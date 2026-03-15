Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisieux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisieux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lisieux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lisieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Lisieux
13:09 - Sébastien Leclerc vainqueur des dernières municipales à Lisieux
À Lisieux, les résultats des élections municipales précédentes ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin, Sébastien Leclerc (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 1 941 voix (35,58%). En deuxième position, Clotilde Valter (Divers gauche) a engrangé 1 260 voix (23,09%). Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Sébastien Leclerc l'a finalement emporté avec 2 534 bulletins (44,02%), face à Clotilde Valter s'adjugeant 34,71% des votants et Bernard Aubril réunissant 1 224 votes (21,26%). La logique du premier scrutin s'est confirmée, l'écart s'amplifiant nettement pour aboutir à une victoire éclatante. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Clotilde Valter a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 738 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes de droite.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Lisieux
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Lisieux de s'exprimer sur la façon dont est organisée leur ville. À titre de rappel, c'est Sébastien Leclerc (Divers droite) qui a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Lisieux. Les résultats du premier tour à Lisieux seront affichés ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lisieux
|Tête de listeListe
|
Paul Mercier
Liste Divers
LISIEUX C'EST VOUS
|
|
Sébastien Leclerc
Liste divers droite
LISIEUX ENSEMBLE 2026 AVEC SEBASTIEN LECLERC
|
|
Olivier Truffaut
Liste d'union à gauche
RASSEMBLEMENT CITOYEN POUR LISIEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Leclerc (26 élus) Lisieux ensemble ! avec sébastien leclerc
|2 534
|44,02%
|
|Clotilde Valter (6 élus) #touslisieux2020
|1 998
|34,71%
|
|Bernard Aubril (3 élus) Aimons lisieux
|1 224
|21,26%
|
|Participation au scrutin
|Lisieux
|Taux de participation
|44,47%
|Taux d'abstention
|55,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 908
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Leclerc Lisieux ensemble ! avec sébastien leclerc
|1 941
|35,58%
|Clotilde Valter #touslisieux2020
|1 260
|23,09%
|Bernard Aubril Aimons lisieux
|1 177
|21,57%
|Mélissa Lebreton Lisieux vous appartient
|467
|8,56%
|Sylvie Grandin Dynamiser lisieux
|357
|6,54%
|Pascal Chapellle La gauche écologiste, sociale et citoyenne
|253
|4,63%
|Participation au scrutin
|Lisieux
|Taux de participation
|42,34%
|Taux d'abstention
|57,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 616
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Aubril (25 élus) Bernard aubril 100% lisieux
|3 367
|40,12%
|
|Eric Lehericy (6 élus) Lisieux en mieux
|2 679
|31,92%
|
|Laurent Sodini (3 élus) Redonnons de l' ambition, de la fierté à lisieux
|1 697
|20,22%
|
|Benjamin Piel (1 élu) Lisieux fait front
|649
|7,73%
|
|Participation au scrutin
|Lisieux
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|8 646
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Aubril Bernard aubril 100% lisieux
|2 946
|36,47%
|Eric Lehericy Lisieux en mieux
|2 275
|28,16%
|Laurent Sodini Redonnons de l' ambition, de la fierté à lisieux
|1 660
|20,55%
|Benjamin Piel Lisieux fait front
|840
|10,40%
|Etienne Brasselet A lisieux, les jours heureux
|355
|4,39%
|Participation au scrutin
|Lisieux
|Taux de participation
|58,73%
|Taux d'abstention
|41,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|8 318
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