Résultat municipale 2026 à Longfossé (62240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longfossé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longfossé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longfossé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc DUFOUR
Jean-Marc DUFOUR (15 élus) UN AVENIR A CONSTRUIRE ENSEMBLE 		435 53,77%
  • Jean-Marc DUFOUR
  • Anne FOQUET
  • Michel VASSEUR
  • Nicole PRUVOT
  • Pascal DUWIQUET
  • Marie-Josée BEDELE
  • Lionel POMMERY
  • Mélanie PINAT
  • Kévin SMITH
  • Marina COSTEUX
  • Gérard MOREAU
  • Catherine JANNEQUIN
  • Olivier RENARD
  • Audrey PIERRU
  • Marc COLLET
Anita THOMAS
Anita THOMAS (4 élus) POURSUIVONS L'ACTION 		374 46,23%
  • Anita THOMAS
  • Emile SAILLY
  • Caroline MENUGE
  • Michaël SENECAUT
Participation au scrutin Longfossé
Taux de participation 73,05%
Taux d'abstention 26,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 835

Source : ministère de l’Intérieur

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