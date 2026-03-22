Résultat municipale 2026 à Loisy (54700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loisy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loisy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loisy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu BOULANGEOT
Matthieu BOULANGEOT (9 élus) Le choix de l'avenir 		120 56,07%
  • Matthieu BOULANGEOT
  • Mellie FABISZACK
  • Daniel EYER
  • Aurélie XARDEL
  • Jean-François VLASAK
  • Anita BURMEISTER
  • Guillaume ETIENNE
  • Marie Laure BECKER
  • Sébastien HENRION
Adrien ROUSSEL
Adrien ROUSSEL (2 élus) A l'écoute de tous, pour agir et vivre ensemble 		94 43,93%
  • Adrien ROUSSEL
  • Catherine LEROY
Participation au scrutin Loisy
Taux de participation 88,62%
Taux d'abstention 11,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 218

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Loisy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu BOULANGEOT
Matthieu BOULANGEOT (Ballotage) Le choix de l'avenir 		92 50,00%
Adrien ROUSSEL
Adrien ROUSSEL (Ballotage) A l'écoute de tous, pour agir et vivre ensemble 		92 50,00%
Participation au scrutin Loisy
Taux de participation 77,55%
Taux d'abstention 22,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 190

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