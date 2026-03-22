Résultat municipale 2026 à Locronan (29180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locronan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Locronan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locronan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry CAUBET
Thierry CAUBET (12 élus) Agir ensemble pour Locronan - Ober asambles evit Lokorn 		266 48,28%
  • Thierry CAUBET
  • Monique HASCOËT
  • Jean-Marie PRÉ
  • Marine KERDREUX
  • Alain BILLEBEAUD
  • Jacqueline LE GAC
  • Joël HÉNARD
  • Bérénice BATTAIS
  • Philippe LE JEUNE
  • Edwige LEPOT
  • Bruno BONSIGNE
  • Virginie GOARDON
Gwenaëlle CADIOU QUÉAU
Gwenaëlle CADIOU QUÉAU (2 élus) Locronan, c'est vous 		175 31,76%
  • Gwenaëlle CADIOU QUÉAU
  • Laurent LE LAY
Brigitte NICOLAS
Brigitte NICOLAS (1 élu) Un nouveau souffle pour Locronan 		110 19,96%
  • Brigitte NICOLAS
Participation au scrutin Locronan
Taux de participation 74,83%
Taux d'abstention 25,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,18%
Nombre de votants 556

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Finistère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Locronan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry CAUBET
Thierry CAUBET (Ballotage) Agir ensemble pour Locronan - Ober asambles evit Lokorn 		242 44,16%
Gwenaëlle CADIOU QUÉAU
Gwenaëlle CADIOU QUÉAU (Ballotage) Locronan, c'est vous 		171 31,20%
Brigitte NICOLAS
Brigitte NICOLAS (Ballotage) Un nouveau souffle pour Locronan 		135 24,64%
Participation au scrutin Locronan
Taux de participation 75,24%
Taux d'abstention 24,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 559

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