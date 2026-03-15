En direct

19:18 - Le poids démographique et économique de Lit-et-Mixe aux élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Lit-et-Mixe comme partout ailleurs. Dotée de 1 909 logements pour 1 704 habitants, la densité de la commune est de 15 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 182 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 237 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (41,12%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 38,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 22,94% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1285,24 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Lit-et-Mixe écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Lit-et-Mixe aux élections de 2026 ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Lit-et-Mixe il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 19,76% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,18% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 14,01% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Lit-et-Mixe comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 24,69% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 32,95% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,98% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lit-et-Mixe Pour cette municipale, la désertion des bureaux de vote à Lit-et-Mixe sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 44,06 % au premier tour (un chiffre assez faible) alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. Les municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 17,24 % dans la ville (82,76 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 38,97 % en 2022 à seulement 24,06 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 38,38 % (contre 48,51 % en France). Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Il y a deux ans, Lit-et-Mixe a choisi la droite La préférence des électeurs de Lit-et-Mixe a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes. Le choc des Européennes de 2024 à Lit-et-Mixe avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (24,69%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 19,35% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Lit-et-Mixe avaient ensuite favorisé Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) avec 33,03% au premier tour, devant Veronique Fossey (Rassemblement National) avec 32,95%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Geneviève Darrieussecq culminant à 62,02% des votes dans la localité.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Lit-et-Mixe il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Lit-et-Mixe voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 30,86% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 19,76%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 60,82% pour Emmanuel Macron, contre 39,18% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Lit-et-Mixe plébiscitaient Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) avec 36,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,32%.

12:58 - Les impôts à Lit-et-Mixe : une tendance en hausse depuis 2020 Du côté de la fiscalité de Lit-et-Mixe, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 198 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 906 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,60 % en 2024 (contre environ 18,14 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 467 970 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 585 190 € récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 18,64 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Lit-et-Mixe ? Les résultats des précédentes municipales à Lit-et-Mixe ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Ensemble pour lit et mixe' menée par Gérard Napias a sans surprise engrangé 685 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Lit-et-Mixe, cette géographie électorale pose les bases. Cette année, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. Un début de réponse limpide a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).