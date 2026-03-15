Résultat municipale 2026 à Livron-sur-Drôme (26250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Livron-sur-Drôme a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Livron-sur-Drôme, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Livron-sur-Drôme [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie MANTONNIER
Nathalie MANTONNIER (24 élus) Livron au coeur 2026 		2 364 61,21%
  • Nathalie MANTONNIER
  • Philippe CHAVE
  • Evelyne BERNARD
  • Sébastien AMBLARD
  • Nathalie SORIA
  • Rémy VAN SANTVLIET
  • Anne-Lise VIALLON
  • Alain COURTHIAL
  • Nelly DERRIEN
  • Thierry JAVELAS
  • Marie-Christine GEAY
  • Hugo VIALATTE
  • Léa DURAND--MAS
  • Georges CASANOVA
  • Annick BAROTEAUX
  • Francis FAYARD
  • Valérie CHABERT
  • Jean-Yves CHAVE
  • Véréna LAVILLE
  • Benjamin REMONDIN
  • Mallory NABAL
  • Laurent MANTONNIER
  • Stéphanie BOUCHET
  • Fabrice GRONDIN
Damien POLLET
Damien POLLET (5 élus) Energie et renouveau - Livron 2026 		1 498 38,79%
  • Damien POLLET
  • Evangéline HUDE
  • Sébastien ROUVEYROL
  • Christine BERTRAND
  • Philippe BUNICHON
Participation au scrutin Livron-sur-Drôme
Taux de participation 55,35%
Taux d'abstention 44,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 4 009

Source : ministère de l’Intérieur

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