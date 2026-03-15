Résultat de l'élection municipale 2026 à Livry-Gargan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Livry-Gargan

Tête de listeListe
Leïla Bousteila
Leïla Bousteila Liste de La France insoumise
Mieux pour Livry
  • Leïla Bousteila
  • Mustafa Sardi
  • Nabila Ouachikh
  • Gregory Bouton
  • Corinne Zannier
  • Davy Vronsky
  • Lila Boughazi
  • Hugo Gregori
  • Najeha El Mahraoui
  • Karem Aït Moula
  • Gwenaëlle David
  • Aissa Benzouaoui
  • Badiaa Bekki
  • Nouman Ouafi
  • Natacha Kostadinovic
  • Tarik Merzouki
  • Marie Petrocchi
  • Mourad Essadi
  • Fadoua Bezzazi
  • Daniel Cojean
  • Line Remy
  • Alan Ammouche
  • Leïla Afiri
  • Azizi Boukrif
  • Amel Lucille Deleu
  • Vincent Matiatos
  • Ashley Barac
  • Allan Sardi
  • Christel Briaux
  • Jean Charpentier
  • Hafiza B Kreje
  • Sofiane Benhammou
  • Marie-Laure Piton
  • Charles-Edouard Lecomte
  • Cindy Vronsky
  • Rachid Aïd
  • Amina Zouggar
  • Boumediene Belkadi
  • Fazia Boulahia
  • Mohamed-Zakaria Benhammou
  • Fatna Farkh
  • Taha Ouidren
  • N'Séké Marcele
  • Mounir Boudissa
  • Virginie David-Caille
Amal Aissaoui
Amal Aissaoui Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Amal Aissaoui
  • Khalid Benhamou
  • Edith Peudupin
  • Hugues Avril
  • Zeynep Cilesiz
  • Mathieu Mazamba
  • Nora Laouedj
  • Serigne-Khadim Sall
  • Nabila Zerouali
  • Bruno Jacques
  • Samantha Antoine
  • Théodore Tavukciyan
  • Naïla Gonzalez
  • Ahmed Haddad
  • Maroua Chetouani
  • Alexandre Tavukciyan
  • Fatou Ibrahima
  • Johann Mervillon
  • Lison Avril-Heslot
  • Farid Bachiri
  • Gergana Georgieva
  • Mbaïssanabé Behassem
  • Lynda Benidir
  • Mickaël Locatelli-Rucli
  • Camille Salaün
  • Vincent Dugrenot
  • Samia Belkacem
  • Grégory Férard
  • Zahra Sadou
  • Axel Lefevre
  • Marlène Chalu
  • Grégoire Damien
  • Léa Gaillard
  • Thomas Blateyron
  • Monique Caputo
  • Ibrahima Dabo
  • Sophie Kaya
  • Samir Kooli
  • Liliane Boitel
  • Habib Adda
  • Annie Micheline Majecki
  • Yousri Aissaoui
  • Yvette Rouvier-Brigant
  • Pierre Mattei
  • Annick Gendillout
Ali Hamza
Ali Hamza Liste des Républicains
Ensemble, redonnons vie à Livry-Gargan
  • Ali Hamza
  • Dounia Makhlouf
  • Sasa Dimitrijevic
  • Nadia Lenoury
  • Christophe Brézillon
  • Karima Khatim
  • Olivier Miconnet
  • Sandrine Pakula
  • Daniel Pezier
  • Safina Kaddour
  • Arno Bitan
  • Soumeya Siraj
  • Marco Rocha Santos
  • Chahineze Chaib
  • Adbeslem Snoussi
  • Mirela Isac
  • David Zampoli
