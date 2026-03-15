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19:20 - Élections à Longperrier : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Longperrier peut-elle influencer le résultat des élections municipales ? Dans la localité, 44% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 2,54% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,63%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 938 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,91% et d'une population immigrée de 15,87% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Longperrier mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 25,79% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Longperrier Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Longperrier en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 33,95% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 56,07% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 30,33% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 55,22% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,25% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,22% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 53,19% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Ersilia Soudais.

16:58 - Longperrier : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Dans le cadre des élections municipales à Longperrier, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle pivot sur les résultats. En 2020, la participation était évaluée à 47,33 % au premier tour, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 683 votants s'étaient alors déplacés alors que sévissait la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 156 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 75,51 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,35 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 59,37 % au premier tour, contre 38,58 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment a voté Longperrier lors des dernières élections ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Longperrier avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (44,25%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 13,13% des suffrages. Les législatives à Longperrier une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Agnès Laffite (Rassemblement National) en pole position avec 43,22% au premier tour, devant Ersilia Soudais (Union de la gauche) avec 30,87%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Agnès Laffite culminant à 53,19% des suffrages exprimés dans la localité. Le contexte politique de Longperrier a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Longperrier : les résultats à analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Longperrier tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,95% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 26,30%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,07% pour Marine Le Pen, contre 43,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Longperrier accordaient leurs suffrages à Ersilia Soudais (Nupes) avec 31,02% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Didier Bernard (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 55,22%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les premières élections municipales à Longperrier depuis la réforme fiscale Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Longperrier, le taux de la taxe d'habitation est passé à 23,86 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 19 900 euros la même année. Une somme loin des 554 110 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Longperrier a évolué pour se fixer à près de 43,90 % en 2024 (contre 25,90 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Longperrier a représenté environ 618 euros en 2024 (contre 797 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Longperrier ? À Longperrier, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Michel Mouton a viré en tête en récoltant 391 voix (59,06%). Juste derrière, Florence Rongione a recueilli 40,93% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Longperrier, cette dynamique pose les bases. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.