Résultat municipale 2026 à Locunolé (29310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locunolé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Locunolé, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locunolé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel DANIEL
Jean-Michel DANIEL (12 élus) Locunolé tout simplement 		344 51,11%
  • Jean-Michel DANIEL
  • Marie LE THOËR
  • Éric SALAÜN
  • Véronique GOURIER
  • Ronan CORBIHAN
  • Charlène LE LIBOUX
  • Bernard LAZ
  • Régine LE GARREC
  • Christophe ABERT
  • Leeann RONDREUX
  • Christian COHU
  • Ludivine TANGUY
Corinne COLLET
Corinne COLLET (2 élus) Locunolé pour tous 		215 31,95%
  • Corinne COLLET
  • Grégory LANGELLOTTI
Abdel NJIKAM
Abdel NJIKAM (1 élu) Osons la démocratie à Locunolé 		114 16,94%
  • Abdel NJIKAM
Participation au scrutin Locunolé
Taux de participation 71,38%
Taux d'abstention 28,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 691

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Locunolé - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel DANIEL
Jean-Michel DANIEL (Ballotage) Locunolé tout simplement 		309 45,64%
Corinne COLLET
Corinne COLLET (Ballotage) Locunolé pour tous 		223 32,94%
Abdel NJIKAM
Abdel NJIKAM (Ballotage) Osons la démocratie à Locunolé 		145 21,42%
Participation au scrutin Locunolé
Taux de participation 72,60%
Taux d'abstention 27,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 702

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