Résultat de l'élection municipale 2026 à Lognes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lognes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lognes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lognes.
L'actu des élections municipales 2026 à Lognes
13:09 - Le résultat de la dernière élection municipale à Lognes
Quel bilan doit-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Lognes ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Andre Yuste (Parti socialiste) a creusé l'écart avec 68,62% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Denis Beyer (Divers) a rassemblé 14,14% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Steve Boumbou-Liotta (La République en marche), s'adjugeant 12,44% des électeurs. Cette victoire sans appel du candidat Parti socialiste a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Lognes, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité aussi écrasante constituera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Lognes ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Lognes sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Ce dimanche 15 mars 2026, les 8 417 électeurs de Lognes sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En comparaison, le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lognes
|Tête de listeListe
|
Francis Masanet
Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT CITOYEN ET RÉPUBLICAIN
|
|
Sylvain Cayard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nicolas Delaunay
Liste du Parti socialiste
LOGNES AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Andre Yuste (29 élus) Choisir lognes
|1 494
|68,62%
|
|Denis Beyer (2 élus) Lognes en commun
|308
|14,14%
|
|Steve Boumbou-Liotta (2 élus) Lognes 2.0
|271
|12,44%
|
|Sylvain Cayard Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|104
|4,77%
|Participation au scrutin
|Lognes
|Taux de participation
|26,30%
|Taux d'abstention
|73,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 263
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Ricart (27 élus) Lognes pour tous
|2 188
|59,16%
|
|Francis Phomnouansy (5 élus) Le lognes de demain
|1 112
|30,07%
|
|Cuong Pham Phu (1 élu) Ensemble, valorisons lognes
|398
|10,76%
|
|Participation au scrutin
|Lognes
|Taux de participation
|46,43%
|Taux d'abstention
|53,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,72%
|Nombre de votants
|3 881
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