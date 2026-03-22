Résultat de l'élection municipale 2026 à Locmiquélic : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Locmiquélic

Le deuxième tour des élections municipales à Locmiquélic a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Éric Paturel
Éric Paturel Liste Divers
Avec et pour Locmiquélic
  • Éric Paturel
  • Sylvie Izaguirre
  • Jean-Claude Guidal
  • Michèle Saintagne
  • Christian Cazeaux
  • Marie-Hélène Bellego
  • Ronan Borgnic
  • Marie-Gabrielle Ribette
  • Christophe Mainguy
  • Annie Blaizot
  • Charles Robert
  • Caroline Guillevic
  • Guénaël Ribette
  • Isabelle Héberlé
  • Patrice Bengon
  • Annick Chaudré
  • Stéphane Dréano
  • Graziella Dréan
  • Bruno Fischer
  • Marie-José Le Quer
  • Jean-Damien Variot
  • Anne Le Lausque
  • Mohand Menouar
  • Anne-Marie Corlay
  • Guillaume Le Borgne
  • Jacqueline Le Terrien
  • Steven Kerdudo
  • Béatrice Du Chaffaut
  • Jérôme Le Bouter
Marc Geourjon
Marc Geourjon Liste divers gauche
LOCMIQUELIC L'AVENIR A BABORD LOKMI A GLEIZ
  • Marc Geourjon
  • Agnès Ripoll-Ghys
  • Patrice Jehanno
  • Séverine Schamber
  • Raphaël Baldos
  • Ilona Kamensky
  • Xavier Robert
  • Stéphanie Coquillon
  • Julien Arhan
  • Marité Delage-Têtu
  • Daniel Anibal Attala Pochon
  • Lucie Montier
  • Anthony Vigneron
  • Jeanne Le Clézio
  • Michel Broutin
  • Paquita Cremont
  • Erwann Le Chevalier
  • Marie-Pascale Carpentier
  • Jildaz Gallen
  • Chloé Colombert
  • Michel Gaudin
  • Clara Inisan
  • Bernard David
  • Sonia Hémon
  • Marceau Larmet
  • Emeline Jehanno
  • Youenn Le Cam
  • Anne-Marie Le Junter
  • Quentin Vieille

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Locmiquélic

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric PATUREL
Éric PATUREL (Ballotage) Avec et pour Locmiquélic 		1 078 47,59%
Marc GEOURJON
Marc GEOURJON (Ballotage) LOCMIQUELIC L'AVENIR A BABORD LOKMI A GLEIZ 		839 37,04%
Marie-Laure LAMY
Marie-Laure LAMY (Ballotage) LOCMIQUELIC CITOYENNE ! 		348 15,36%
Participation au scrutin Locmiquélic
Taux de participation 70,45%
Taux d'abstention 29,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 2 358

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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