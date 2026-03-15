Résultat municipale 2026 à Lit-et-Mixe (40170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lit-et-Mixe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lit-et-Mixe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lit-et-Mixe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas FERRIER
Nicolas FERRIER (15 élus) ELAN LITOMIXOIS 		662 54,62%
  • Nicolas FERRIER
  • Sylvie VUILLEMIN
  • Thierry SASSI
  • Annabelle DRABANT
  • Bernard LABARTHE
  • Valérie PIETRAS
  • Valentin FONTAGNÉ
  • Mathilde DARMANTHÉ
  • Anthony POLROLKCZAK
  • Linda LAFFOURCADE
  • Sébastien CABANNES
  • Aurélie EVRARD
  • Freddy DUFAU
  • Clarisse METTLER
  • Benoît GRELLIER
Gérard NAPIAS
Gérard NAPIAS (4 élus) ENSEMBLE POUR LIT-ET-MIXE 		550 45,38%
  • Gérard NAPIAS
  • Isabelle LESBATS
  • Jean WATIER
  • Céline GUILLET
Participation au scrutin Lit-et-Mixe
Taux de participation 77,17%
Taux d'abstention 22,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 1 247

Source : ministère de l’Intérieur

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