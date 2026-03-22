Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisses : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lisses [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lisses sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lisses.
L'actu des élections municipales 2026 à Lisses
11:47 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Lisses
Les élections municipales 2026 à Lisses ont vu Jean-Marc Morin prendre la première place il y a une semaine avec 42,64 % des bulletins valides. À sa suite, Thomas Henry s'est classé deuxième avec 41,91 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 15,46 %, Rabah Oudihat a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Lisses, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 42,53 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lisses
Le deuxième tour des élections municipales à Lisses a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Morin
Liste Divers
SERVIR LISSES 2026
|
|
Thomas Henry
Liste Divers
AU COEUR DE LISSES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lisses
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc MORIN (Ballotage) SERVIR LISSES 2026
|1 349
|42,64%
|Thomas HENRY (Ballotage) AU COEUR DE LISSES
|1 326
|41,91%
|Rabah OUDIHAT (Ballotage) UN TEMPS D'AVANCE
|489
|15,46%
|Participation au scrutin
|Lisses
|Taux de participation
|57,47%
|Taux d'abstention
|42,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|3 234
Source : ministère de l’Intérieur
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