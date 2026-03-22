Résultat municipale 2026 à Linzeux (62270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Linzeux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Linzeux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Linzeux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël FOURDINIER (9 élus) LINZEUX L'ESPRIT VILLAGE AVANT TOUT
|72
|54,55%
|
|Raymond HOCHART (2 élus) POUR LINZEUX ET SON CADRE DE VIE
|60
|45,45%
|
|Participation au scrutin
|Linzeux
|Taux de participation
|94,29%
|Taux d'abstention
|5,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|132
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Linzeux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond HOCHART (Ballotage) POUR LINZEUX ET SON CADRE DE VIE
|58
|50,00%
|Jean-Noël FOURDINIER (Ballotage) LINZEUX L'ESPRIT VILLAGE AVANT TOUT
|58
|50,00%
|Participation au scrutin
|Linzeux
|Taux de participation
|88,57%
|Taux d'abstention
|11,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,45%
|Nombre de votants
|124
Election municipale 2026 à Linzeux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Linzeux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Linzeux.
L'actu des élections municipales 2026 à Linzeux
18:34 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Linzeux
Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Linzeux avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,15%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,38% des votes. Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avait par la suite enlevé le premier tour des élections législatives à Linzeux après la dissolution avec 51,19%. Marie Bernard (Les Républicains) était à la deuxième place avec 17,86%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Linzeux restait à l'époque un territoire bleu marine.
15:57 - Municipales 2020 : le bilan d'une élection de candidats individuels à Linzeux
S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Linzeux peut se révéler instructif. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes. 11 conseillers ont été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Cyril Dupont a récolté le plus de votes avec 84,78% des soutiens. À la suite, Julien Thellier a rassemblé 77 votes (83,69%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Linzeux, cette dynamique si particulière sera à nouveau observée avec intérêt. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable désormais.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Linzeux
Comme le précisent les candidatures officielles au second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la liste "Linzeux L'esprit Village Avant Tout" emmenée par Jean-Noël Fourdinier (DIV) et Raymond Hochart avec la liste "Pour Linzeux Et Son Cadre De Vie" (DIV) se retrouvent donc ce dimanche à ce nouveau passage aux urnes. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Linzeux permet aux votants de voter.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections à Linzeux dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Linzeux ont vu Raymond Hochart arriver en tête il y a une semaine avec 50,00 % des votes. Dans son sillage, Jean-Noël Fourdinier a pris la position de dauphin avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté de la mobilisation à Linzeux, le vote a mobilisé 88,57 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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