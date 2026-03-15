Résultat municipale 2026 à Lizy-sur-Ourcq (77440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lizy-sur-Ourcq a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lizy-sur-Ourcq, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lizy-sur-Ourcq [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cindy MOUSSI-LE GUILLOU
Cindy MOUSSI-LE GUILLOU (21 élus) LIZY ENSEMBLE ET POUR TOUS 		485 54,49%
  • Cindy MOUSSI-LE GUILLOU
  • Victor COURTIER
  • Brigitte DA SILVA
  • Elisio DE OLIVEIRA
  • Alexia LAKOMY
  • Guillaume PIERRET
  • Jennifer JEAN ELIE
  • Jean-Claude DEBRANCHE
  • Nathalie HERPSONT
  • Louis Philippe DA SILVA
  • Stéphanie CHARLOTTE
  • Sylvain THIERRY
  • Carole PEREZ
  • Tony DE CARVALHO
  • Sandra LOUIS DUFEAL
  • Christophe DE MARCO
  • Sandrine HOS
  • Florian ROULLAT
  • Lucie COLLINET
  • Claudy AHUKA LUTUNDULA
  • Meriem RABAH
Maxence GILLE
Maxence GILLE (6 élus) LIZY EN COMMUN 		405 45,51%
  • Maxence GILLE
  • Catherine BEGUIN
  • Jean-Paul BORIE
  • Nathalie COUILLARD
  • Sébastien COSTARD
  • Françoise JOB
Participation au scrutin Lizy-sur-Ourcq
Taux de participation 45,63%
Taux d'abstention 54,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 925

Source : ministère de l’Intérieur

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