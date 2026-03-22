Résultat municipale 2026 à Loireauxence (44370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loireauxence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loireauxence, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loireauxence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul HUET
Jean-Paul HUET (23 élus) LOIREAUXENCE, UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 		1 231 39,04%
  • Jean-Paul HUET
  • Léa DEIANA
  • Aurélien NICOLAS
  • Jessica COISGAUD
  • Ollivier LE BIHAN
  • Claire THOMIN
  • Mickaël GOUIN
  • Philippine RENAUDIN
  • Claude GAUTIER
  • Marie-Madeleine TAILLANDIER
  • Yann VIAU
  • Marie RIBEIRO
  • Gérard CATTONI
  • Patricia BRISSET
  • Guillaume FREREJOUAN
  • Marie BRUNELLE
  • Olivier GAUTIER
  • Maud GUITTENY
  • Olivier DU BOURBLANC
  • Dorothée TREMBLAY
  • Alain BROSSAUD
  • Dominique VINCENT
  • Jérémy PROVOST
David HODE
David HODE (6 élus) Loireauxence Demain 		1 169 37,08%
  • David HODE
  • Sophie GUÉRINEAU
  • Thierry RICHARD
  • Carole DUBOIS-AVIGNON
  • Fabrice FOURRIER
  • Audrey CADOU
Paul SORIN
Paul SORIN (4 élus) LOIREAUXENCE UNITE PROXIMITE AVENIR 		753 23,88%
  • Paul SORIN
  • Lydie BRISSET
  • Alain LEFEBVRE
  • Adeline DÉTRÉ
Participation au scrutin Loireauxence
Taux de participation 57,63%
Taux d'abstention 42,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 3 277

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Loireauxence - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul HUET
Jean-Paul HUET (Ballotage) LOIREAUXENCE, UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 		1 158 36,76%
David HODE
David HODE (Ballotage) Loireauxence Demain 		1 091 34,63%
Paul SORIN
Paul SORIN (Ballotage) LOIREAUXENCE UNITE PROXIMITE AVENIR 		901 28,60%
Participation au scrutin Loireauxence
Taux de participation 58,50%
Taux d'abstention 41,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 3 326

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