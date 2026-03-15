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19:21 - Livry-Gargan : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Livry-Gargan foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 46 507 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 810 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Livry-Gargan abrite une communauté diversifiée, avec ses 8 494 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,00%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 433 € par mois. À Livry-Gargan, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - La progression du Rassemblement national RN à Livry-Gargan avant les élections de 2026 Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Livry-Gargan il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 19,45% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,94% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 17,59% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Livry-Gargan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 27,82% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 28,36% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,62% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Livry-Gargan En ce jour de municipale 2026 à Livry-Gargan, la participation sera observée de près. Les archives d'il y a six ans montrent que 7 071 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 31,67 %, une mobilisation modeste alors que le scrutin avait lieu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 72,83 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 47,14 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,29 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 40,19 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une ville assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Livry-Gargan : retour sur le dernier verdict politique en date Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Livry-Gargan demeurait à l'époque une terre résolument de gauche. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Livry-Gargan avaient en effet poussé en tête la liste menée par Manon Aubry avec 28,70% des votes. Jérôme Legavre (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Livry-Gargan près d'un mois plus tard avec 44,00%. Jean-François Perier (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 28,36%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Legavre culminant à 63,38% des voix dans la commune.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Livry-Gargan ? Lors des législatives de 2022, les votants de Livry-Gargan portaient leur choix sur Jérôme Legavre (Nupes) avec 33,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,30% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Livry-Gargan plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 35,32% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,69%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,06% pour Emmanuel Macron, contre 36,94% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Livry-Gargan se positionne comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Impôts locaux à Livry-Gargan : un sujet sensible à l'approche des municipales 2026 ? Concernant la pression fiscale de Livry-Gargan, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 192 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 307 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 40,46 % en 2024 (contre environ 19,17 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 1,25805 million d'euros (1 258 050 € très exactement) en 2024, marquant une forte baisse face aux 21 088 700 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 28,50 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le match des municipales à Livry-Gargan n'avait pas eu de second tour en 2020 À Livry-Gargan, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pierre-Yves Martin (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 61,11% des bulletins. Juste derrière, Laurent Trillaud (Divers gauche) a capté 1 485 voix (21,80%). La troisième place est revenue à Armen Papazian (Parti socialiste), réunissant 989 bulletins (14,52%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Livry-Gargan, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.