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19:20 - Londinières : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Londinières, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 233 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 80 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 16,79% des résidents sont des enfants, et 13,38% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 50,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 7,45 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Londinières montre l'attachement des habitants aux idées françaises.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Londinières Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Londinières il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 38,37% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,25% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 34,80% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 54,75% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,78% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 49,52% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,80% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Patrice Martin.

16:58 - Les électeurs de Londinières vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 44,25 % à Londinières lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,49 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 50,83 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 67,99 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 54,76 % des citoyens locaux. Si on suit la trajectoire globale, la ville se révèle donc sensiblement comme une zone civiquement engagée. Au soir de la municipale 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Londinières.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Londinières ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Londinières, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (43,78%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Londinières avaient ensuite favorisé Patrice Martin (Rassemblement National) avec 49,52% au premier tour, devant Stéphane Accard (Les Républicains) avec 25,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Patrice Martin culminant à 57,80% des voix localement. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Londinières demeurait à l'époque un territoire bleu marine, dans la logique de 2022.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Londinières s'était fortement orientée à la droite radicale La physionomie politique de Londinières laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Londinières plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 38,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 31,69%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en offrant 51,25% pour Marine Le Pen, contre 48,75% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Londinières soutenaient en priorité Patrice Martin (RN) avec 34,80% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,75% des suffrages.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté les impôts locaux à Londinières ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Londinières, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,76 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 14 500 euros la même année, contre 149 400 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Londinières s'est établi à 41,48 % en 2024 (contre 15,92 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Londinières a atteint environ 664 euros en 2024 contre 447 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Ensemble Pour Londinières" grande gagnante de la dernière élection municipale à Londinières Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Londinières peut se révéler éclairant. Seule en lice, la liste menée par Armelle Biloquet a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Londinières, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Londinières, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. La liste des candidatures donne assurément déjà un début de réponse.