Résultat municipale 2026 à Locunolé (29310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locunolé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Locunolé, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Locunolé [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel DANIEL (12 élus) Locunolé tout simplement
|344
|51,11%
|
|Corinne COLLET (2 élus) Locunolé pour tous
|215
|31,95%
|
|Abdel NJIKAM (1 élu) Osons la démocratie à Locunolé
|114
|16,94%
|
|Participation au scrutin
|Locunolé
|Taux de participation
|71,38%
|Taux d'abstention
|28,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|691
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Locunolé - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel DANIEL (Ballotage) Locunolé tout simplement
|309
|45,64%
|Corinne COLLET (Ballotage) Locunolé pour tous
|223
|32,94%
|Abdel NJIKAM (Ballotage) Osons la démocratie à Locunolé
|145
|21,42%
|Participation au scrutin
|Locunolé
|Taux de participation
|72,60%
|Taux d'abstention
|27,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|702
Election municipale 2026 à Locunolé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Locunolé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Locunolé.
L'actu des élections municipales 2026 à Locunolé
18:37 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Locunolé
Le choc des Européennes du printemps 2024 à Locunolé avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (35,45%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,79% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Locunolé avaient ensuite placé en tête Christian Perez (Rassemblement National) avec 41,06% au premier tour, devant Erwan Balanant (Ensemble !) avec 25,28%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Erwan Balanant (Ensemble !), avec 55,61%. L'orientation des électeurs de Locunolé a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Le bilan des dernières élections municipales à Locunolé
Les résultats des dernières municipales à Locunolé ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Corinne Collet a viré en tête en totalisant 330 suffrages (63,95%). À sa poursuite, Murielle Le Rest a recueilli 186 suffrages en sa faveur (36,04%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Locunolé, cette géographie électorale pose les bases. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Locunolé pour le 2e tour ?
Se retrouvent donc à ce nouveau tour ce dimanche : la liste "Locunolé Tout Simplement" emmenée par Jean-Michel Daniel (DIV), Abdel Njikam (DIV) et sa liste "Osons La Démocratie À Locunolé" et Corinne Collet (DIV) et sa liste "Locunolé Pour Tous", comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Locunolé permet aux citoyens de voter.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Locunolé ?
Pour le premier tour des élections municipales à Locunolé, c'est Jean-Michel Daniel qui s'est placé en première position avec 45,64 % des voix. Ensuite, Corinne Collet a pris la position de dauphine avec 32,94 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Par ailleurs, avec 21,42 %, Abdel Njikam pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Locunolé, l'élection a mobilisé 72,60 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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