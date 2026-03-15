Résultat de l'élection municipale 2026 à Lognes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lognes

Tête de listeListe
Francis Masanet
Francis Masanet Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT CITOYEN ET RÉPUBLICAIN
  • Francis Masanet
  • Gaïssiry M'Bodji
  • Steve Boumbou
  • Zakia Rey
  • Lionel Martinez
  • Marie-Noëlle de Chavigny
  • Nicolas Lauritsen
  • Nadia Mcharek
  • Robert Adelaïde
  • Lynda Hadj Aoudia
  • Serge Achi
  • Euredys Tati
  • Florent Balique
  • Julia-Rebecca Mombongo
  • André Picot
  • Rébecca Scoquart
  • Aldo Charlery
  • Milda Bouesso
  • François Djondo
  • Rabianta Soulé
  • Laurent Jankovic
  • Alida Ngoubouémé
  • Yannick Caillard
  • Marie-Françoise Agnassia
  • Goran Cvetkovic
  • Nathalie Caillard
  • Cyril Jacques
  • Aurélie Cao Trieu
  • Antonin Couchi
  • Magali Perrin
  • Mohamed Soulé
  • Lala Mangassi
  • Jean Nkeoua
  • Ophrane Soulé
Sylvain Cayard
Sylvain Cayard Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Sylvain Cayard
  • Shedra Javed
  • Brice Masson
  • Saleema Y Abdul
  • Malko Feniz
  • Viviane Tertullien
  • Josias Soga
  • Yolène Makon
  • Idrissa Sidibe
  • Octavie Benangindu Lutayi
  • Philippe Vancaneghem
  • Jihane Ben Othman
  • Fabrice Sanchez
  • Véronique Chenegros
  • Christophe Grandmougin
  • Liliane Popek
  • Hassan Dkhir
  • Maëva Mosengo Disasi
  • Valérian Prud'Homme
  • Meriam Sokhona
  • El Mostafa Boutayeb
  • Thérèse Kovacic
  • Helder Azevedo
  • Lydia Aoucheta
  • El Houssaine Chankite
  • Karine Dartois
  • Ludovic Tesson
  • Mariam Cisse
  • Amine Outaza
  • Gwendoline Kerautret
  • Maurice Mosengo Disasi
  • Françoise Girard
  • Benoît Velge
Nicolas Delaunay
Nicolas Delaunay Liste du Parti socialiste
LOGNES AU COEUR
  • Nicolas Delaunay
  • Catherine Tostain
  • Eric Moncorge
  • Loan Chanh Bounheng
  • Michel Bouillon
  • Corinne Lehmann
  • Cédric Kim
  • Ketty Nankin
  • Christopher Delamare
  • Amanda Dossou
  • Dominique Revuz
  • Judith Lenvouga
  • Driss Agadi
  • Audrey Boucher
  • Julien Norel
  • Sabah Comet
  • Ramzi Bouzidi
  • Sosthene Lay
  • Mourad El Mehdaoui
  • Anh Nguyen
  • Hervé Cadet
  • Ophélie Huttel
  • Jean-Marc Verbeck
  • Coumba Diew
  • Alain Poulain
  • Tu My Ho
  • Romain Ducreux
  • Aurélie Kenler
  • Patrick Cantayre
  • Zora Bacha
  • Marvin Lemony
  • Alice Zahlaoui
  • Christophe Ambroise
  • Josette Thioubou
  • Philippe Gruber

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Andre Yuste
Andre Yuste (29 élus) Choisir lognes 		1 494 68,62%
  • Andre Yuste
  • Corinne Lehmann
  • Nicolas Delaunay
  • Judith Bonnet
  • Christopher Delamare
  • Annick Mignon Cachin
  • Francis Masanet
  • Catherine Tostain
  • Eric Moncorge
  • Chantal Zahlaoui
  • Jean-Denis Mege
  • Ketty Nankin
  • Michel Bouillon
  • Amanda Dossou
  • Michel Vilavong
  • Loan Chanh Vamour
  • Dominique Revuz
  • Audrey Boucher
  • Lionel Martinez
  • Renee Gendron
  • Samorane Muy
  • Chantal Comboue
  • Yvon Templier
  • Sosthene Lay
  • Cédric Kim
  • Marie-Victoire Nkaba
  • Sithana Souvannavong
  • Isabelle Franquet
  • Driss Agadi
Denis Beyer
Denis Beyer (2 élus) Lognes en commun 		308 14,14%
  • Denis Beyer
  • Audrey Chaudeau
Steve Boumbou-Liotta
Steve Boumbou-Liotta (2 élus) Lognes 2.0 		271 12,44%
  • Steve Boumbou-Liotta
  • Stéphanie Do
Sylvain Cayard
Sylvain Cayard Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		104 4,77%
Participation au scrutin Lognes
Taux de participation 26,30%
Taux d'abstention 73,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 263

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Ricart
Michel Ricart (27 élus) Lognes pour tous 		2 188 59,16%
  • Michel Ricart
  • Monique Houssou
  • Paul Miguel
  • Annick Mignon
  • Francis Masanet
  • Dominique Stern
  • Nicolas Delaunay
  • Corinne Lehmann
  • André Yuste
  • Essia Ben Hassine
  • Eric Moncorge
  • Chantal Zahlaoui
  • Thierry Cheneau
  • Catherine Tostain
  • Thierry Jicquel
  • Renée Gendron
  • Jean-Denis Mege
  • Marie-Victoire Mkaba
  • Jean-Pierre Lucas
  • Manichanh Bollot
  • Michel Vilavong
  • Chantal Comboue
  • Lionel Martinez
  • Annick Dufour
  • Jean-Pierre Latouille
  • Ketty Nankin
  • Van Chi Duong
Francis Phomnouansy
Francis Phomnouansy (5 élus) Le lognes de demain 		1 112 30,07%
  • Francis Phomnouansy
  • Martine Andrieu
  • Hervé Cadet
  • Jacqueline Lauret
  • Jean-Pierre Copin
Cuong Pham Phu
Cuong Pham Phu (1 élu) Ensemble, valorisons lognes 		398 10,76%
  • Cuong Pham Phu
Participation au scrutin Lognes
Taux de participation 46,43%
Taux d'abstention 53,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,72%
Nombre de votants 3 881

Villes voisines de Lognes

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