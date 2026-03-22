Résultat de l'élection municipale 2026 à Locmiquélic : les résultats du 2e tour

Programme de Éric Paturel à Locmiquélic (Avec et pour Locmiquélic)

Gestion financière responsable

La commune de Locmiquélic a adopté une gestion rigoureuse pour redresser ses finances sans augmenter la taxe foncière. Grâce à cette approche, la dette a été réduite de 27% et des investissements significatifs ont été réalisés. Cette stratégie a permis de restaurer les marges de manœuvre financières tout en préservant l'équilibre budgétaire.

Projets d'infrastructure

Le prochain mandat se concentrera sur des projets structurants, tels que la construction d'une nouvelle salle polyvalente et d'un nouvel EHPAD de 80 places. Ces initiatives visent à répondre aux besoins des habitants tout en garantissant une gestion financière maîtrisée. Le développement de pistes cyclables sécurisées et d'une offre de logements équilibrée est également prévu pour améliorer la qualité de vie.

Action municipale de proximité

La liste conduite par Éric Paturel prône une action municipale pragmatique et proche des citoyens. Les priorités incluent le soutien à la vie associative et l'écoute des habitants dans un esprit de dialogue. L'objectif est de maintenir un équilibre entre les investissements nécessaires et le respect des capacités financières de la commune.

Engagement pour l'avenir

La candidature de Éric Paturel et de son équipe repose sur des valeurs de continuité, de stabilité et de solidarité. Ils s'engagent à servir Locmiquélic avec détermination tout en protégeant ses finances. L'équipe souhaite préparer l'avenir de la commune en restant fidèle à ses principes d'engagement et de responsabilité.