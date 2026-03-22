Résultat de l'élection municipale 2026 à Lipsheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lipsheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lipsheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lipsheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Lipsheim
11:45 - Les résultats du premier tour des élections à Lipsheim
Antoine Fischer a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Lipsheim la semaine dernière, avec 47,54 % des suffrages exprimés. Ensuite, Arnaud Antoni a pris la position de dauphin avec 34,67 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Vincent Kleinmann pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Lipsheim, l'élection a mobilisé 66,43 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lipsheim
Le deuxième tour des élections municipales à Lipsheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Kleinmann
Divers
Lipsheim, notre Bien commun
|
|
Arnaud Antoni
Divers
Un nouveau souffle pour Lipsheim
|
|
Antoine Fischer
Divers
AGIR ET VIVRE ENSEMBLE POUR LIPSHEIM
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lipsheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine FISCHER (Ballotage) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE POUR LIPSHEIM
|676
|47,54%
|Arnaud ANTONI (Ballotage) Un nouveau souffle pour Lipsheim
|493
|34,67%
|Vincent KLEINMANN (Ballotage) Lipsheim, notre Bien commun
|253
|17,79%
|Participation au scrutin
|Lipsheim
|Taux de participation
|66,43%
|Taux d'abstention
|33,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,07%
|Nombre de votants
|1 433
Source : ministère de l’Intérieur
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