Résultat municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre (24520) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Liorac-sur-Louyre, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard FERRE
Gérard FERRE (8 élus) VIVRE A LIORAC 		92 42,99%
  • Gérard FERRE
  • Sophie GIBERT
  • Jean-Pierre FLAYAC
  • Nadine BERLIET
  • Geoffrey BAILLEUL
  • Romane GIPOULOU
  • Dominique DE SAINT LEGER
  • Alicia PERRET DOUAL
Eric THIBAULT
Eric THIBAULT (2 élus) Tous unis pour l'avenir de Liorac 		74 34,58%
  • Eric THIBAULT
  • Muriel OLLIVIER-OZBIR
Didier VALLEZ
Didier VALLEZ (1 élu) ENSEMBLE POUR LIORAC 		48 22,43%
  • Didier VALLEZ
Participation au scrutin Liorac-sur-Louyre
Taux de participation 84,31%
Taux d'abstention 15,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 215

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Liorac-sur-Louyre - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard FERRE
Gérard FERRE (Ballotage) VIVRE A LIORAC 		77 36,32%
Eric THIBAULT
Eric THIBAULT (Ballotage) Tous unis pour l'avenir de Liorac 		74 34,91%
Didier VALLEZ
Didier VALLEZ (Ballotage) ENSEMBLE POUR LIORAC 		61 28,77%
Participation au scrutin Liorac-sur-Louyre
Taux de participation 83,92%
Taux d'abstention 16,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 214

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