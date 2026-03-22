Résultat municipale 2026 à Locronan (29180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locronan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Locronan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locronan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry CAUBET (12 élus) Agir ensemble pour Locronan - Ober asambles evit Lokorn
|266
|48,28%
|
|Gwenaëlle CADIOU QUÉAU (2 élus) Locronan, c'est vous
|175
|31,76%
|
|Brigitte NICOLAS (1 élu) Un nouveau souffle pour Locronan
|110
|19,96%
|
|Participation au scrutin
|Locronan
|Taux de participation
|74,83%
|Taux d'abstention
|25,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,18%
|Nombre de votants
|556
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Locronan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry CAUBET (Ballotage) Agir ensemble pour Locronan - Ober asambles evit Lokorn
|242
|44,16%
|Gwenaëlle CADIOU QUÉAU (Ballotage) Locronan, c'est vous
|171
|31,20%
|Brigitte NICOLAS (Ballotage) Un nouveau souffle pour Locronan
|135
|24,64%
|Participation au scrutin
|Locronan
|Taux de participation
|75,24%
|Taux d'abstention
|24,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|559
Election municipale 2026 à Locronan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Locronan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Locronan.
L'actu des élections municipales 2026 à Locronan
18:37 - Locronan : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Locronan s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral. Le choc des Européennes de 2024 à Locronan avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (19,43%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,10% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mélanie Thomin (Union de la gauche) aux avants-postes avec 42,83% au premier tour, devant Erwan Crouan (Majorité présidentielle) avec 31,47%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mélanie Thomin culminant à 69,65% des votes dans la localité.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Locronan
L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Locronan est particulièrement éclairante. Dans la cité, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Eliane Brélivet a recueilli le plus de votes avec 64,11% des bulletins. En deuxième position, Ludovic Kerloch a rassemblé 63,55% des votes. Entre les deux premiers candidats, l'écart s'est révélé particulièrement serré. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Locronan, cette logique très particulière sera une fois encore observée avec intérêt. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Qui s'est qualifié à Locronan pour le 2e tour des élections 2026 ?
Les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de la liste "Un Nouveau Souffle Pour Locronan" emmenée par Brigitte Nicolas (DIV), Thierry Caubet (DIV) et sa liste "Agir Ensemble Pour Locronan - Ober Asambles Evit Lokorn" et Gwenaëlle Cadiou Quéau (DIV) et sa liste "Locronan, C'est Vous", selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les listes des candidats pour ce second tour. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Locronan permettra aux résidents de prendre une décision.
11:59 - Thierry Caubet largement en tête des municipales la semaine dernière
Lors du premier volet des municipales à Locronan, le scrutin a vu 75,24 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Thierry Caubet qui a dominé en récoltant 44,16 % des suffrages exprimés. Derrière, Gwenaëlle Cadiou Quéau a obtenu la seconde place avec 31,20 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Par ailleurs, avec 24,64 %, Brigitte Nicolas pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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