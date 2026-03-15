Résultat municipale 2026 à Lisses (91090) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lisses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lisses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lisses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc MORIN
Jean-Marc MORIN SERVIR LISSES 2026 		1 349 42,64%
Thomas HENRY
Thomas HENRY AU COEUR DE LISSES 		1 326 41,91%
Rabah OUDIHAT
Rabah OUDIHAT UN TEMPS D'AVANCE 		489 15,46%
Participation au scrutin Lisses
Taux de participation 57,47%
Taux d'abstention 42,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 3 234

Source : ministère de l’Intérieur

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