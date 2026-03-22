Résultat de l'élection municipale 2026 à Longeville-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Longeville-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Longeville-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Longeville-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Longeville-sur-Mer
11:47 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Longeville-sur-Mer la semaine dernière ?
Pascal Rineau a remporté le premier round des municipales à Longeville-sur-Mer il y a une semaine, avec 43,21 % des voix. Dans son sillage, Chantal Billé a pris la position de dauphine avec 32,91 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 23,89 %, Annick Pasquereau est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Longeville-sur-Mer, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 30,05 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Longeville-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Longeville-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Rineau
Divers
Imaginons Longeville Demain
|
|
Chantal Billé
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR LONGEVILLE-SUR-MER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Longeville-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal RINEAU (Ballotage) Imaginons Longeville Demain
|776
|43,21%
|Chantal BILLÉ (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR LONGEVILLE-SUR-MER
|591
|32,91%
|Annick PASQUEREAU (Ballotage) AVEC VOUS, CAP SUR L'AVENIR
|429
|23,89%
|Participation au scrutin
|Longeville-sur-Mer
|Taux de participation
|69,95%
|Taux d'abstention
|30,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|1 848
Source : ministère de l’Intérieur
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