  • Hülya-Aurore Cetin
  • Alexandru Iosep
  • Ilke Vasse
  • Farid Benomari
  • Alvine Chakounte Yankou
  • Benoît Esquiva
  • Louisa Moulai Hacene
  • Pharell Dali
  • Florence Davo
  • Jean-Louis Marius
  • Mona Barkallah
  • Giovanni Conduttore
  • Nicole Steimetz
  • Lounis Djerroud
  • Marie Ponzio
  • Ciro Casapulla
  • Christelle Decochereux-Lacombe
  • Abdelkader Benbekhti
  • Marie-Line Denis
  • Renald Mootien
  • Asma Muhammad
  • Karim Medjouri
  • Iman Yekini
  • Rayan Hamache
  • Nawel Elouazen
  • Nasser Lahlah
  • Najat El Afia
  • Boumedienne Ikkache
Marie-Laure Hodé
Marie-Laure Hodé Liste divers gauche
Notre ambition : Livry-Gargan, notre force : Vous
  • Marie-Laure Hodé
  • Patrick Bach
  • Valérie Mery Fritz
  • Pascal Mathieu
  • Anne Krummenacher
  • Jamel Bergoug
  • Evelyne Dufour
  • Alain Touron
  • Laurence Seutin
  • Philippe Le Toumelin
  • Christel Rossini
  • Pascal Barcik
  • Juliana Garcia Manzano
  • Sandro Renaudin
  • Christelle Theodose
  • Jean-François Magnien
  • Nathalie Mathieu
  • Adam Feraud
  • Dalal ög
  • Laurent Cancade
  • Célia Harchaoui
  • Hadrien Macia
  • Christelle Amice
  • Alain Rozman
  • Pascale Clément
  • Jean-Philippe Lessard
  • Latifa Farnault
  • Florent Goitia
  • Marieon Morvan
  • Laurent Chantraine
  • Colette Lemoine
  • Omar Bouklouche
  • Bernadette Piron Renault
  • François-Xavier Fourneyron
  • Frédérique Beslon
  • Pierre Rossini
  • Linda Arbouche
  • Michel Hazelart
  • Béatrice Forestier
  • André Roger Doret
  • Laura Marquez
  • Gérard Perrault
  • Dominique Thomas
Céline Altuntas
Céline Altuntas Liste d'union à gauche
Gagnons Ensemble
  • Céline Altuntas
  • Laurent Trillaud
  • Françoise Bitatsi -Trachet
  • Bruno Bonini
  • Annie Lemasson
  • Wassim Djemai
  • Cécile Druart
  • Rachid Belkaïd
  • Patricia Mercier
  • Mourad Ouraou
  • Nathalie Dobekreo
  • Nicolas Gratch
  • Nathalie Joly
  • Karim Djenadi
  • Sylvie Patri
  • Xavier Hebert
  • France Algalarrondo
  • André Valverde
  • Sandra Zeiler
  • Bernard Defrance
  • Ouafae Karim
  • Kaïs Gonnier
  • Nabila Cherif
  • Serge Riazanoff
  • Marwa Dhaou
  • Ersin Aloglu
  • Sara Guirous
  • Alain Gleren
  • Gisele Hersemeule
  • Guillaume Albet
  • Ghyslaine Zirilli
  • Nolann Gonnier
  • Soline Lesbros
  • Samy Cohen
  • Lydia Fellah
  • Quinton Moro
  • Sonia Haddad
  • Mounam Ayachi
  • Jessika Dupuy
  • Marc Maisonneuve
  • Jocelyne Vidal
  • Jean-François Forlot
  • Virginie Oestreicher
  • Jean-François Roche
Pierre-Yves Martin
Pierre-Yves Martin Liste divers droite
Livry-Gargan, notre énergie !
