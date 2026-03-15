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19:21 - Comprendre l'électorat de Lisses : un regard sur la démographie locale La démographie et la situation socio-économique de Lisses contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 19,86% des résidents sont des enfants, et 27,68% ont 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 742 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3710 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,56% et d'une population étrangère de 6,88% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,07% à Lisses, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Les électeurs de Lisses toujours plus conquis par le RN Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Lisses en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 21,77% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 20,76% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lisses comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,79% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 30,63% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 30,48% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Lisses aux dernières élections ? En 2020, la participation à Lisses était montée à 41,77 % lors du premier round, une proportion assez classique alors que l'épidémie de coronavirus jetait une ombre sur l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 77,02 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 45,47 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,71 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 49,34 % des électeurs locaux. L'observation de ces variations lors des dernières élections permet de ranger Lisses comme une localité moins participative que la moyenne en comparaison de la moyenne. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Lisses, ce paramètre jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Lisses ? Les élections législatives à Lisses organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Stéphane Beaudet (Divers) en tête avec 33,14% au premier tour, devant Farida Amrani (Union de la gauche) avec 32,45%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Farida Amrani (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 35,50%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Lisses s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,79%), en première position devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (18,81%) et Valérie Hayer (11,94%). La préférence des électeurs de Lisses a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire très à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Lisses : retour sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Lisses révèle un territoire fortement orienté à gauche. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Lisses choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 30,91% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 23,40%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,00% pour Emmanuel Macron, contre 40,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Lisses accordaient leurs suffrages à Farida Amrani (Nupes) avec 32,36% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,61%.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres de Lisses S'agissant des contributions locales à Lisses, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 2 791 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 2 005 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 40,32 % en 2024 (contre 23,95 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 32 000 euros de recettes en 2024, loin des 1 415 530 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 14,95 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Lisses Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Lisses ? Au terme du premier tour à l'époque, Thierry Lafon (Divers) a fait la course en tête en rassemblant 1 060 voix (48,29%). À ses trousses, Michel Souloumiac (Divers) a capté 752 votes (34,25%). Ce gap imposant donnait suite à un ascendant flagrant en aval du 1er tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Michel Souloumiac l'a finalement emporté avec 50,16% des bulletins, face à Thierry Lafon qui a obtenu 49,83% des votants. C'est une surprise totale : les réserves de voix ont été absolument cruciales. Bien que Thierry Lafon ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 427 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le camp des vaincus a la lourde responsabilité de compter davantage de bulletins ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.