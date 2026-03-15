Résultat municipale 2026 à Lognes (77185) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lognes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lognes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lognes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas DELAUNAY
Nicolas DELAUNAY (31 élus) LOGNES AU COEUR 		2 892 81,46%
  • Nicolas DELAUNAY
  • Catherine TOSTAIN
  • Eric MONCORGE
  • Loan Chanh BOUNHENG
  • Michel BOUILLON
  • Corinne LEHMANN
  • Cédric KIM
  • Ketty NANKIN
  • Christopher DELAMARE
  • Amanda DOSSOU
  • Dominique REVUZ
  • Judith LENVOUGA
  • Driss AGADI
  • Audrey BOUCHER
  • Julien NOREL
  • Sabah COMET
  • Ramzi BOUZIDI
  • Sosthene LAY
  • Mourad EL MEHDAOUI
  • Anh NGUYEN
  • Hervé CADET
  • Ophélie HUTTEL
  • Jean-Marc VERBECK
  • Coumba DIEW
  • Alain POULAIN
  • Tu My HO
  • Romain DUCREUX
  • Aurélie KENLER
  • Patrick CANTAYRE
  • Zora BACHA
  • Marvin LEMONY
Francis MASANET
Francis MASANET (1 élu) RASSEMBLEMENT CITOYEN ET RÉPUBLICAIN 		405 11,41%
  • Francis MASANET
Sylvain CAYARD
Sylvain CAYARD (1 élu) Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		253 7,13%
  • Sylvain CAYARD
Participation au scrutin Lognes
Taux de participation 42,68%
Taux d'abstention 57,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 3 658

Source : ministère de l’Intérieur

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