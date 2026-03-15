Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisieux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lisieux

Tête de listeListe
Paul Mercier
Paul Mercier Liste Divers
LISIEUX C'EST VOUS
  • Paul Mercier
  • Emilie Prevost
  • Jean-Marc Mottier
  • Isabelle Raynaud
  • Emmanuel Thillaye
  • Karine Maridor
  • Guy Marie
  • Martine Garnier
  • Jean-Marc Gohier
  • Mélissa Temel
  • Mathieu Couvigny
  • Isabelle Aubree
  • Christian Aymard
  • Laurie Lucien
  • Frédéric Magusto
  • Sylvie Chenel-Buechler
  • Corentin Déchamps
  • Nathalie Leproult
  • Eddy Richard
  • Rachel Lecointe
  • Gilbert Vrel
  • Floriane Legeleux
  • Marcel Guillot
  • Geneviève Le Reste
  • Nicolas Fouquer
  • Gisèle Delamare
  • Bruno Maille
  • Evelyne Sassier
  • Franck Lelarge
  • Sandrine Louis Emile Dit Mallet
  • Patrice Halby
  • Isabelle Tesniere
  • Guy Gardin
  • Pauline Couvigny
  • Fabien Leroyer
Sébastien Leclerc
Sébastien Leclerc Liste divers droite
LISIEUX ENSEMBLE 2026 AVEC SEBASTIEN LECLERC
  • Sébastien Leclerc
  • Nathalie Porte
  • Vincent Othon
  • Cindy Godey
  • Johnny Briard
  • Caroline Verhaeghe
  • Florian Lépine
  • Laëtitia Muller
  • Laurent Delanoë
  • Angélique Perini
  • Clement Carel
  • Corinne Lejeune
  • Bruno Tournabien
  • Corinne Lecourt
  • Guillaume Philippe
  • Nathalie Cottron
  • Xavier Grivel
  • Karine Lannier
  • Jean-René Desmonts
  • Morgane Garnier
  • Herve Selle
  • Beriwan Diessler
  • Frédéric Mesnil
  • Monique Greffet
  • Hessam Bousselma
  • Maïwenn Leger
  • Antoine Koch
  • Elise Blossier
  • Henri Augeard
  • Paulette Duval
  • Alexis Gehan
  • Annick Mars
  • Patrick Lamarre
  • Roseline Prevost
  • Philippe Louvel
Olivier Truffaut
Olivier Truffaut Liste d'union à gauche
RASSEMBLEMENT CITOYEN POUR LISIEUX
  • Olivier Truffaut
  • Angélique Havard
  • Dominique Demoré
  • Valérie Burel
  • Pascal Chapelle
  • Christiane Panier-Vigneron
  • Didier Brault
  • Florence Demoulin
  • Antoine Auvray
  • Aurélie Blin
  • Laurent Prisset
  • Annick Mauduit
  • Fabien Dubost
  • Sylvie Trideau
  • Emmanuel Audren de Kerdrel
  • Catherine Chourot
  • Philippe Bulot
  • Béatrice Leguelinel
  • Antoine Morineau
  • Sophie Quesnot
  • Bruno Deleu
  • Pilar Bulot
  • Nicolas Cousin
  • Djodie Prévost
  • Ludovic Main
  • Odiane Anthonee
  • Eric Pilet
  • Christelle Guyomarc'h
  • Patrick Dubois
  • Stéphanie Langlois
  • Yann Noury
  • Vinciane Senay
  • Olivier Le Renard
  • Dominique Royo
  • Franck Mangeant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Leclerc
Sébastien Leclerc (26 élus) Lisieux ensemble ! avec sébastien leclerc 		2 534 44,02%
  • Sébastien Leclerc
  • Cindy Mangeant
  • Jean-René Desmonts
  • Nathalie Porte
  • Vincent Othon
  • Caroline Verhaeghe
  • Johnny Briard
  • Karine Lannier
  • Thibaut De Jaegher
  • Corinne Lecourt
  • Thierry Eustache
  • Morgane Voisin
  • Denis Fraquet
  • Corinne Lejeune
  • Laurent Delanoë
  • Vicky Bannier
  • Frédéric Mesnil
  • Karine Six
  • Florian Lépine
  • Paulette Duval
  • Antoine Havard
  • Sandrine Helie-Romain
  • Rémi Lebrasseur
  • Monique Greffet
  • Henri Augeard
  • Nathalie Cottron
Clotilde Valter
Clotilde Valter (6 élus) #touslisieux2020 		1 998 34,71%
  • Clotilde Valter
  • Christophe Colomer
  • Angélique Havard
  • Emilien Jean
  • Sylvie Grandin
  • Jean-Michel Madelaine
Bernard Aubril
Bernard Aubril (3 élus) Aimons lisieux 		1 224 21,26%
  • Bernard Aubril
  • Angélique Perini
  • Paul Mercier
Participation au scrutin Lisieux
Taux de participation 44,47%
Taux d'abstention 55,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 908

