Résultat de l'élection municipale 2026 à Locmiquélic : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locmiquélic [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Locmiquélic sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Locmiquélic.
L'actu des élections municipales 2026 à Locmiquélic
11:43 - Éric Paturel et Marc Geourjon aux premières places il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Locmiquélic, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a vu 70,45 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Éric Paturel qui a terminé premier en s'adjugeant 47,59 % des bulletins valides. Ensuite, Marc Geourjon (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 37,04 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Marie-Laure Lamy est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Locmiquélic
Le deuxième tour des élections municipales à Locmiquélic a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Éric Paturel
Liste Divers
Avec et pour Locmiquélic
|
|
Marc Geourjon
Liste divers gauche
LOCMIQUELIC L'AVENIR A BABORD LOKMI A GLEIZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Locmiquélic
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Éric PATUREL (Ballotage) Avec et pour Locmiquélic
|1 078
|47,59%
|Marc GEOURJON (Ballotage) LOCMIQUELIC L'AVENIR A BABORD LOKMI A GLEIZ
|839
|37,04%
|Marie-Laure LAMY (Ballotage) LOCMIQUELIC CITOYENNE !
|348
|15,36%
|Participation au scrutin
|Locmiquélic
|Taux de participation
|70,45%
|Taux d'abstention
|29,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|2 358
Source : ministère de l’Intérieur
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