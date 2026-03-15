Résultat municipale 2026 à Longperrier (77230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longperrier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longperrier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longperrier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence RONGIONE
Florence RONGIONE (18 élus) LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 		410 53,18%
  • Florence RONGIONE
  • Claude MARTA
  • Nadine DOYELLE
  • Florian PERYKASZA
  • Maryline ALCAZAR
  • Yves TOUSSAINT
  • Chantal LEROY
  • Jean-Michel CAMATCHY
  • Florence ZANGRILLI
  • Dominique PHILIBERT
  • Coralie ROCHON-LAURENT
  • Christophe GRILLOT
  • Yassmina BENAIDJA
  • Fabrice DHUIEGE
  • Magali CATEL
  • Fousseny OUATTARA
  • Marie-Hélène BAUDET
  • Samuel NTIMA-MPOYO
Christophe LE VAILLANT
Christophe LE VAILLANT (5 élus) PRIORITE A L'ESSENTIEL 		361 46,82%
  • Christophe LE VAILLANT
  • Céline MARLIER
  • Fabrice MOCQUARD
  • Majda GUECHAIRI
  • Bertrand BALIN
Participation au scrutin Longperrier
Taux de participation 47,11%
Taux d'abstention 52,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 790

Source : ministère de l’Intérieur

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