Résultat municipale 2026 à Lisle-sur-Tarn (81310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lisle-sur-Tarn a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lisle-sur-Tarn, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisle-sur-Tarn [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryline LHERM
Maryline LHERM (22 élus) LISLE COEUR D'AVENIR 		1 775 63,06%
  • Maryline LHERM
  • Theo PUJOLAR
  • Annie LAMBERT
  • Guillaume GAIRIN
  • Pascale PUIBASSET
  • Jean-Yves GOURIOU
  • Florence ROBERT
  • Philippe DUBREUIL
  • Sylvie CATHALA
  • François ROQUES
  • Marie-Claude LAMBERTO
  • Max VILETTES
  • Nathalie BISTOUR-AYME
  • Anthony LOPEZ
  • Isabelle ALARY
  • Yves DA ROS
  • Laure RATON
  • Roger SÉGUR
  • Catherine DARGET
  • Francis POUPONNEAU
  • Liliane FONVIEILLE
  • Fabien CHAUBARD
Delphine LEFRANC
Delphine LEFRANC (5 élus) LISLE EN COMMUN 		1 040 36,94%
  • Delphine LEFRANC
  • Emmanuel BENOIT-MARQUIÉ
  • Claire BATAILLER
  • Ludovic GINESTET
  • Michelle COUCHET
Participation au scrutin Lisle-sur-Tarn
Taux de participation 70,42%
Taux d'abstention 29,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 2 911

Source : ministère de l’Intérieur

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