Résultat municipale 2026 à Loches (37600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie GERVÈS
Valérie GERVÈS (25 élus) Loches d'Aujourd'hui à Demain 		1 667 67,68%
  • Valérie GERVÈS
  • Louis TOULET
  • Emilie LOUAULT
  • Franck GEORGET
  • Dominique BOUC
  • Marc ANGENAULT
  • Frédérique LACAZE
  • Laurent ZUINDEAU
  • Laurence LIEVEN
  • Jérôme DESMÉE
  • Béatrice MARCELIN
  • Arnaud DIEUDONNET
  • Patricia JOLLET
  • Hervé JÉGOU
  • Bénédicte CHEDEMAIL
  • Pierre RAGUIN
  • Corinne GILLARD
  • Jean-Michel COUDERT
  • Nadine CARPENTIER
  • Emeric GOURJON
  • Anne PINSON
  • Aurélien BARBIER
  • Isabelle PRIETO
  • Hadrien DE CLERMONT-TONNERRE
  • Yasmine PROUDHON
Adèle TROIVILLE
Adèle TROIVILLE (4 élus) UN NOUVEL HORIZON POUR LOCHES: SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE, PARTICIPATIF 		796 32,32%
  • Adèle TROIVILLE
  • Miguel CASTRO
  • Olivia ZARCATE
  • Benoit DATIN
Participation au scrutin Loches
Taux de participation 55,03%
Taux d'abstention 44,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 2 605

Source : ministère de l’Intérieur

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