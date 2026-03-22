Résultat municipale 2026 à Loctudy (29750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loctudy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loctudy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loctudy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain COSNARD (21 élus) Unis pour Loctudy
|1 425
|50,68%
|
|Jean-Philippe MÉHU (5 élus) Agir ensemble pour Loctudy
|1 038
|36,91%
|
|Jean MARTEL (1 élu) S'engager pour Loctudy
|349
|12,41%
|
|Participation au scrutin
|Loctudy
|Taux de participation
|69,49%
|Taux d'abstention
|30,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Nombre de votants
|2 895
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Loctudy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain COSNARD (Ballotage) Unis pour Loctudy
|992
|35,45%
|Jean-Philippe MÉHU (Ballotage) Agir ensemble pour Loctudy
|927
|33,13%
|Jean MARTEL (Ballotage) S'engager pour Loctudy
|492
|17,58%
|Christine LE LEVIER (Ballotage) Cap sur demain - Loctudy
|387
|13,83%
|Participation au scrutin
|Loctudy
|Taux de participation
|68,84%
|Taux d'abstention
|31,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|2 868
Election municipale 2026 à Loctudy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Loctudy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Loctudy.
L'actu des élections municipales 2026 à Loctudy
18:37 - En 2024, Loctudy avait opté pour la droite
La situation politique de Loctudy a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors des dernières élections européennes, le podium à Loctudy s'était en effet figé autour de l'équipe de Raphaël Glucksmann (23,52%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,75%) et Jordan Bardella (19,88%). Liliana Tanguy (Ensemble !) avait par la suite gagné le premier tour des élections des députés à Loctudy près d'un mois plus tard avec 37,78%. Jugdeep Harvinder (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 27,35%. Le second round n'a pas changé grand chose, Liliana Tanguy culminant à 45,98% des votes dans la localité.
15:57 - Les résultats de la liste "Ensemble Poursuivons !" aux élections municipales de 2020 à Loctudy
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Loctudy ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au terme du premier tour, Christine Zamuner (Divers droite) a surclassé ses rivaux avec 933 soutiens (46,44%). Deuxième, Cécile Duche-Seiliez (Divers droite) a engrangé 624 votes (31,06%). La troisième place est revenue à Christine Corfmat (Divers gauche), s'adjugeant 452 électeurs (22,49%). Une marge notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Christine Zamuner l'a finalement emporté avec 924 suffrages (44,12%), face à Cécile Duche-Seiliez qui a obtenu 749 électeurs (35,76%) et Christine Corfmat avec 20,10% des bulletins. La dynamique est restée inchangée, l'écart se consolidant avec un succès très net. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Même si Cécile Duche-Seiliez a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 125 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Loctudy pour le 2e tour ?
D'après les candidatures au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de la liste de Sylvain Cosnard (LDIV), la liste de Jean Martel (LDIV) et la liste menée par Jean-Philippe Méhu (LDIV). En dépit d'un score à plus de 10 %, Christine Le Levier a choisi de ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. Les votants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Loctudy.
11:59 - Que disaient les résultats des municipales à Loctudy dimanche dernier ?
Sylvain Cosnard a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Loctudy la semaine dernière, avec 35,45 % des votes. Jean-Philippe Méhu s'est classé deuxième avec 33,13 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 17,58 %, Jean Martel a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Christine Le Levier, avec la nuance Divers droite, a récolté 13,83 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Loctudy, le vote a enregistré un taux d'abstention de 31,16 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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