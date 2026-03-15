Résultat municipale 2026 à Longjumeau (91160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longjumeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longjumeau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longjumeau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine GELOT
Sandrine GELOT (27 élus) Ici c'est Longjumeau 		3 290 51,44%
  • Sandrine GELOT
  • Bernard XAVIER
  • Catherine GAILLARD
  • Stéphane DELAGNEAU
  • Alexia PERRIN
  • Florentin FELIHO
  • Lucille CECCHINI
  • Christophe KREISS
  • Tenemba SISSOKO
  • Jean-Louis LEQUIN
  • Dorra SMITI
  • Pierre FROMENT
  • Grâce LOKIMBANGO
  • Thierry GUADAGNIN
  • Anne SAUTHAT
  • Théo MACÉ
  • Ophélie BOUCEY
  • Bruno BRANCHUT
  • Marie-Laure BOURCET
  • Cédric MOORE
  • Lisette YONTA
  • Outmane LAKSSIR
  • Aurore OLIVIER
  • Sliman FOFANA
  • Isabelle FREBOEUF
  • Jilali ZINABI
  • Annick TCHIENDA
Mohamed BOUAZZAOUI
Mohamed BOUAZZAOUI (4 élus) En 2026, c'est Longjumeau qui gagne 		1 622 25,36%
  • Mohamed BOUAZZAOUI
  • Cendrine RAUZY
  • Julian KERMARREC
  • Wahiba ABICHOU
Amadou DEME
Amadou DEME (4 élus) Longjumeau c'est vous ! 		1 484 23,20%
  • Amadou DEME
  • Nathalie DUHAMEL
  • Damien TRINITÉ
  • Leïla HADJADJI
Participation au scrutin Longjumeau
Taux de participation 50,71%
Taux d'abstention 49,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 6 599

Source : ministère de l’Intérieur

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