  • Pierre-Yves Martin
  • Kaïssa Boudjemaï
  • Donni Miloti
  • Marie-Catherine Herrmann
  • Jean-Pierre Baratta
  • Lucie Le Coz
  • Salem Aidoudi
  • Hélène Moulinat-Kergoat
  • Clément Chassain
  • Marine Fournier
  • Serge Mantel
  • Sara Djabali
  • Olivier Markarian
  • Roselyne Bordes
  • Sabri Caron
  • Latifa Dahany
  • Christophe Cralis
  • Nikita Frison-Bruno
  • Bernard Ennouchi
  • Annick Monier
  • Gérard Attard
  • Mélissa Maidou
  • Jean Rivet
  • Catherine Maurobet
  • Yacine Koucem
  • Lise Choneau
  • David Bulut
  • Odile Gameiro
  • Mokrane Kitoune
  • Marie Madeleine Collet
  • Tony Aydin
  • Fatoumata Kone
  • Christophe Fabris
  • Marie Thomas
  • Laïd Bencheikh
  • Corinne Carcreff
  • Roger Niaux
  • Nabiha Merabet
  • Angelo Da Costa
  • Virginie Comte
  • Kheireddine Aouati
  • Arielle Tessier
  • Mathieu Baty
  • Rina Di Iorio
  • Sovanh Tuon
Francis Jolivet
Francis Jolivet Liste d'extrême-gauche
Pour une rupture ouvrière
  • Francis Jolivet
  • Lilah Khezzari
  • Matteo Catizone--Berardi
  • Huguette Lambert
  • Hugues Facorat
  • Dalila Meghzili
  • Thomas Brotons
  • Bérénice Lorquet
  • Jean-Philippe Faure
  • Djariatou Camara
  • Ryan Peter
  • Farah Gourram
  • Guy Lambert
  • Valérie Méauzoone
  • Enzo Sarre--Rodrigues
  • Sylvie Neskovic
  • Anthony Pires
  • Daloba Drame
  • Abdelali Larbi
  • Kaïlata Mhadjou
  • Alexandre Amaro
  • Stencia Souffrant
  • Mostafa Medjoub
  • Sylvie Romder
  • Hadj Kheris
  • Cécilia Aury
  • Christian Méauzoone
  • Corinne Dubois
  • Billal Aouraou
  • Catherine Martinez
  • Bi Zou Nene
  • Sabrina Djebbari
  • Mikaël Hamel
  • Carine Rodrigues
  • Wilfried Do Oue
  • Marie-Virginie Meni
  • Mohamed Abdeljelil
  • Mirette Meraud
  • Heykel Dhaouadi
  • Néhégel Louis
  • Jean-Claude Ivala
  • Isabelle Halbeher
  • Mohamed Badaoui
Jean-Luc Fontenoy
Jean-Luc Fontenoy Liste divers centre
Sauvons ensemble
  • Jean-Luc Fontenoy
  • Rima Chabane
  • Gerard Prudhomme
  • Joelle Farcilli Diaz
  • Serge Le Bozec
  • Dominique Cambier
  • Nelson Novo
  • Maria Guedes
  • Serge Trotto
  • Myriam Syidalza
  • Lahoueri Amor Chelihi
  • Nadia Abastado
  • Antonio Martins
  • Veronique Berardi
  • Didier Jagoury
  • Cecile Chamonin
  • Georges Ferronha
  • Marie-Claire Charles
  • Quentin Deleruelle
  • Dominique Page
  • Manuel Vidueira
  • Marie-Christine Jumeaux
  • Christophe Bernard
  • Edite de Sousa Matos
  • Philippe Pivault
  • Maria Martinez
  • Daniel Limmois
  • Mélanie Girard
  • Jean-Marc Rossi
  • Aleksandra Jovanovic
  • Raphaël Pivault
  • Claire Loichot
  • Alexandre Astori
  • Maud Ferrari-Tilli
  • Yann Podeur
  • Lydia Le Floch
  • Eric Aubineau
  • Martine Brunet
  • Benjamin Hamond
  • Catherine Regley
  • Thibaut Lobet
  • Clémence Burrowes
  • Robert Ragazzi
  • Dominique Boursier
  • Gérard Rollin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Yves Martin
Pierre-Yves Martin (36 élus) Livry-gargan au coeur de notre action 		4 162 61,11%
  • Pierre-Yves Martin
  • Kaïssa Boudjemaï
  • Olivier Miconnet
  • Annick Monier
