLAGE AVANT TOUT 		58 50,00%
Participation au scrutin Linzeux
Taux de participation 88,57%
Taux d'abstention 11,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,45%
Nombre de votants 124

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