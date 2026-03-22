Résultat municipale 2026 à Lodève (34700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lodève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lodève, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lodève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude LAATEB
Claude LAATEB (23 élus) LODEVE AUTREMENT 2026 		2 104 55,08%
  • Claude LAATEB
  • Joana SINEGRE
  • Damien ROUQUETTE
  • Noura AÏDA
  • David BOSC
  • Marie-Pierre CAUMES
  • Frédéric CARO
  • Magali STADLER
  • Jérôme BROL
  • Francoise CAUVY
  • Jean-Marc SAUVIER
  • Marie-Hélène CLAYEUX
  • Jean-Laurent MERCADIER
  • Corinne FRASQUET
  • Gilles CASTANIER
  • Rahma BENFERHAT
  • Mohamed REMMACH
  • Brigitte LEBON
  • Daniel SACARABANY
  • Marie-Thérèse LOBE
  • Cédric CAPON
  • Guylène AZORIN
  • Michel MARTINEZ
Fadilha BENAMMAR-KOLY
Fadilha BENAMMAR-KOLY (6 élus) Lodève Notre ville Notre Avenir 		1 716 44,92%
  • Fadilha BENAMMAR-KOLY
  • Florian VIRE
  • Nathalie ROCOPLAN
  • Julien PRADEL
  • Guylene BOYER ALIBERT
  • Heddy BOUCHIGHA
Participation au scrutin Lodève
Taux de participation 68,15%
Taux d'abstention 31,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 4 023

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lodève - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude LAATEB
Claude LAATEB (Ballotage) LODEVE AUTREMENT 2026 		1 427 39,20%
Fadilha BENAMMAR-KOLY
Fadilha BENAMMAR-KOLY (Ballotage) Lodève Notre ville Notre Avenir 		1 049 28,82%
Sébastien ROME
Sébastien ROME (Ballotage) S'unir pour changer Lodève 		782 21,48%
Jean-Michel SALVADOR
Jean-Michel SALVADOR (Ballotage) AMBITION CITOYENNE POUR LODEVE 		382 10,49%
Participation au scrutin Lodève
Taux de participation 64,16%
Taux d'abstention 35,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 3 786

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