  • Henri Carratala
  • Marie-Catherine Herrmann
  • Serge Mantel
  • Lucie Le Coz
  • Salem Aidoudi
  • Roselyne Bordes
  • Donni Miloti
  • Hélène Moulinat-Kergoat
  • Gérard Attard
  • Anne Bernard
  • Philippe Arnaud
  • Rina Di Iorio
  • Pierre-Olivier Leroux
  • Dounia Makhlouf
  • Quentin Deleruelle
  • Odette Guimaraes
  • Yacine Koucem
  • Corinne Carcreff
  • Clément Chassain
  • Catherine Maurobet
  • Jean-Claude Lafargue
  • Marie-Madeleine Collet
  • Olivier Markarian
  • Sara Djabali
  • Jean-Pierre Baratta
  • Myriam Adlani
  • Serge Bérézin
  • Marine Fournier
  • Kheireddine Aouati
  • Marie-Thérèse Le Bleguet
  • Ali Hamza
  • Brigitte Segabiot
Laurent Trillaud
Laurent Trillaud (4 élus) Liste citoyenne livry-gargan 2020 		1 485 21,80%
  • Laurent Trillaud
  • Nathalie Joly
  • Raphaël Bach
  • Françoise Bitatsi Trachet
Armen Papazian
Armen Papazian (3 élus) Livry-gargan passionnément 		989 14,52%
  • Armen Papazian
  • Marie-Laure Hodé
  • Gérard Perrault
Amal Aissaoui
Amal Aissaoui Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		174 2,55%
Participation au scrutin Livry-Gargan
Taux de participation 31,67%
Taux d'abstention 68,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 071

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Yves Martin
Pierre-Yves Martin (34 élus) Ensemble, reveillons livry-gargan 		7 037 56,16%
  • Pierre-Yves Martin
  • Annick Monier
  • Gérard Prudhomme
  • Roselyne Bordes
  • Olivier Miconnet
  • Martine Arnaud
  • Arnold Voillemin
  • Meriem Ben Naser
  • Salem Aidoudi
  • Aurélie Mantel
  • Philippe Arnaud
  • Lucie Jeannet
  • Jean-Sébastien Rouchet
  • Nicole Lellouche
  • Gérard Lanteri
  • Kaïssa Boudjemai
  • Donni Miloti
  • Ghislaine Nébié
  • Serge Mantel
  • Corinne Carcreff
  • Robert Bordais
  • Odette Cayzac
  • Grégory Ficca
  • Regaya Ferjani
  • Cédric Le Coz
  • Marie-Thérèse Le Bléguet
  • Laurent Piron
  • Marie-Madeleine Collet
  • Éric Nanti
  • Sonia Belarbi
  • Didier Lafargue
  • Sandie Barbot
  • Nathan Haddad
  • Jennifer Kespi
Alain Calmat
Alain Calmat (9 élus) Pour livry-gargan en toute confiance 		5 493 43,83%
  • Alain Calmat
  • Danièle Marini
  • Pascal Popelin
  • Magali Dauba
  • Jean-François Magnien
  • Françoise Bitatsi Trachet
  • Georges Guilbert
  • Laurence Hodé
  • Armen Papazian
Participation au scrutin Livry-Gargan
Taux de participation 56,58%
Taux d'abstention 43,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,74%
Nombre de votants 13 017

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Yves Martin
Pierre-Yves Martin Ensemble, reveillons livry-gargan 		5 232 47,13%
Alain Calmat
Alain Calmat Pour livry-gargan en toute confiance 		5 186 46,72%
Amal Aïssaoui
Amal Aïssaoui Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		682 6,14%
Participation au scrutin Livry-Gargan
Taux de participation 51,19%
Taux d'abstention 48,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,75%
Nombre de votants 11 777

Villes voisines de Livry-Gargan

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