Résultat municipale 2026 à Livry-Gargan (93190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Livry-Gargan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Livry-Gargan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Livry-Gargan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Yves MARTIN
Pierre-Yves MARTIN (33 élus) Livry-Gargan, notre énergie ! 		5 433 50,14%
  • Pierre-Yves MARTIN
  • Kaïssa BOUDJEMAÏ
  • Donni MILOTI
  • Marie-Catherine HERRMANN
  • Jean-Pierre BARATTA
  • Lucie LE COZ
  • Salem AIDOUDI
  • Hélène MOULINAT-KERGOAT
  • Clément CHASSAIN
  • Marine FOURNIER
  • Serge MANTEL
  • Sara DJABALI
  • Olivier MARKARIAN
  • Roselyne BORDES
  • Sabri CARON
  • Latifa DAHANY
  • Christophe CRALIS
  • Nikita FRISON-BRUNO
  • Bernard ENNOUCHI
  • Annick MONIER
  • Gérard ATTARD
  • Mélissa MAIDOU
  • Jean RIVET
  • Catherine MAUROBET
  • Yacine KOUCEM
  • Lise CHONEAU
  • David BULUT
  • Odile GAMEIRO
  • Mokrane KITOUNE
  • Marie Madeleine COLLET
  • Tony AYDIN
  • Fatoumata KONE
  • Christophe FABRIS
Leïla BOUSTEILA
Leïla BOUSTEILA (3 élus) Mieux pour Livry 		1 492 13,77%
  • Leïla BOUSTEILA
  • Mustafa SARDI
  • Nabila OUACHIKH
Jean-Luc FONTENOY
Jean-Luc FONTENOY (3 élus) Sauvons ensemble 		1 412 13,03%
  • Jean-Luc FONTENOY
  • Rima CHABANE
  • Gerard PRUDHOMME
Ali HAMZA
Ali HAMZA (2 élus) Ensemble, redonnons vie à Livry-Gargan 		919 8,48%
  • Ali HAMZA
  • Dounia MAKHLOUF
Céline ALTUNTAS
Céline ALTUNTAS (1 élu) Gagnons Ensemble 		716 6,61%
  • Céline ALTUNTAS
Marie-Laure HODÉ
Marie-Laure HODÉ (1 élu) Notre ambition : Livry-Gargan, notre force : Vous 		685 6,32%
  • Marie-Laure HODÉ
Amal AISSAOUI
Amal AISSAOUI Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		129 1,19%
Francis JOLIVET
Francis JOLIVET Pour une rupture ouvrière 		50 0,46%
Participation au scrutin Livry-Gargan
Taux de participation 47,30%
Taux d'abstention 52,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 11 071

Source : ministère de l’Intérieur

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