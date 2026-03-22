Résultat municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge (14140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Livarot-Pays-d'Auge, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan BLIN (55 élus) Un nouvel élan pour Livarot-Pays-d'Auge
|1 709
|57,43%
|
|Yohann-Cedric TELLIER (14 élus) Ensemble Agissons pour Livarot-Pays d'Auge
|1 267
|42,57%
|
|Participation au scrutin
|Livarot-Pays-d'Auge
|Taux de participation
|64,29%
|Taux d'abstention
|35,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|3 069
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Livarot-Pays-d'Auge - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan BLIN (Ballotage) Un nouvel élan pour Livarot-Pays-d'Auge
|1 366
|47,51%
|Yohann-Cedric TELLIER (Ballotage) Agissons pour l'avenir
|1 005
|34,96%
|Gilles DESSEIGNE (Ballotage) LE PRINTEMPS DE LIVAROT PAYS D'AUGE, LE RENOUVEAU POUR NOS 22 COMMUNES
|419
|14,57%
|Didier PRAT DEFENSE DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS - REFUS DE RELAYER L'AUSTERITE GOUVERNEMENTALE
|85
|2,96%
|Participation au scrutin
|Livarot-Pays-d'Auge
|Taux de participation
|61,94%
|Taux d'abstention
|38,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|2 957
Election municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Livarot-Pays-d'Auge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Livarot-Pays-d'Auge.
L'actu des élections municipales 2026 à Livarot-Pays-d'Auge
18:36 - Le vote de Livarot-Pays-d'Auge nettement ancré à droite en 2024
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Livarot-Pays-d'Auge, les choix s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,03%). Les législatives à Livarot-Pays-d'Auge qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Edouard Fauvage (Rassemblement National) en pole position avec 43,90% au premier tour, devant Jérémie Patrier-Leitus (Majorité présidentielle) avec 37,50%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jérémie Patrier-Leitus (Majorité présidentielle), avec 52,48%. Le contexte politique de Livarot-Pays-d'Auge a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Élections de 2020 à Livarot-Pays-d'Auge : une élection pliée dès le premier round
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Livarot-Pays-d'Auge est particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Frédéric Legouverneur (Divers) a imposé son rythme avec 1 081 soutiens (50,25%). À sa poursuite, Patrick Beaujan (Divers) a rassemblé 49,74% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Frédéric Legouverneur a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Livarot-Pays-d'Auge, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - À Livarot-Pays-d'Auge, Jonathan Blin et Yohann-Cedric Tellier s'affrontent ce dimanche
Ce 22 mars, les électeurs ont donc la mission de départager la liste "Un Nouvel Élan Pour Livarot-Pays-D'auge" emmenée par Jonathan Blin (LDVD) et Yohann-Cedric Tellier avec la liste "Ensemble Agissons Pour Livarot-Pays D'auge" (LDVC), comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Notons que Gilles Desseigne (Union de la gauche), qui pouvait se maintenir grâce à son score du premier tour, est absent. Les 7 bureaux de vote de la commune de Livarot-Pays-d'Auge ferment leurs portes à 18 heures.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Livarot-Pays-d'Auge ?
Jonathan Blin (Divers droite) a remporté le premier volet de l'élection municipale à Livarot-Pays-d'Auge la semaine dernière, avec 47,51 % des bulletins valides. Yohann-Cedric Tellier (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 34,96 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Par ailleurs, avec 14,57 %, Gilles Desseigne, étiqueté Union de la gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Didier Prat, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 2,96 % des bulletins, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner. Pour rappel, lors de ce scrutin à Livarot-Pays-d'Auge, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 61,94 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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