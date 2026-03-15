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19:17 - Livron-sur-Drôme : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Livron-sur-Drôme se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 9 272 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 682 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 552 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (82,33%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 292 personnes (3,15%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette mosaïque sociale, 43,29% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 702,33 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour finir, Livron-sur-Drôme incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel est le poids du RN à Livron-sur-Drôme ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Livron-sur-Drôme en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 33,78% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,78% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 31,15% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 57,44% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,05% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 47,27% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier s'imposera avec 62,15% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Lisette Pollet.

16:58 - Résultats électoraux à Livron-sur-Drôme : le point sur l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à Livron-sur-Drôme avait été marqué par une abstention de 62,56 %, un score notable (la participation se limitant à 37,44 %) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 26,54 % des inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 48,21 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,13 % au premier tour, contre 56,85 % en 2022. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Livron-sur-Drôme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme. En ce jour de municipales à Livron-sur-Drôme, cette particularité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Livron-sur-Drôme a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Livron-sur-Drôme, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (43,05%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Lisette Pollet (Rassemblement National) en pole position avec 47,27% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 19,51%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lisette Pollet culminant à 62,15% des suffrages exprimés dans la localité. .

14:57 - Dernière présidentielle à Livron-sur-Drôme : les résultats qu'il faut analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Livron-sur-Drôme soutenaient en priorité Lisette Pollet (RN) avec 31,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lisette Pollet virant de nouveau en tête avec 57,44% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Livron-sur-Drôme quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,38%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 53,78% pour Marine Le Pen, contre 46,22% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Livron-sur-Drôme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Le point sur l'évolution de la pression fiscale à Livron-sur-Drôme Pour ce qui est des contributions locales à Livron-sur-Drôme, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 001 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 785 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 34,97 % en 2024 (contre près de 17,71 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 142 770 € de recettes en 2024, loin des quelque 1,85647 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 11,95 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Francis Fayard s'est imposé à Livron-sur-Drôme Les résultats des dernières élections municipales à Livron-sur-Drôme ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Francis Fayard (Divers) a décroché la première place en rassemblant 899 bulletins (35,54%). Derrière, Dan Villiot (Divers) a obtenu 32,85% des votes. Fabien Planet (Divers droite) suivait, rassemblant 799 bulletins (31,59%). Avec une marge aussi réduite, la clôture du deuxième tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Francis Fayard l'a finalement emporté avec 1 001 suffrages (35,61%), face à Dan Villiot s'adjugeant 34,50% des électeurs inscrits et Fabien Planet obtenant 29,88% des électeurs. Le duel a répondu à toutes les attentes avec une élection restée très disputée jusqu'à son dénouement. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Dan Villiot a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 139 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.