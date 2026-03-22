Résultat municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre (24520) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Liorac-sur-Louyre, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard FERRE (8 élus) VIVRE A LIORAC
|92
|42,99%
|
|Eric THIBAULT (2 élus) Tous unis pour l'avenir de Liorac
|74
|34,58%
|
|Didier VALLEZ (1 élu) ENSEMBLE POUR LIORAC
|48
|22,43%
|
|Participation au scrutin
|Liorac-sur-Louyre
|Taux de participation
|84,31%
|Taux d'abstention
|15,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|215
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Liorac-sur-Louyre - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard FERRE (Ballotage) VIVRE A LIORAC
|77
|36,32%
|Eric THIBAULT (Ballotage) Tous unis pour l'avenir de Liorac
|74
|34,91%
|Didier VALLEZ (Ballotage) ENSEMBLE POUR LIORAC
|61
|28,77%
|Participation au scrutin
|Liorac-sur-Louyre
|Taux de participation
|83,92%
|Taux d'abstention
|16,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|214
Election municipale 2026 à Liorac-sur-Louyre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Liorac-sur-Louyre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Liorac-sur-Louyre.
L'actu des élections municipales 2026 à Liorac-sur-Louyre
18:33 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Liorac-sur-Louyre
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Liorac-sur-Louyre demeurait à l'époque un territoire bleu marine. Les Européennes du printemps 2024 à Liorac-sur-Louyre avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (38,36%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 12,33% des suffrages. Serge Muller (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des législatives à Liorac-sur-Louyre une vingtaine de jours plus tard avec 50,91%. Christophe Cathus (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 21,82%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Serge Muller culminant à 63,75% des votes dans la localité.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Liorac-sur-Louyre
Observer les scores du dernier scrutin municipal à Liorac-sur-Louyre peut s'avérer intéressant. Soulignons que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 11 conseillers ont par ailleurs été élus. Eric Thibault a obtenu les meilleurs résultats avec 63,78% des voix. En deuxième position, Annie Ribeyrens a capté 116 voix (62,70%). Les deux premiers candidats se tenaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce jour de municipales 2026 à Liorac-sur-Louyre, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très particulier. Il faut cependant noter que le mode de scrutin individuel n'est plus applicable dans le pays.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour des élections à Liorac-sur-Louyre
Les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Didier Vallez avec la liste "Ensemble Pour Liorac" (DIV), Gérard Ferre avec la liste "Vivre A Liorac" (DIV) et Eric Thibault (DIV) et sa liste "Tous Unis Pour L'avenir De Liorac", selon les listes des candidats pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Liorac-sur-Louyre a été établi à 18 heures.
11:59 - Second tour incertain entre Gérard Ferre et Eric Thibault
A l'ouverture de l'élection municipale à Liorac-sur-Louyre, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 83,92 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Gérard Ferre qui a pris la tête en rassemblant 36,32 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Eric Thibault est arrivé en deuxième position avec 34,91 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Didier Vallez est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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