Résultat de l'élection municipale 2026 à Longjumeau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Longjumeau

Tête de listeListe
Amadou Deme
Amadou Deme Liste d'union à gauche
Longjumeau c'est vous !
  • Amadou Deme
  • Nathalie Duhamel
  • Damien Trinité
  • Leïla Hadjadji
  • Cécilien Ravelet
  • Sarah Vialle
  • Stefan Marinkovic
  • Michèle Morice
  • Gilbert Portais
  • Virginie Trinité
  • Cheick Daw
  • Elura Larquère
  • Alain Veysset
  • Pauline Mandouit
  • Jonathan Colineau
  • Catherine Le Maout
  • Mohamed Mahieddine
  • Florence Thepenier
  • Jean-Marc Edouard
  • Céline Bonadonna
  • Gilles Guimberteau
  • Monia Hassen Sassi
  • Thierry Parroco
  • Yasmeen Kalesha
  • Antoine Fougerolle
  • Véronique Braud
  • Guy Mazur
  • Farah El Hadnaoui
  • Robert Gédéon
  • Nohémy Retour
  • Jean-Pierre Steber
  • Jeanne Dury
  • Jean Kalkanli
  • Céline Fercoq
  • William Raton
  • Marlène Verdiere
  • Jean-Bernard Leullier
Mohamed Bouazzaoui
Mohamed Bouazzaoui Liste Divers
En 2026, c'est Longjumeau qui gagne
  • Mohamed Bouazzaoui
  • Cendrine Rauzy
  • Julian Kermarrec
  • Wahiba Abichou
  • Alain Crenier
  • Johana Greco
  • Christophe Medouze
  • Charlène Frau
  • Abdelazize Kabou
  • Audrey Weisse
  • Redda Kouadri
  • Samia Saim
  • Julien Agnese
  • Alexandra Innocent
  • Nicolas Baudry
  • Valérie Guedin
  • Farid Kamar
  • Karine Tribondeau
  • Jean-Marc Lancastre
  • Kahina Laras
  • Jiovanni Guimbert
  • Andrea Ekosso Nyaya
  • Ryan Tarmoul
  • Jena Mahdi
  • Remy Beauxis
  • Nadjat Ould Saïd
  • Mehdi Tounsi
  • Alexandra Aubery
  • Arezki Mehenni
  • Kheira Zaouia
  • Vincent Kalayjian
  • Jelena Mitic
  • Jean-Alexis Bidi
  • Laure Adenot
  • Jérôme Heestermans
  • Evelyne Sebal
  • Richard Ibgazéne
Sandrine Gelot
Sandrine Gelot Liste divers droite
Ici c'est Longjumeau
  • Sandrine Gelot
  • Bernard Xavier
  • Catherine Gaillard
  • Stéphane Delagneau
  • Alexia Perrin
  • Florentin Feliho
  • Lucille Cecchini
  • Christophe Kreiss
  • Tenemba Sissoko
  • Jean-Louis Lequin
  • Dorra Smiti
  • Pierre Froment
  • Grâce Lokimbango
  • Thierry Guadagnin
  • Anne Sauthat
  • Théo Macé
  • Ophélie Boucey
  • Bruno Branchut
  • Marie-Laure Bourcet
  • Cédric Moore
  • Lisette Yonta
  • Outmane Lakssir
  • Aurore Olivier
  • Sliman Fofana
  • Isabelle Freboeuf
  • Jilali Zinabi
  • Annick Tchienda
  • Franck Girard
  • Claudine Cochet
  • Christophe Joseph Karmann
  • Marie-Pascale Legrand
  • Emmannuel Pradere
  • Laurence Hanh
  • Thierry Tireau
  • Florence Lorton
  • Daniel Nipoti
  • Marie-Claude Barbier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine Gelot
Sandrine Gelot (31 élus) Ensemble pour longjumeau 		2 825 72,71%
  • Sandrine Gelot
  • Jérémy Martin
  • Florence Lorton
  • Bernard Xavier
  • Alexia Perrin
  • Stéphane Delagneau
  • Catherine Gaillard
  • Pierre Froment
  • Colette Vinatier
  • Mohamed Bouazzaoui
  • Julie Béguin
  • Florentin Feliho
  • Marie-Laure Bourcet
  • Christophe Kreiss
  • Niakalin Sissoko
  • Redda Kouadri
  • Annick Nowak
  • Jean-Louis Lequin
  • Lucille Cecchini
  • Gérald Duflot
  • Wahiba Abichou
  • Christophe Salvan
  • Anne Bouiti Loemba
  • Théo Macé
  • Ophélie Boucey
  • Patrick Chadel
  • Lisette Yonta
  • Jilali Zinabi
  • Corinne Muller
  • Franck Girard
  • Dorra Smiti
Alain Veysset
Alain Veysset (2 élus) Longjumeau initiatives citoyennes 		552 14,20%
  • Alain Veysset
  • Sarah Muller
Sandrine Maro
Sandrine Maro (2 élus) Maintenant longjumeau 		508 13,07%
  • Sandrine Maro
  • Christophe Joseph Karmann
Participation au scrutin Longjumeau
Taux de participation 32,19%
Taux d'abstention 67,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 088

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine Gelot Rateau
Sandrine Gelot Rateau (28 élus) Continuons ensemble pour longjumeau 		4 140 54,93%
  • Sandrine Gelot Rateau
  • Jérémy Martin
  • Adeline Hubert-De Calan
  • Olivier Segbo
  • Florence Lorton
  • Rémi Betin
  • Alexia Perrin
  • Mohamed Bouazzaoui
  • Colette Vinatier
  • Antoine Puleo
  • Tania Couvreur
  • Jacques Lepeltier
  • Nathalie Buzy
  • Redda Kouadri
  • Geneviève Wendling
  • Christophe Kreiss
  • Evelyne Berthier
  • Bernard Xavier
  • Catherine Gaillard
  • Florentin Feliho
  • Marie-Andrée Le Saout
  • Stéphane Delagneau
  • Rajshree Nundoo
  • Patrick Chadel
  • Martine Aubry
  • Pierre Froment
  • Jeanne Labejof
  • Gérald Duflot
Gilles Gobron
Gilles Gobron (5 élus) Engages pour longjumeau 		2 474 32,82%
  • Gilles Gobron
  • Marie-Jeanne Photzer
  • Gilles Drevet
  • Emmanuelle Ducloyer
  • Michel Gire
Patrice Bruera
Patrice Bruera (2 élus) Longjumeau bleu marine 		922 12,23%
  • Patrice Bruera
  • Patricia Piromalli
Participation au scrutin Longjumeau
Taux de participation 57,98%
Taux d'abstention 42,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 7 742

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine Gelot Rateau
Sandrine Gelot Rateau Continuons ensemble pour longjumeau 		3 324 44,85%
Gilles Gobron
Gilles Gobron Engages pour longjumeau 		1 693 22,84%
Philippe Schmit
Philippe Schmit Vivons longjumeau 		1 083 14,61%
Patrice Bruera
Patrice Bruera Longjumeau bleu marine 		896 12,09%
Bernard Nieuviaert
Bernard Nieuviaert Reunis pour longjumeau 		415 5,59%
Participation au scrutin Longjumeau
Taux de participation 57,28%
Taux d'abstention 42,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 7 648

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