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Leclerc
Sébastien Leclerc Lisieux ensemble ! avec sébastien leclerc 		1 941 35,58%
Clotilde Valter
Clotilde Valter #touslisieux2020 		1 260 23,09%
Bernard Aubril
Bernard Aubril Aimons lisieux 		1 177 21,57%
Mélissa Lebreton
Mélissa Lebreton Lisieux vous appartient 		467 8,56%
Sylvie Grandin
Sylvie Grandin Dynamiser lisieux 		357 6,54%
Pascal Chapellle
Pascal Chapellle La gauche écologiste, sociale et citoyenne 		253 4,63%
Participation au scrutin Lisieux
Taux de participation 42,34%
Taux d'abstention 57,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 616

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Aubril
Bernard Aubril (25 élus) Bernard aubril 100% lisieux 		3 367 40,12%
  • Bernard Aubril
  • Christine Annoot
  • Paul Mercier Des Rochettes
  • Isabelle Raynaud
  • Jean-Paul Soulbieu
  • Françoise Breton
  • Emmanuel Thillaye
  • Christelle Michel Dit Laroche
  • Wenceslas Le Chevalier
  • Mélissa Poupart
  • Daniel Thiebault De La Crouee
  • Brigitte Navarrete
  • Gilbert Godereaux
  • Noëlle Jouvin
  • Philippe Vacher
  • Ariane Poynard
  • Jean-Pierre Gallet
  • Josette Lamidey
  • Jean-Paul Salles
  • Marie-Charlotte Turpin
  • Serge Marie
  • Cécile Beaufrere
  • Serge Retour
  • Maggy Charbonnier
  • Jérémy Gouret
Eric Lehericy
Eric Lehericy (6 élus) Lisieux en mieux 		2 679 31,92%
  • Eric Lehericy
  • Michèle Gesnouin
  • Patrick Buhot
  • Béatrice Kawamoto
  • Bruno Ruffray
  • Emmanuelle Falet
Laurent Sodini
Laurent Sodini (3 élus) Redonnons de l' ambition, de la fierté à lisieux 		1 697 20,22%
  • Laurent Sodini
  • Mélissa Lebreton-Gueret
  • Yves Jambu
Benjamin Piel
Benjamin Piel (1 élu) Lisieux fait front 		649 7,73%
  • Benjamin Piel
Participation au scrutin Lisieux
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 8 646

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Aubril
Bernard Aubril Bernard aubril 100% lisieux 		2 946 36,47%
Eric Lehericy
Eric Lehericy Lisieux en mieux 		2 275 28,16%
Laurent Sodini
Laurent Sodini Redonnons de l' ambition, de la fierté à lisieux 		1 660 20,55%
Benjamin Piel
Benjamin Piel Lisieux fait front 		840 10,40%
Etienne Brasselet
Etienne Brasselet A lisieux, les jours heureux 		355 4,39%
Participation au scrutin Lisieux
Taux de participation 58,73%
Taux d'abstention 41,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 8 318

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