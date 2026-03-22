Résultat municipale 2026 à Loisy (54700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loisy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loisy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Loisy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Matthieu BOULANGEOT (9 élus) Le choix de l'avenir
|120
|56,07%
|
|Adrien ROUSSEL (2 élus) A l'écoute de tous, pour agir et vivre ensemble
|94
|43,93%
|
|Participation au scrutin
|Loisy
|Taux de participation
|88,62%
|Taux d'abstention
|11,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|218
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Loisy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Matthieu BOULANGEOT (Ballotage) Le choix de l'avenir
|92
|50,00%
|Adrien ROUSSEL (Ballotage) A l'écoute de tous, pour agir et vivre ensemble
|92
|50,00%
|Participation au scrutin
|Loisy
|Taux de participation
|77,55%
|Taux d'abstention
|22,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|190
Election municipale 2026 à Loisy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Loisy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Loisy.
L'actu des élections municipales 2026 à Loisy
18:34 - Loisy : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des européennes, le podium à Loisy s'était figé autour de Jordan Bardella (37,68%), challengée par Raphaël Glucksmann (20,29%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (9,42%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Loisy soutenaient en priorité Anthony Boulogne (Rassemblement National) avec 48,55% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anthony Boulogne culminant à 56,82% des votes dans la localité. La situation politique de Loisy a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Loisy
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Loisy ? Soulignons que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les électeurs de panacher, autrement dit barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Jean-François Vlasak a obtenu les meilleurs résultats avec 84,76% des suffrages. Ensuite, Daniel Eyer a rassemblé 125 voix (82,78%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Loisy, cette dynamique si singulière sera à nouveau suivie avec intérêt. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dans le pays.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de l'élection municipale à Loisy
Le duel oppose donc ce dimanche la liste "Le Choix De L'avenir" emmenée par Matthieu Boulangeot (DIV) et la liste "A L'écoute De Tous, Pour Agir Et Vivre Ensemble" emmenée par Adrien Roussel (DIV), comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 245 électeurs figurant sur les listes électorales de la commune sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Loisy, pour passer au vote.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Loisy pour les élections municipales
Dimanche dernier à Loisy, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a vu 77,55 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Matthieu Boulangeot qui est arrivé en tête en récoltant 50,00 % des bulletins valides. Derrière, Adrien Roussel a pris la position de dauphin avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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