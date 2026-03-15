Résultat de l'élection municipale 2026 à Livry-Gargan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Livry-Gargan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Livry-Gargan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Livry-Gargan.
L'actu des élections municipales 2026 à Livry-Gargan
13:10 - Le match des municipales à Livry-Gargan n'avait pas eu de second tour en 2020
À Livry-Gargan, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pierre-Yves Martin (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 61,11% des bulletins. Juste derrière, Laurent Trillaud (Divers gauche) a capté 1 485 voix (21,80%). La troisième place est revenue à Armen Papazian (Parti socialiste), réunissant 989 bulletins (14,52%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Livry-Gargan, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Livry-Gargan
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des prétendants à Livry-Gargan. A noter que les 26 bureaux de vote de la ville de Livry-Gargan ferment leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. Pour connaître les résultats à Livry-Gargan, rendez vous ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Livry-Gargan
|Tête de listeListe
|
Leïla Bousteila
Liste de La France insoumise
Mieux pour Livry
|
|
Amal Aissaoui
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Ali Hamza
Liste des Républicains
Ensemble, redonnons vie à Livry-Gargan
|
|
Marie-Laure Hodé
Liste divers gauche
Notre ambition : Livry-Gargan, notre force : Vous
|
|
Céline Altuntas
Liste d'union à gauche
Gagnons Ensemble
|
|
Pierre-Yves Martin
Liste divers droite
Livry-Gargan, notre énergie !
|
|
Francis Jolivet
Liste d'extrême-gauche
Pour une rupture ouvrière
|
|
Jean-Luc Fontenoy
Liste divers centre
Sauvons ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Yves Martin (36 élus) Livry-gargan au coeur de notre action
|4 162
|61,11%
|
|Laurent Trillaud (4 élus) Liste citoyenne livry-gargan 2020
|1 485
|21,80%
|
|Armen Papazian (3 élus) Livry-gargan passionnément
|989
|14,52%
|
|Amal Aissaoui Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|174
|2,55%
|Participation au scrutin
|Livry-Gargan
|Taux de participation
|31,67%
|Taux d'abstention
|68,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 071
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Yves Martin (34 élus) Ensemble, reveillons livry-gargan
|7 037
|56,16%
|
|Alain Calmat (9 élus) Pour livry-gargan en toute confiance
|5 493
|43,83%
|
|Participation au scrutin
|Livry-Gargan
|Taux de participation
|56,58%
|Taux d'abstention
|43,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,74%
|Nombre de votants
|13 017
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Yves Martin Ensemble, reveillons livry-gargan
|5 232
|47,13%
|Alain Calmat Pour livry-gargan en toute confiance
|5 186
|46,72%
|Amal Aïssaoui Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|682
|6,14%
|Participation au scrutin
|Livry-Gargan
|Taux de participation
|51,19%
|Taux d'abstention
|48,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|11 777
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