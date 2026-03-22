Résultat de l'élection municipale 2026 à Longpont-sur-Orge : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Longpont-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Longpont-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Longpont-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Longpont-sur-Orge
11:47 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Longpont-sur-Orge ?
Lors du premier volet des municipales à Longpont-sur-Orge, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 55,01 % localement. Pour ce premier tour, c'est Charlène Badina (Divers gauche) qui s'est arrogée la première place avec 47,05 % des bulletins valides. Derrière, Christelle Pouliquen (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 30,98 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Hamon, étiqueté Divers droite, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Longpont-sur-Orge
Le deuxième tour des élections municipales à Longpont-sur-Orge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Hamon
Liste divers droite
Unis pour Longpont
|
|
Charlène Badina
Liste divers gauche
Ensemble pour Longpont
|
|
Christelle Pouliquen
Liste divers centre
Longpont en mouvement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Longpont-sur-Orge
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charlène BADINA (Ballotage) Ensemble pour Longpont
|1 174
|47,05%
|Christelle POULIQUEN (Ballotage) Longpont en mouvement
|773
|30,98%
|Philippe HAMON (Ballotage) Unis pour Longpont
|548
|21,96%
|Participation au scrutin
|Longpont-sur-Orge
|Taux de participation
|55,01%
|Taux d'abstention
|44,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|2 544
Source : ministère de l’Intérieur
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