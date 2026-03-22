Résultat municipale 2026 à Lodève (34700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lodève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lodève, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lodève [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude LAATEB (23 élus) LODEVE AUTREMENT 2026
|2 104
|55,08%
|
|Fadilha BENAMMAR-KOLY (6 élus) Lodève Notre ville Notre Avenir
|1 716
|44,92%
|
|Participation au scrutin
|Lodève
|Taux de participation
|68,15%
|Taux d'abstention
|31,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|4 023
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lodève - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude LAATEB (Ballotage) LODEVE AUTREMENT 2026
|1 427
|39,20%
|Fadilha BENAMMAR-KOLY (Ballotage) Lodève Notre ville Notre Avenir
|1 049
|28,82%
|Sébastien ROME (Ballotage) S'unir pour changer Lodève
|782
|21,48%
|Jean-Michel SALVADOR (Ballotage) AMBITION CITOYENNE POUR LODEVE
|382
|10,49%
|Participation au scrutin
|Lodève
|Taux de participation
|64,16%
|Taux d'abstention
|35,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|3 786
Election municipale 2026 à Lodève [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lodève sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lodève.
L'actu des élections municipales 2026 à Lodève
18:38 - Les européennes et législatives de 2024 : quel verdict à Lodève ?
Le rendez-vous des Européennes 2024 à Lodève avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,26%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 21,95% des votes. Sébastien Rome (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Lodève une vingtaine de jours plus tard avec 49,79%. Manon Bouquin (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 34,66%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Rome culminant à 59,64% des votes sur place. La préférence des électeurs de Lodève a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Lodève
Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Lodève. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Gaëlle Lévêque (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 1 054 voix (39,69%). Dans la position du principal opposant, Claude Laateb (Divers droite) a recueilli 28,66% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Gérard Maurin (Extrême droite), rassemblant 331 bulletins (12,46%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gaëlle Lévêque l'a finalement emporté avec 47,03% des voix, face à Claude Laateb avec 1 406 électeurs inscrits (46,51%) et Gérard Maurin obtenant 195 votants (6,45%). L'élection s'est en définitive avérée beaucoup plus disputée que prévu, le challenger parvenant à combler son retard grâce à un report de voix favorable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Claude Laateb ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 645 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Lodève
Selon les candidatures officielles pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager Claude Laateb sous l'étiquette LDVD et la liste menée par Fadilha Benammar-Koly (LUG) ce dimanche. En dépit d'un score suffisant pour se qualifier, Sébastien Rome (La France insoumise) n'est plus en lice dans ce second tour. Malgré un score supérieur à 10 %, Jean-Michel Salvador a opté pour ne pas concourir à cette élection finale. Afin de se prononcer, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Lodève.
11:59 - La municipale a déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier à Lodève, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 64,16 % localement. C'est Claude Laateb (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 39,20 % des votes. À sa suite, Fadilha Benammar-Koly (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 28,82 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même progressé avec 10,54 points de plus. Du côté des autres candidats, avec 21,48 %, Sébastien Rome, étiqueté La France insoumise, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Jean-Michel Salvador a rassemblé 10,49 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Villes voisines de Lodève
- Lodève (34700)
- Ecole primaire à Lodève
- Maternités à Lodève
- Crèches et garderies à Lodève
- Classement des collèges à Lodève
- Salaires à Lodève
- Impôts à Lodève
- Dette et budget de Lodève
- Climat et historique météo de Lodève
- Accidents à Lodève
- Délinquance à Lodève
- Inondations à Lodève
- Nombre de médecins à Lodève
- Pollution à Lodève
- Entreprises à Lodève
- Prix immobilier à Lodève