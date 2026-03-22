Résultat de l'élection municipale 2026 à Longeville-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Programme de Pascal Rineau à Longeville-sur-Mer (Imaginons Longeville Demain)

Liste citoyenne

La liste citoyenne est composée de membres engagés pour le changement à Longeville-sur-Mer. Chaque membre apporte son expertise et son expérience pour servir la commune. Sous la direction de Pascal RINEAU, l'équipe vise à rassembler et dynamiser la communauté.

Commune dynamique

Le projet vise à rendre Longeville-sur-Mer plus dynamique et attractive pour les jeunes familles. Des initiatives comme la création d'un centre de loisirs et d'un espace jeunesse sont envisagées. L'objectif est de revitaliser le centre-bourg et d'encourager l'installation de commerces et d'entreprises.

Commune durable

La durabilité est au cœur des préoccupations pour améliorer le cadre de vie à Longeville-sur-Mer. Des actions comme l'installation de panneaux photovoltaïques et l'aménagement d'espaces publics végétalisés sont prévues. L'engagement vers un tourisme respectueux de l'environnement est également une priorité.

Commune solidaire

La solidarité est essentielle pour garantir le bien-être de tous les habitants de Longeville-sur-Mer. Des projets tels que la construction d'une résidence senior et l'amélioration de l'accès aux soins sont en cours. La sécurité et le soutien à la vie associative sont également des axes de développement importants.