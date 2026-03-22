Résultat municipale 2026 à Loireauxence (44370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loireauxence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loireauxence, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loireauxence [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul HUET (23 élus) LOIREAUXENCE, UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
|1 231
|39,04%
|
|David HODE (6 élus) Loireauxence Demain
|1 169
|37,08%
|
|Paul SORIN (4 élus) LOIREAUXENCE UNITE PROXIMITE AVENIR
|753
|23,88%
|
|Participation au scrutin
|Loireauxence
|Taux de participation
|57,63%
|Taux d'abstention
|42,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|3 277
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Loireauxence - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul HUET (Ballotage) LOIREAUXENCE, UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
|1 158
|36,76%
|David HODE (Ballotage) Loireauxence Demain
|1 091
|34,63%
|Paul SORIN (Ballotage) LOIREAUXENCE UNITE PROXIMITE AVENIR
|901
|28,60%
|Participation au scrutin
|Loireauxence
|Taux de participation
|58,50%
|Taux d'abstention
|41,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Nombre de votants
|3 326
Election municipale 2026 à Loireauxence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Loireauxence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Loireauxence.
L'actu des élections municipales 2026 à Loireauxence
18:39 - Loireauxence classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Loireauxence, les choix s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (32,77%). Julio Pichon (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Loireauxence quelques semaines plus tard avec 35,10%. Jean-Claude Raux (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 33,36%. Mais c'est néanmoins Jean-Claude Raux (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 39,45% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Loireauxence a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Une majorité Divers issue des résultats des élections de 2020 à Loireauxence
Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Loireauxence. Au soir du premier tour, Christine Blanchet (Divers) a fait la course en tête en recueillant 2 052 suffrages (74,61%). À sa poursuite, Claude Gautier (Divers) a obtenu 25,38% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Loireauxence, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Loireauxence, une triangulaire pleine d'incertitude
La confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec David Hode (LDVG), la liste menée par Paul Sorin (LDVG) et la liste menée par Jean-Paul Huet (LDVC), comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 7 bureaux de vote de Loireauxence ferment en prévision du dépouillement.
11:59 - Match serré entre Jean-Paul Huet et David Hode
Les élections municipales 2026 à Loireauxence ont vu Jean-Paul Huet (Divers centre) terminer en tête dimanche dernier avec 36,76 % des votes. David Hode (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 34,63 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 28,60 %, Paul Sorin (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Loireauxence, l'élection a vu 58,50 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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