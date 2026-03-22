Résultat de l'élection municipale 2026 à Longeville-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Longeville-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Longeville-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Rineau
Pascal Rineau Divers
Imaginons Longeville Demain
  • Pascal Rineau
  • Isabelle Texier
  • Christophe Delavaud
  • Chantal de Poo-Pitzini
  • Vincent Chaillou
  • Annie Bosquart
  • Miguel Laumonier
  • Pauline Nicolas
  • Pascal Vrignon
  • Emmanuelle Peigne
  • Gérald Bourget
  • Maryse Bonneterre
  • Guillaume Robin
  • Marie-France Martin
  • Laurent Descarpentries
  • Wiky Renelleau
  • Bruno Daviet
  • Chantal Brunaud
  • Dominique Martin
  • Marie-Line Girard Charneau
  • Vincent Delage
  • Valérie Clofullia
  • Jean Plissonneau
  • Marie-Claire Biron
  • Christian Orceau
Chantal Billé
Chantal Billé Divers
AGIR ENSEMBLE POUR LONGEVILLE-SUR-MER
  • Chantal Billé
  • Pascal Priolet
  • Irène Denis
  • Didier Jousset
  • Peggy Pfaff
  • Matthieu Ondet
  • Florence Auneau
  • Jérôme Petertil
  • Sylvie Guyomard
  • Maxime Couprie
  • Marie-Anne Guinaudeau
  • Maxence Poiroux
  • Anissa Martineau
  • Jérémy Bulteau
  • Angéline Denis
  • Martin Joyeux
  • Marie Rabille
  • Philippe Voisine
  • Aurélie Leloup
  • Arnaud Guillaume
  • Marine Chapeau
  • Sébastien Lamache
  • Françoise Rousselle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Longeville-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal RINEAU
Pascal RINEAU (Ballotage) Imaginons Longeville Demain 		776 43,21%
Chantal BILLÉ
Chantal BILLÉ (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR LONGEVILLE-SUR-MER 		591 32,91%
Annick PASQUEREAU
Annick PASQUEREAU (Ballotage) AVEC VOUS, CAP SUR L'AVENIR 		429 23,89%
Participation au scrutin Longeville-sur-Mer
Taux de participation 69,95%
Taux d'abstention 30,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 848

Source : ministère de l’Intérieur

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