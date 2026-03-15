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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Lisle-sur-Tarn : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des élections municipales, Lisle-sur-Tarn foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 857 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 450 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 960 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,29% des résidents sont des enfants, et 10,46% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Lisle-sur-Tarn abrite une communauté diversifiée, avec ses 165 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 41,01% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1048,30 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Finalement, à Lisle-sur-Tarn, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Vote RN à Lisle-sur-Tarn : les derniers résultats Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Lisle-sur-Tarn en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,33% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,21% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 22,86% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 25,47% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 31,81% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,16% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 46,10% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Lisle-sur-Tarn très mobilisés lors des scrutins Aux municipales de 2020 à Lisle-sur-Tarn, l'abstention avait atteint 44,67 % à la fin du premier round, une abstention modeste. C'étaient 2 111 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir un grand nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 19,05 % des citoyens en mesure de voter. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,96 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,32 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,60 % d'abstention. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises. Pour ces municipales, cette contingence à Lisle-sur-Tarn sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Lisle-sur-Tarn Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Lisle-sur-Tarn avaient favorisé Julien Bacou (Rassemblement National) avec 35,16% au premier tour, devant Karen Erodi (Union de la gauche) avec 34,98%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Karen Erodi (Union de la gauche), avec 53,90%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Lisle-sur-Tarn s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,81%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,32%) et Manon Aubry (10,34%). Le contexte politique de Lisle-sur-Tarn a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Lisle-sur-Tarn : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lisle-sur-Tarn était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 25,35% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,33%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,79% pour Emmanuel Macron, contre 45,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lisle-sur-Tarn plébiscitaient Karen Erodi (Nupes) avec 33,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 38,46%. Cette physionomie politique de Lisle-sur-Tarn dessine donc une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Lisle-sur-Tarn : la fiscalité observée à l'approche des municipales À Lisle-sur-Tarn, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 646 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 689 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 38,82 % en 2024 (contre environ 27,69 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne se situe à environ 40 % en France. Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 70 280 € de recettes en 2024, contre 737 260 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 13,50 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Lisle-sur-Tarn Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore influencés par le verdict du dernier scrutin communal à Lisle-sur-Tarn. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Maryline Lherm (Divers centre) a fait la course en tête avec 61,51% des bulletins. En deuxième position, Philippe Mayeras (Divers gauche) a rassemblé 792 suffrages en sa faveur (38,48%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers centre a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Lisle-sur-Tarn, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.