Résultat de l'élection municipale 2026 à Lipsheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lipsheim

Le deuxième tour des élections municipales à Lipsheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Kleinmann
Vincent Kleinmann Divers
Lipsheim, notre Bien commun
  • Vincent Kleinmann
  • Sylvie Dhalluin
  • Mathieu Gros
  • Virginie Da Silva
  • Eder Mancera
  • Rébecca Mangenot
  • Jean-Claude Soule
  • Dorothée Eibel
  • René Schaal
  • Kristel Tafforeau
  • Aurélien Feat
  • Quan-Ha Piquard
  • Nicolas Macler
  • Marie-Rose Riebel
  • Laurent Eibel
  • Adeline Weber
  • Jean-Luc Brunner
  • Gaëlle Charpentier
  • Louis Sitruk
  • Marie Pierdant
  • Pierre Yoessle
  • Edith Lienard
  • Joachim Reif
  • Vita Clesceri
  • Arnaud Mangenot
Arnaud Antoni
Arnaud Antoni Divers
Un nouveau souffle pour Lipsheim
  • Arnaud Antoni
  • Gisele Kaerle
  • Dominique Renard
  • Isabelle Rehm
  • Armando Cutone
  • Virginie Bales
  • Valentin Trautmann
  • Catherine Luthringer
  • Steve Kurz
  • Patricia Lecaillier
  • Jean Holtzmann
  • Carmen Kloss
  • Frederic Fougeres
  • Maura Miala
  • Romaric Jonckheere
  • Audrey Altmajer
  • Patrick Garcia
  • Sandra Spang
  • Stephane Muller
  • Maryvonne Merlet-Billon
  • Juan Alvarez
  • Sabine Salomon
  • Nicolas Clad
  • Geraldine Supper
  • Patrick Ferry
Antoine Fischer
Antoine Fischer Divers
AGIR ET VIVRE ENSEMBLE POUR LIPSHEIM
  • Antoine Fischer
  • Christine Catalli
  • Jean-Charles Buffenoir
  • Sandra Lobstein
  • Bernard Jerôme
  • Marie-Line Menges
  • Alexandre Rieffel
  • Christine Dahl
  • Rene Kapp
  • Margaux Cador
  • Lucas Lobstein
  • Audrey Depp
  • Philippe Pees-Martin
  • Samantha Remy Da Rocha
  • Lucas Siegel
  • Corinne Horny
  • Arthur Fleck
  • Elodie Herrmann
  • Jeremy Hamm
  • Evelyne Armbruster
  • Guy Wilm
  • Laura Krumenacker
  • Cedric Antoni
  • Margot Derringer
  • Francois Fischer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lipsheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine FISCHER
Antoine FISCHER (Ballotage) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE POUR LIPSHEIM 		676 47,54%
Arnaud ANTONI
Arnaud ANTONI (Ballotage) Un nouveau souffle pour Lipsheim 		493 34,67%
Vincent KLEINMANN
Vincent KLEINMANN (Ballotage) Lipsheim, notre Bien commun 		253 17,79%
Participation au scrutin Lipsheim
Taux de participation 66,43%
Taux d'abstention 33,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,07%
Nombre de votants 1 433

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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