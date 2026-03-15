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19:18 - Loire-Authion : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Comment les habitants de Loire-Authion peuvent-ils peser sur les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,75%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (79,08%) met en exergue le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,80%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 9485 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,71%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,15%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Loire-Authion mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,82% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Vote RN à Loire-Authion : les derniers résultats Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Loire-Authion en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,21% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,55% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 16,50% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Loire-Authion comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 27,36% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,25% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Loire-Authion. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,46% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 56,54 % d'abstention à Loire-Authion À l'occasion de cette municipale 2026, la valeur de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Loire-Authion. L'abstention atteignait 56,54 % pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs stabilisé à 20,01 %. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,78 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,12 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,93 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - Le vote de Loire-Authion nettement ancré à droite en 2024 Lors des législatives de juin 2024, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Loire-Authion plaçaient en tête la nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) (29,80%), devant le Rassemblement National (29,25%). Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ensemble ! Culminant à 33,01% des votes localement. Les élections européennes avant la dissolution à Loire-Authion avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (27,36%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 19,45% des voix. La situation politique de Loire-Authion a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Loire-Authion ? Concernant le scrutin législatif de 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Loire-Authion plaçaient en tête Ensemble ! (35,26%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (27,79%). Le vote définitif consacrait la Nouvelle union populaire écologique et sociale, agrégeant 42,83% des suffrages exprimés. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Loire-Authion plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,12% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 20,21%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,45% pour Emmanuel Macron, contre 33,55% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Loire-Authion s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Loire-Authion Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Loire-Authion, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 15,12 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 261 310 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 2,68199 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Loire-Authion est passé à 48,93 % en 2024 (contre 25,70 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Loire-Authion s'est chiffrée à 887 euros en 2024 contre 734 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Loire-Authion : une élection pliée dès le premier round Dans la municipalité de Loire-Authion, les jeux de pouvoir politiques locaux sont toujours conditionnés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour, Jean-Charles Prono (Divers centre) a décroché la pole position en obtenant 2 917 suffrages (56,04%). Sur la seconde marche, Gino Boismorin (Divers) a rassemblé 2 288 bulletins valides (43,95%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Loire-Authion, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.