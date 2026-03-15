Résultat municipale 2026 à Lodève (34700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lodève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lodève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lodève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude LAATEB
Claude LAATEB LODEVE AUTREMENT 2026 		1 427 39,20%
Fadilha BENAMMAR-KOLY
Fadilha BENAMMAR-KOLY Lodève Notre ville Notre Avenir 		1 049 28,82%
Sébastien ROME
Sébastien ROME S'unir pour changer Lodève 		782 21,48%
Jean-Michel SALVADOR
Jean-Michel SALVADOR AMBITION CITOYENNE POUR LODEVE 		382 10,49%
Participation au scrutin Lodève
Taux de participation 64,16%
Taux d'abstention 35,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 3 786

Source : ministère de l’Intérieur

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