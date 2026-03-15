En direct

19:21 - Lognes : élections municipales et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Lognes détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 42% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,86%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,08%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5323 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,42% et d'une population étrangère de 13,09% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,19% à Lognes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Lognes Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Lognes en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 9,51% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 22,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 8,08% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Lognes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 14,93% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,40% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 19,91% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lognes Au soir de cette municipale de 2026, la valeur de l'abstention pèsera sur les résultats de Lognes. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 73,70 %, un chiffre exceptionnellement haut (la participation se limitant à 26,30 %), bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du coronavirus. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 26,70 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 58,61 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 36,76 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 61,06 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire s'affiche comme une contrée marquée par l'abstention.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Lognes ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Manon Aubry (28,42%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Lognes avaient ensuite favorisé Maxime Laisney (Union de la gauche) avec 47,98% au premier tour, devant Stéphanie Do (Majorité présidentielle) avec 20,06%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Maxime Laisney culminant à 80,09% des voix dans la localité.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Lognes ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Lognes accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 36,18%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 34,09%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 77,03% pour Emmanuel Macron, contre 22,97% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lognes soutenaient en priorité Maxime Laisney (Nupes) avec 40,56% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,81% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Lognes comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - La municipalité de Lognes a plutôt augmenté les impôts À Lognes, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,30 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant près de 91 100 euros environ. Un montant loin des 2 540 060 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Lognes est passé à 55,65 % en 2024 (contre 35,00 % en 2020). Un taux à rapprocher de la moyenne du pays, qui se situe à près de 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Lognes s'est chiffrée à environ 1 587 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 390 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Lognes Quel bilan doit-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Lognes ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Andre Yuste (Parti socialiste) a creusé l'écart avec 68,62% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Denis Beyer (Divers) a rassemblé 14,14% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Steve Boumbou-Liotta (La République en marche), s'adjugeant 12,44% des électeurs. Cette victoire sans appel du candidat Parti socialiste a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Lognes, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité aussi écrasante constituera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.