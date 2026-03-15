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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lodève A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Lodève regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 202 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 666 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (62,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 572 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 670 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 19,90%, synonyme d'une situation économique instable. En somme, à Lodève, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Quel score pour le RN à Lodève aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Lodève en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 25,38% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 46,58% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 21,37% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN validait 41,98% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,26% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 34,66% pour le RN. Il terminera avec 40,36% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lodève L'abstention se montait à 46,89 % à Lodève pour le premier tour des municipales il y a six ans, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 26,41 % des personnes inscrites. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais il est instructif d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,69 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 33,69 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,33 %. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Lodève sera en conséquence capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - En 2024, Lodève s'était tournée vers la majorité Sébastien Rome (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections législatives à Lodève suite à la dissolution en 2024 avec 49,79%. Manon Bouquin (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 34,66%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sébastien Rome culminant à 59,64% des votes dans la localité. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Lodève avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,26% des inscrits. La préférence des électeurs de Lodève a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Lodève ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lodève était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 35,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,38%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,42%, contre 46,58% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Lodève plébiscitaient Sébastien Rome (Nupes) avec 38,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,02% des suffrages.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Lodève ? Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Lodève entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,52 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de près de 322 300 euros environ. Un montant loin des 1,79333 million d'euros récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Lodève atteint désormais 54,12 % en 2024 (contre 32,67 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence éclairant. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Lodève s'est établi à 946 € en 2024 contre 852 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Lodève Qui avait gagné les municipales il y a six ans à Lodève ? Lors de la première manche de ce scrutin, Gaëlle Lévêque (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 39,69% des voix. À sa poursuite, Claude Laateb (Divers droite) a obtenu 761 bulletins valides (28,66%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Gaëlle Lévêque l'a finalement emporté avec 47,03% des voix, face à Claude Laateb qui a obtenu 1 406 électeurs inscrits (46,51%) et Gérard Maurin réunissant 6,45% des électeurs. La confrontation s'est finalement avérée bien plus serrée que prévu, le challenger parvenant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Claude Laateb a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 645 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.