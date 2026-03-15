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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Loches A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Loches regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 233 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 618 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 596 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (61,16%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 158 personnes (2,53%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 068 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,66%, annonçant une situation économique précaire. À Loches, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Loches Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Loches en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 20,79% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 36,90% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 16,12% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Loches comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,62% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,16% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 35,55% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Loches avant 2026 Pour ces municipales, l'abstention à Loches sera fondamentale dans l'issue du scrutin. En 2020, l'abstention était montée à 62,25 % lors du premier tour, un niveau plutôt élevé, la pandémie du Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 28,66 % au premier tour (26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 48,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 35,38 %, contre 49,02 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune apparaît donc résolument comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - Loches : retour sur les derniers scrutins en date Henri Alfandari (Ensemble !) avait remporté au premier tour des élections des députés à Loches suite à la dissolution en 2024 avec 38,72%. Jules Robin (Union de l'extrême droite) suivait à la deuxième place avec 30,16%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Henri Alfandari culminant à 64,45% des suffrages exprimés sur place. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Loches avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,62%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 18,25% des suffrages. Le panorama politique de Loches a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une localité plutôt orientée au centre, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Loches : des résultats éminemment instructifs dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Loches plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,87% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 20,79%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,10% pour Emmanuel Macron, contre 36,90% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Loches plébiscitaient Sophie Métadier (UDI) avec 34,63% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Henri Alfandari (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 60,69% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Loches comme une zone de sensibilité politique modérée.

12:58 - Marc ANGENAULT a-t-il augmenté les impôts locaux à Loches ? Pour ce qui est de la fiscalité à Loches, la facture moyenne versée par ménage imposable a représenté environ 1 083 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 894 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 40,65 % en 2024 (contre 24,17 % en 2020). La moyenne en France, située à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère intéressant. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 238 000 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 479 070 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 15,45 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Loches 2030" aux municipales de 2020 à Loches Les résultats des précédentes élections municipales à Loches ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Marc Angenault (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 1 093 voix (65,37%). Juste derrière, Adrien Painchault (Divers) a obtenu 34,62% des voix. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Loches, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche une tâche colossale, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.