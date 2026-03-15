Résultat municipale 2026 à Londinières (76660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Londinières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Londinières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Londinières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Armelle BILOQUET
Armelle BILOQUET (13 élus) ENSEMBLE POUR LONDINIERES 		466 66,95%
  • Armelle BILOQUET
  • Dominique DOUVILLE
  • Regine MARTEL
  • Matthieu RIMBERT
  • Florine MAINNEMARRE
  • Gauthier BRETON
  • Catherine LEGRAND
  • Francois HURARD
  • Estelle DUBUC
  • Arnaud VAUTIER
  • Angelique SIEUX-LEBOURG
  • Patrice LEFORT
  • Marie-Claude DEPOIX
Marc FOUCOUT
Marc FOUCOUT (2 élus) Londinières autrement pour vous et avec vous 		230 33,05%
  • Marc FOUCOUT
  • Annabelle BARON
Participation au scrutin Londinières
Taux de participation 71,99%
Taux d'abstention 28,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 712

Source : ministère de l’Intérieur

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