Résultat de l'élection municipale 2026 à Longpont-sur-Orge : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Longpont-sur-Orge

Le deuxième tour des élections municipales à Longpont-sur-Orge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Hamon
Philippe Hamon Liste divers droite
Unis pour Longpont
  • Philippe Hamon
  • Beatrice Fayette
  • Guillaume Laudrin
  • Stéphanie Hamon
  • Joyanta Sen
  • Sylvie Dos Reis
  • François Celerier
  • Aliénore Bourdeau de Fontenay
  • Yves Jesbac
  • Nelly Lampin
  • Ulysse Crepin
  • Isabelle Blandin
  • Eric Chevais
  • Nathalie Rouy
  • Didier Aubert
  • Janine Stavrevitch
  • Dimitri Warin
  • Andrée Cohen
  • Dominique Join
  • Frédérique Sillé
  • Stéphane Daubanes
  • Jenny Genova
  • Alain Netanod
  • Dora Rodrigues
  • Daniel Robinet
  • Sandrine Berenger
  • Olivier Pollet
  • Céline Gremy
  • Pascal Sarrade
Charlène Badina
Charlène Badina Liste divers gauche
Ensemble pour Longpont
  • Charlène Badina
  • Rémi Marteau
  • Julie Canal
  • Sebastien Goncalves
  • Emilie Gaspar
  • Jean-Patrick Christophe Lemare
  • Silvia Thiebault
  • Julien Régis Fourtanier
  • Elisabeth Lopes
  • Julien Pendino
  • Nelly Grander
  • Alain Lamour
  • Fanny Lochu
  • François Gerbaud
  • Chrifa Ighoud
  • Mathéo Dumont Bartolomeu
  • Magali Facchin - Sauvergeat
  • Jean-Régis Guillon
  • Florence Grulois
  • Hervé Gnis
  • Corinne Gazagnol
  • John Malguy
  • Valérie Delalande
  • Marc Oliveira
  • Mélina Maëva Dos Santos
  • Thierry Giard
  • Catherine Fontaine
  • Eric Journoux
  • Muriel Delecourt
  • Guy Bizet
  • Michelle Aveneau
Christelle Pouliquen
Christelle Pouliquen Liste divers centre
Longpont en mouvement
  • Christelle Pouliquen
  • Claude Collin
  • Mireille Bellegarde
  • Brian Merz
  • Carole Scimeca
  • Christian Clouard
  • Vannessa d'Agostino
  • Stéphane Marois
  • Claire Hamon
  • Renaud Coupard
  • Corrine Eguienta
  • Jean-Yves Fuhrberg
  • Myrta Descas
  • Philippe Bouvet
  • Lou Pouliquen
  • Julien Sananes
  • Gwenaëlle Legault
  • Guillaume Pot
  • Georgette Morin
  • Yoann Rabia
  • Marie-Gaëlle Gibert
  • Alexandre Cornely
  • Sandra Jeudy
  • Yoann Verdat Du Trembley
  • Marion Bourg
  • Gérard Corneille
  • Loïs Caustrois
  • Patrice Cordebar
  • Ghislaine Bucchi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Longpont-sur-Orge

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlène BADINA
Charlène BADINA (Ballotage) Ensemble pour Longpont 		1 174 47,05%
Christelle POULIQUEN
Christelle POULIQUEN (Ballotage) Longpont en mouvement 		773 30,98%
Philippe HAMON
Philippe HAMON (Ballotage) Unis pour Longpont 		548 21,96%
Participation au scrutin Longpont-sur-Orge
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 544

Source : ministère de l’Intérieur

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