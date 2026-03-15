Résultat de l'élection municipale 2026 à Longjumeau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Longjumeau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Longjumeau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Longjumeau.
L'actu des élections municipales 2026 à Longjumeau
13:09 - Élections municipales 2020 : la liste "Ensemble Pour Longjumeau" majoritaire à Longjumeau
Les résultats des dernières élections municipales à Longjumeau ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Sandrine Gelot (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 2 825 soutiens (72,71%). Juste derrière, Alain Veysset (Divers) a recueilli 14,20% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Longjumeau, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Municipales à Longjumeau : les horaires des bureaux de vote
Les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Longjumeau ferment à 20 heures. À l’occasion des municipales de 2026, les 12 769 électeurs de Longjumeau devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Longjumeau. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Longjumeau
|Tête de listeListe
|
Amadou Deme
Liste d'union à gauche
Longjumeau c'est vous !
|
|
Mohamed Bouazzaoui
Liste Divers
En 2026, c'est Longjumeau qui gagne
|
|
Sandrine Gelot
Liste divers droite
Ici c'est Longjumeau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine Gelot (31 élus) Ensemble pour longjumeau
|2 825
|72,71%
|
|Alain Veysset (2 élus) Longjumeau initiatives citoyennes
|552
|14,20%
|
|Sandrine Maro (2 élus) Maintenant longjumeau
|508
|13,07%
|
|Participation au scrutin
|Longjumeau
|Taux de participation
|32,19%
|Taux d'abstention
|67,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 088
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine Gelot Rateau (28 élus) Continuons ensemble pour longjumeau
|4 140
|54,93%
|
|Gilles Gobron (5 élus) Engages pour longjumeau
|2 474
|32,82%
|
|Patrice Bruera (2 élus) Longjumeau bleu marine
|922
|12,23%
|
|Participation au scrutin
|Longjumeau
|Taux de participation
|57,98%
|Taux d'abstention
|42,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|7 742
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine Gelot Rateau Continuons ensemble pour longjumeau
|3 324
|44,85%
|Gilles Gobron Engages pour longjumeau
|1 693
|22,84%
|Philippe Schmit Vivons longjumeau
|1 083
|14,61%
|Patrice Bruera Longjumeau bleu marine
|896
|12,09%
|Bernard Nieuviaert Reunis pour longjumeau
|415
|5,59%
|Participation au scrutin
|Longjumeau
|Taux de participation
|57,28%
|Taux d'abstention
|42,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|7 648
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