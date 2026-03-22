Résultat municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge (14140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Livarot-Pays-d'Auge, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan BLIN
Jonathan BLIN (55 élus) Un nouvel élan pour Livarot-Pays-d'Auge 		1 709 57,43%
  • Jonathan BLIN
  • Nathalie ZEYMES
  • Bernard DORIO
  • Chantal MONTHEAN-LE COQ
  • Joël VREL
  • Renée ANDRE
  • Steven MAFIODO
  • Jennifer PROVOST LECHEVALLIER
  • Joël LOUET
  • Marlène FOUQUET
  • Guillaume ANNE
  • Marion JEANNE
  • Thierry BRION
  • Sylvie GANIVET
  • Eddy PROFICHET
  • Juliette LECOMTE
  • Florian CAUDRON
  • Nathalie DEBEAUMONT DEWULF
  • Sebastien BRIDE
  • Pascale APERT PAYNEL
  • Nicolas D'AIGREMONT
  • Marie-Thérèse ROHAUT STALMANS
  • Manuel MOREIRA
  • Gwendoline AUBERT DAUDEVILLE
  • Jonathan LEMARCHAND
  • Sandrine MARIE BOUCHETTE
  • Matthieu VESQUES
  • Tatiana CATHERINE LECAMUS
  • Jean-Claude BENARD
  • Bertrande PIAT
  • Nicolas EVAIN
  • Marine ROCQUE LECLUSE
  • Yannick GUICHARD
  • Alexandrie FOURE
  • François BOVE
  • Aurélie BOURNAT
  • Nicolas LEROUX
  • Carole HOLAY
  • Jean TURQUETY
  • Celline ROUILLARD
  • Eric TANCHON
  • Sylvie ALFRED
  • Sebastien OURSEL
  • Clara LUCIEN
  • Christophe LERNER
  • Dominique COTTAT
  • Nicolas CHÉREL
  • Marie HEROULT
  • Jacques LEROYER
  • Jennifer PEYRARD
  • Didier CALOUE
  • Deborah HEURTEVENT
  • Renaud POTTIER
  • Valentine MAS GRILLOT
  • Christian AGUINET
Yohann-Cedric TELLIER
Yohann-Cedric TELLIER (14 élus) Ensemble Agissons pour Livarot-Pays d'Auge 		1 267 42,57%
  • Yohann-Cedric TELLIER
  • Sandrine LECOQ
  • Gilles DESSEIGNE
  • Charlotte CHEVALLIER
  • Didier LALLIER
  • Vanessa BONHOMME
  • Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE
  • Edwige HAYS
  • Olivier TOUZÉ
  • Jacqueline JULIEN
  • Olivier COUTEAU
  • Marianne FLORAT
  • Victor CHÉRADAME
  • Véronique HOMMAIS
Participation au scrutin Livarot-Pays-d'Auge
Taux de participation 64,29%
Taux d'abstention 35,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 3 069

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Livarot-Pays-d'Auge - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan BLIN
Jonathan BLIN (Ballotage) Un nouvel élan pour Livarot-Pays-d'Auge 		1 366 47,51%
Yohann-Cedric TELLIER
Yohann-Cedric TELLIER (Ballotage) Agissons pour l'avenir 		1 005 34,96%
Gilles DESSEIGNE
Gilles DESSEIGNE (Ballotage) LE PRINTEMPS DE LIVAROT PAYS D'AUGE, LE RENOUVEAU POUR NOS 22 COMMUNES 		419 14,57%
Didier PRAT
Didier PRAT DEFENSE DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS - REFUS DE RELAYER L'AUSTERITE GOUVERNEMENTALE 		85 2,96%
Participation au scrutin Livarot-Pays-d'Auge
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 957

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