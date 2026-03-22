Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisses : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lisses

Le deuxième tour des élections municipales à Lisses a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marc Morin
Jean-Marc Morin Liste Divers
SERVIR LISSES 2026
  • Jean-Marc Morin
  • Isabelle Jouny
  • Damien Guillou
  • Estelle Vacher
  • Gaël Guion
  • Martine Huet
  • Patrick Goupil
  • Sabine Reidor
  • Ugo Delesalle
  • Christine Blanchard
  • Jean-Jacques Vitale
  • Jocelyne Heurteaut
  • Jacques Riche
  • Betina Felix
  • Ahmed Sahraoui
  • Sandra Closse
  • Patrick Samier
  • Céline Jacolot
  • Emmanuel Dubois-Toutain
  • Jocelyne Lefrere
  • Jean-Marc Sangouard
  • Gabrielle Coriatt
  • Victor Nga Essimi
  • Rachida Tagourdite
  • Fabrice Boucher
  • Evelyne Valentin
  • Hacene Manaa
  • Genevieve Sebben
  • Khaled Djili
  • Vanessa Rezazgui
  • Ravuth Pa
Thomas Henry
Thomas Henry Liste Divers
AU COEUR DE LISSES
  • Thomas Henry
  • Stéphanie Baud
  • Gilles Sonilhac
  • Elodie Rue
  • Mohamed Mahli
  • Alexandra Vergnet Santos
  • Julien Frangeul
  • Karima Alili
  • Denis Prudhomme
  • Lella Abbas
  • Slimane Tezkratt
  • Liliane Pettaros
  • Alain Collas
  • Céline Fave
  • Jean-José Chrone
  • Caroline Sonilhac
  • Jorge Alzualde
  • Brigitte Lemartinel
  • Kévin Manoury
  • Florence Gourmaud
  • Pascal Marques
  • Caroline Charpentier
  • Patrick Collin
  • Nathalie Sicard
  • Frédéric Marchesini
  • Lidy Tuttle Pioche
  • Mathéo Bento
  • Sabrina Piedade
  • Sekar Gunasekaran
  • Catrine Leblond
  • Claude Boisriveau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lisses

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc MORIN
Jean-Marc MORIN (Ballotage) SERVIR LISSES 2026 		1 349 42,64%
Thomas HENRY
Thomas HENRY (Ballotage) AU COEUR DE LISSES 		1 326 41,91%
Rabah OUDIHAT
Rabah OUDIHAT (Ballotage) UN TEMPS D'AVANCE 		489 15,46%
Participation au scrutin Lisses
Taux de participation 57,47%
Taux d'abstention 42,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 3 234

Source : ministère de l’Intérieur

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