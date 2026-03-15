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19:19 - Élections municipales à Longfossé : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Longfossé mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Avec un taux de chômage de 10,25% et une densité de population de 148 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 771 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,51%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,39%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Longfossé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,33% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Longfossé ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Longfossé il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 36,57% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 54,10% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 32,44% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 49,15% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,49% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 50,94% pour le parti nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Longfossé aux dernières élections ? En parallèle des municipales, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats de Longfossé. Pour rappel, la participation s'élevait à 61,07 % lors des municipales de 2020, un niveau remarquable alors que la pandémie du Covid pesait sur l'événement. De longue date, les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus massivement, s'agissant d'élire leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 870 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 81,92 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 54,21 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,33 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 53,07 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Longfossé comme une ville relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Longfossé a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Longfossé avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (45,49%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,16% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Longfossé avaient ensuite placé en tête Christine Engrand (Rassemblement National) avec 50,94% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 26,68%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Longfossé : ce qu'il faut analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Longfossé s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Longfossé plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,57% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 26,63%. Lors de la finale de l'élection à Longfossé, les électeurs accordaient 54,10% pour Marine Le Pen, contre 45,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Longfossé plébiscitaient Christine Engrand (RN) avec 32,44% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Brigitte Bourguignon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,85% des voix.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Longfossé Concernant la pression fiscale à Longfossé, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 677 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 603 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 48,93 % en 2024 (contre 26,67 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 7 000 euros de recettes en 2024, contre 202 250 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 17,15 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Longfossé L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Longfossé est très révélatrice. À l'occasion du premier vote, Anita Thomas a imposé son rythme en rassemblant 353 soutiens (56,48%). En deuxième position, Lucien Labasque a obtenu 43,52% des voix. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Longfossé, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.