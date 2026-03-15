Résultat municipale 2026 à Loire-Authion (49140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loire-Authion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loire-Authion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loire-Authion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice MANGEARD
Patrice MANGEARD (34 élus) Loire-Authion Autrement 		3 828 50,34%
  • Patrice MANGEARD
  • Margot MANNI-GRZELEC
  • Olivier LAIGNEAU
  • Valérie POULAIN-HAY
  • Grégory BERGER
  • Nathalie FOURNIER
  • Grégoire DE TOURNEMIRE
  • Myriam PICHON
  • Camille CHUPIN
  • Karine VIEZ
  • Grégoire ROBINEAU
  • Christine COLAISSEAU
  • Evan LEFEVRE
  • Audrey REVEREAULT
  • Jean-Pierre MAILLET
  • Stéphanie MOREL
  • Jean-Louis EZECHIEL
  • Nathalie MOUTEAU
  • Arnaud BARRÉ
  • Françoise DELLAMONTA
  • Laurent SOURDEAU
  • Aurélie CAUDRILLIER
  • Roger Paillot NZABAT-KIAKOULANDA
  • Céline HOCDE GAIGNARD
  • David DUFOURG
  • Aurélie DUVEAU
  • Georges M'BOUSSI
  • Claude GUEREAULT
  • Gilles GUÉDON
  • Nadège SAULNIER ÉPOUSE EMERIAU
  • Stéphane SUARD
  • Malika GUERRIAU
  • Jean CARREEL
  • Caroline LAMBALLE
Jean-Charles PRONO
Jean-Charles PRONO (11 élus) Cultivons Loire-Authion 		3 777 49,66%
  • Jean-Charles PRONO
  • Adeline ARCHAMBAULT
  • Grégoire JAUNEAULT
  • Elodie JEANNETEAU
  • Jean-Sébastien ORIOU
  • Emmanuelle TENAILLEAU
  • Noam POTTIER
  • Laurence BROSSARD
  • Nicolas BRANGER
  • Catherine ALBERT
  • Frederic PANNIER
Participation au scrutin Loire-Authion
Taux de participation 59,49%
Taux d'abstention 40,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 7 871

Source : ministère de l’Intérieur

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