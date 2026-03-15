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19:20 - Dynamique électorale à Lizy-sur-Ourcq : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Lizy-sur-Ourcq, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 575 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 209 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 936 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 21,40% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,23% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 493 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 979 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 17,29%, annonçant une situation économique tendue. À Lizy-sur-Ourcq, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Lizy-sur-Ourcq ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Lizy-sur-Ourcq il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 38,86% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,26% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 39,91% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 59,69% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 49,82% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,47% pour le Rassemblement national. Il finira d'ailleurs en tête avec 62,41% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Béatrice Roullaud.

16:58 - Lizy-sur-Ourcq : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention L'abstention à Lizy-sur-Ourcq constituera l'un des tournants de ces élections municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 65,39 %, au-dessus de la moyenne nationale (la participation se limitant à 34,61 %) alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 28,10 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 63,14 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 41,26 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 57,29 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Lizy-sur-Ourcq comme une contrée marquée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Lizy-sur-Ourcq il y a deux ans Béatrice Roullaud (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Lizy-sur-Ourcq au printemps 2024 avec 52,47%. Amal Bentounsi (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 26,06%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Roullaud culminant à 62,41% des votes dans la commune. Lors du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Lizy-sur-Ourcq avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,82% des inscrits. .

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Lizy-sur-Ourcq ? La physionomie politique de Lizy-sur-Ourcq révèle une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Lizy-sur-Ourcq plaçaient Marine Le Pen en tête avec 38,86% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 22,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,26% pour Marine Le Pen, contre 38,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lizy-sur-Ourcq soutenaient en priorité Béatrice Roullaud (RN) avec 39,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Roullaud virant de nouveau en tête avec 59,69% des voix.

12:58 - À Lizy-sur-Ourcq, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur l'issue du scrutin Concernant la pression fiscale à Lizy-sur-Ourcq, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 775 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 467 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 38,95 % en 2024 (contre près de 14,45 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 78 080 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 461 700 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 18,01 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Lizy-sur-Ourcq ? Les résultats des dernières élections municipales à Lizy-sur-Ourcq ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Maxence Gille (Divers) a imposé son rythme en rassemblant 519 suffrages (82,90%). Juste derrière, Jean-Michel Delatte (Divers droite) a capté 17,09% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Lizy-sur-Ourcq, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.