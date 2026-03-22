Résultat municipale 2026 à Loctudy (29750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loctudy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loctudy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loctudy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain COSNARD
Sylvain COSNARD (21 élus) Unis pour Loctudy 		1 425 50,68%
  • Sylvain COSNARD
  • Christine CORFMAT
  • Philippe KERAËL
  • Carole ROPERT
  • André FLAMAND
  • Marie CORROLLER
  • Jean-Louis BAUJARD
  • Anne-Marie PRAT
  • Fabien PENNAMEN
  • Fabienne LAURENT-LE BUANNIC
  • Jean-Luc LE FUR
  • Marie-Andrée JUSTIN
  • Christian LE QUEAU
  • Laetitia SARTINI
  • Luc LARNICOL
  • Virginie SIMILIA
  • Claude BENSOUSSAN
  • Annie PRAT
  • Henri PAGET
  • Laure DONNIOU-LAURENT
  • Sylvain RIOU
Jean-Philippe MÉHU
Jean-Philippe MÉHU (5 élus) Agir ensemble pour Loctudy 		1 038 36,91%
  • Jean-Philippe MÉHU
  • Magalie COÏC-LE BERRE
  • Matthieu BÉRÉHOUC
  • Fiorella RAMIREZ
  • Loïc BOTREL
Jean MARTEL
Jean MARTEL (1 élu) S'engager pour Loctudy 		349 12,41%
  • Jean MARTEL
Participation au scrutin Loctudy
Taux de participation 69,49%
Taux d'abstention 30,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 2 895

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Loctudy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain COSNARD
Sylvain COSNARD (Ballotage) Unis pour Loctudy 		992 35,45%
Jean-Philippe MÉHU
Jean-Philippe MÉHU (Ballotage) Agir ensemble pour Loctudy 		927 33,13%
Jean MARTEL
Jean MARTEL (Ballotage) S'engager pour Loctudy 		492 17,58%
Christine LE LEVIER
Christine LE LEVIER (Ballotage) Cap sur demain - Loctudy 		387 13,83%
Participation au scrutin Loctudy
Taux de participation 68,84%
Taux d'abstention 31,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 2 868

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