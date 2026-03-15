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19:21 - Longjumeau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Longjumeau définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,90% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (71,81%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8078 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,74% et d'une population immigrée de 20,03% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,31%), témoignent d'une population instruite à Longjumeau, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN avance à Longjumeau Le parti nationaliste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Longjumeau il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 17,55% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,63% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 13,67% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Longjumeau comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 24,39% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,08% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 30,03% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 32,19 % de participation Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Longjumeau, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, la participation s'était fixée à 32,19 % lors du premier round, en deçà de la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Avec les présidentielles, les municipales demeurent pourtant le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 72,85 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 44,47 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 63,26 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 47,20 % des citoyens locaux. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire se positionne à l'arrivée comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Longjumeau : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Longjumeau accordaient leurs suffrages à Amadou Deme (Union de la gauche) avec 41,49% au premier tour. Mais c'est finalement Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 69,97% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Longjumeau avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,39%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait obtenu 21,37% des suffrages. Le panorama politique de Longjumeau a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Longjumeau : des verdicts particulièrement significatifs lors des élections il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Longjumeau portaient leur choix sur Amadou Deme (Nupes) avec 31,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,39%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Longjumeau plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 30,60% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 28,15%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,37% pour Emmanuel Macron, contre 32,63% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - La municipalité de Longjumeau a généralement augmenté les impôts À Longjumeau, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,69 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 319 700 euros environ, bien en deçà des quelque 6,56453 millions d'euros (6 564 530 € très exactement) perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Longjumeau est passé à 41,37 % en 2024 (contre 18,11 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Longjumeau s'est établi à 1 359 euros en 2024 contre 1 091 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Ensemble Pour Longjumeau" majoritaire à Longjumeau Les résultats des dernières élections municipales à Longjumeau ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Sandrine Gelot (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 2 825 soutiens (72,71%). Juste derrière, Alain Veysset (Divers) a recueilli 14,20% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Longjumeau, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.